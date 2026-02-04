برازیل میں زائرین کی بس کو حادثہ، 15 افراد ہلاک
برازیل کے شمال مشرقی علاقے میں ایک مذہبی تقریب سے واپس آنے والی مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں چار بچے بھی شامل ہیں۔
حکام کے مطابق حادثہ منگل کے روز ریاست الاگواس کے دیہی علاقے میں پیش آیا، جہاں بس ایک موڑ پر سڑک سے پھسل کر الٹ گئی۔
سرکاری بیان کے مطابق بس میں تقریباً ساٹھ افراد سوار تھے۔ حادثے کے وقت کچھ مسافر بس سے باہر جا گرے جبکہ متعدد افراد گاڑی کے نیچے دب گئے۔ امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کیا اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
الاگواس کی علاقائی حکومت کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں سات خواتین، پانچ مرد اور چار بچے شامل ہیں۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
برازیل کے میڈیا کے مطابق یہ بس ریاست سیارا میں منعقد ہونے والے مذہبی تہوار’آور لیڈی آف کینڈیلاریا‘ کی تقریبات سے واپس آ رہی تھی۔ یہ تہوار ہر سال دو فروری کو منایا جاتا ہے اور اس میں ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔
ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے الاگواس ایوی ایشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل آندرے مادیرو نے بتایا کہ بس موڑ پر سڑک سے نکل کر الٹ گئی، جس کے باعث کئی افراد گاڑی سے باہر جا گرے جبکہ کچھ بس کے نیچے پھنس گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی سنگین اور غیر معمولی نوعیت کا حادثہ تھا۔
حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم فی الحال حادثے کی اصل وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ مقامی انتظامیہ نے متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔