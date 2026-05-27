عید الاضحیٰ پر گوشت کھانے کے محفوظ طریقے
عید قرباں کے نام کے ساتھ ہی گوشت کے لذیذ پکوانوں کا تصور بھی سامنے آنے لگتا ہے۔ لیکن گرمیوں کے موسم میں ان لذیذ پکوانوں کا زیادہ استعمال معدے کے ساتھ ساتھ مدافعتی نظام پر بھی بوجھ ڈال سکتا ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق، اس کا سب سے بہترین اور آسان حل ہمارے کچن میں موجود دیسی مسالوں کا درست استعمال ہے۔ یہ مسالے نہ صرف گوشت کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ بدلتے موسم کی بیماریوں کے خلاف ایک قدرتی ڈھال کا کام بھی کرتے ہیں۔
عید کے گوشت کی وجہ سے جسم میں گرمی اور تیزابیت بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر ہم روایتی مسالوں کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر، دار چینی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ساتھ سردی اور زکام کے خلاف مدافعت پیدا کرتی ہے۔
کالی مرچ، جسے گرم مسالے کی جان کہا جاتا ہے، گلے کی سوزش کو ٹھیک کرنے اور سینے کی جکڑن کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ فرائی گوشت یا کباب پر کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے گوشت کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔
اس موسم میں چھوٹی الائچی اور سونف کا استعمال قہوے کی شکل میں کرنا جادوئی اثر دکھاتا ہے۔ الائچی منہ کی بدبو اور کھانسی کو روکتی ہے جبکہ سونف معدے کی جلن کو دور کر کے خون کو صاف کرتی ہے۔
اگر عید کے بھاری کھانے کے بعد ادرک، سونف اور الائچی کا قہوہ پیا جائے تو یہ گلے کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے اور ہاضمے کو تیز کرتا ہے۔
زیرہ اور خشک دھنیا جگر کو طاقت دیتے ہیں اور گوشت کی گرمی کو معتدل کرتے ہیں، جس سے عید کے دنوں میں جلد پر ہونے والی خارش یا الرجی سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔
ماہرینِ صحت نے کلونجی، لونگ اور میتھی دانے کے استعمال پر بھی زور دیا ہے۔ کلونجی کو ہر مرض کا علاج مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کی قوت مدافعت کو اس حد تک بڑھا دیتی ہے کہ بدلتے موسم کے جراثیم جسم پر اثر نہیں کر پاتے۔
دانت کے درد اور سانس کی نالی کی صفائی کے لیے لونگ کا استعمال گوشت کے سالن میں لازمی کرنا چاہیے۔ عید کے پکوانوں میں ہلدی، ادرک اور لہسن کا استعمال عام دنوں سے دگنا کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں مل کر گوشت کے بھاری پن کو مارتے ہیں ۔
عید کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے مسالوں کا اعتدال میں استعمال کریں اور رات کو ہلکے قہوے کا استعمال لازمی رکھیں تاکہ صحت بھی اچھی رہے اور عید کا لطف بھی برقرار رہے۔