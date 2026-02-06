برطانیہ اور ایران کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت
برطانیہ اور ایران نے اسلام آباد میں نمازِ جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جاں بحق اور زخمی افراد سے ہمدردی اور پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ترلائی میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نمازِ جمعہ میں ہونے والے خوفناک حملے پر شدید غم و غصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملے سے دل ٹوٹ گیا ہے اور ان کی دعائیں جاں بحق اور زخمی افراد کے ساتھ ہیں۔
جین میریٹ نے دہشت گردی کے واقعے کو قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔
دوسری جانب پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے اسلام آباد میں نمازِ جمعہ کے دوران مسجد میں ہونے والے خود کش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
ایرانی سفیر نے کہا کہ اس گھناؤنے حملے کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ایرانی سفیر نے حکومتِ پاکستان، عوامِ پاکستان اور بالخصوص سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ ہماری دعائیں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا جب کہ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعاگو ہیں۔
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہدا کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آسٹریلوی ہائی کمشنر ٹموتھی کین نے بھی اسلام آباد میں خود کش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ مسجد پر ہولناک حملے پر شدید صدمہ اور افسوس ہوا، میری ہمدردیاں تمام متاثرین اوران کے اہلِ خانہ کے ساتھ ہیں، اس مشکل گھڑی میں آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور سوگ میں برابر کا شریک ہے۔
یاد رہے کہ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں نمازِ جمعہ کے دوران مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق اور 169 سے زائد زخمی ہوگئے ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق ترلائی میں نماز جمعہ کے دوران خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے وہاں موجود افراد نے روکا جس پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔