اوورسیز پاکستانی اور غیرملکی، پاکستان میں کتنے دن ذاتی فون ٹیکس فری استعمال کرسکتے ہیں؟
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے موبائل فون رجسٹریشن کی نئی ’’عارضی موبائل رجسٹریشن‘‘ سہولت متعارف کردی ہے، جس کے تحت وہ اپنے ذاتی موبائل فون 120 دن تک بغیر کسی ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کے پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں۔
اس سہولت کا مقصد بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں اور سیاحوں کو پاکستان آمد پر باآسانی مقامی سم استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔
پی ٹی اے کے مطابق یہ ٹیکس فری رجسٹریشن ایک وِزٹ کے لیے 120 دن کے لیے دستیاب ہوگی، اور ہر دورہ پاکستان پر اسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ سہولت صرف ایک بار تک محدود نہیں بلکہ متعدد بار استعمال کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ ہر بار نئی درخواست جمع کرائی جائے۔
رجسٹریشن کے لیے صارفین کو ڈیوائس آئی ایم ای آئی، پاسپورٹ نمبر، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی نمبر، پاکستان میں جاری موبائل نمبر، آمد اور روانگی کی تاریخ سمیت بنیادی معلومات فراہم کرنا ہوتی ہیں، جن کی تصدیق متعلقہ اداروں کے ریکارڈ سے کی جاتی ہے۔
یہ سہولت پی ٹی اے کے ڈی آئی آر بی ایس سسٹم کے تحت فراہم کی جا رہی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے تین بنیادی طریقے ہیں۔
آن لائن پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن، یو ایس ایس ڈی کوڈ *8484# ڈائل کر کے درخواست جمع کرانا، یا ملک بھر میں موجود موبائل آپریٹرز کے کسٹمر سروس سینٹرز یا فرنچائز پر جا کر رجسٹریشن کرانا۔
پی ٹی اے نے اس عمل کی وضاحت کے لیے دو منٹ پر مشتمل ٹیٹوریل ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں مرحلہ وار طریقہ کار سمجھایا گیا ہے تاکہ صارفین کو پورٹل اور فارم فلنگ میں آسانی ہو۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام قانونی ڈیوائسز کے استعمال کو فروغ دینے، اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کرنے اور نیٹ ورک سکیورٹی کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔