اکشے کمار کا تھپڑ، گالیاں دینے والا بیہوش
بولی ووڈ کے سپر اسٹار اکشے کمار نے حال ہی میں اپنی زندگی کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جس نے انہیں شدید خوف اور پشیمانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ تین دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط فلمی کیریئر کے دوران بے شمار کامیابیاں سمیٹنے والا ایکشن اداکار خود ایک موقع پر اپنا کیریئر ختم ہونے سے ڈر گیا تھا۔
اکشے کمار نے یہ انکشاف ریئلٹی شو ’وہیل دی فارچن‘ کے ایک خصوصی ایپی سوڈ میں کیا، گفتگو کے دوران اکشے کمار سے ان کی زندگی کے ’ گجب بےعزتی‘ لمحے کا پوچھا گیا جس پر انہیں آج تک شرمندگی محسو س ہوتی ہے۔
اکشے کمار اس لمحے کویاد کرتے ہوئے ماضی میں کھو گئے، انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑی اور پروقار پارٹی میں ان کے قریبی دوست کی ایک شخص کے ساتھ تلخ کلامی ہوگئی۔ وہ شخص بار بار ان کے دوست کو گالیاں دے رہا تھا۔
اکشے کے مطابق انہوں نے کئی مرتبہ اسے روکا اور خبردار کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ ان کے دوست کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔
اکشے کمار نے بتایا، اس نے میرے دوست کوایک بار گالی دی، میں نے اسے روکا کہ ایسا نہ کرے۔ اس نے دوبارہ کیا، پھر تیسری بار۔ میں نے اسے چار یا پانچ بار خبردار کیا، لیکن وہ رکنے کو تیار نہ ہوا۔ دوست کی بار بار کی توہین برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اس شخص کو تھپڑ مار دیا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہوگیا۔
اس لمحے اکشے کمار کو شدید خوف محسوس ہوا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔
اکشے نے اعتراف کیا، ’یہ بہت بڑی پارٹی تھی۔ میرا دوست واقعی رونے لگا کیونکہ اسے شرمندگی ہورہی تھی۔ ہم نے اس پر پانی ڈالا اور میں دعا کر رہا تھا کہ وہ ہوش میں آجائے، آخر وہ شخص ہوش میں آگیا اور میری جان میں جان آئی۔
اس واقعے پر غور کرتے ہوئے اکشے کمار نے کہا، ’اگر یہ سب کچھ آج ہوتا، تو میں کبھی بھی اس طرح نہ کرتا۔ میرے لیے یہ اصل ’گجب بے عزتی‘ کا لمحہ تھا، جسے اگر ممکن ہوتا تو میں بدلنا چاہتا۔ آج میں بس خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا۔‘
کام کے محاذ پر اکشے کمار جلد ہدایتکار پریا درشن کی فلم ’ بھوت بنگلا’ میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر پراجیکٹس میں ’ویلکم ٹودی جنگل‘ اور ’حیوان‘ شامل ہیں، جبکہ وہ اس وقت ریئلٹی شو ’وہیل آف فارچن‘ کی میزبانی بھی کر رہے ہیں۔ جو 27 جنوری کو سونی ٹی وی اور سونی لائیو پر شروع ہوا۔