نیاگرا فال برف میں تبدیل
.
نیاگرا فال دنیا کی مشہور تین آبشاروں کا مجموعہ ہے جو کینیڈا کے صوبہ اونٹاریو اور امریکا کی ریاست نیویارک کے درمیان دریائے نیاگرا پر واقع ہیں، جن کی اونچائی تقریباً 50 میٹر اور چوڑائی 323 میٹر تک ہے، اور یہ تقریباً 12 ہزار سال پرانے ہیں جوگلیشیئرز کے پگھلنے سے وجود میں آئے۔ خطے میں شدید سردی کی لہر کے باعث نیاگرا فال جزوی طور پر جم گئے، جس سے یہ ایک ناقابلِ فراموش برفیلا منظردیکھنے کو ملا۔ اس نایاب منظر کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح کینیڈا اور امریکا کی سرحد پر جمع ہو رہے ہیں، جو سرد موسم کے باوجود اس قدرتی عجوبے کی تعریف کر رہے ہیں اور تصاویر لے رہے ہیں۔
