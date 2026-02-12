بنگلہ دیش الیکشن 2026
.
جین زی کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد بنگلہ دیش میں آج پہلے عام انتخابات ہورہے ہیں۔ 127 سے 128 ملین سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ملک بھر کی تقریباً 300 نشستوں کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ ایک ریفرنڈم بھی جمہوری اصلاحات اور آئینی تبدیلیوں پر ایک ساتھ کرایا جا رہا ہے۔ اہم سیاسی جماعتوں میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی)، جماعتِ اسلامی اور دیگر اتحادی شامل ہیں، جبکہ سابقہ حکمران عوامی لیگ پر پابندی ہے اور اس کی رہنما شیخ حسینہ خود ساختہ جِلاوطن ہیں۔
