ہیٹ ویو میں میک اپ کا درست انتخاب کیسے کریں؟
ہر سال گرمیوں کے موسم میں ہیٹ ویو کے دوران فیشن کی شوقین خواتین کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اپنے میک اپ کو دیر تک کیسے برقرار رکھا جائے؟
پسینہ، گرمی، نمی اور فضائی آلودگی میک اپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو چند ہی منٹوں میں آپ کا سارا سنگھار خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسام بند ہونے، دانوں اور چہرے پر دھبوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس لیے اس موسم میں صرف میک اپ لگانے کے طریقوں پر نہیں بلکہ استعمال ہونے والی مصنوعات کا انتخاب بھی بے حد اہم ہوتا ہے۔
ماہرین کے مطابق، بھاری پروڈکٹس جیسے گاڑھا فاؤنڈیشن، تیل پر مبنی بیس، گاڑھی کریمیں اور تیز خوشبو والا میک اپ جب آلودگی کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ جلد پر دانوں اور جلن کا سبب بنتے ہیں اس لیے آپ کو فل کوریج میٹ فاؤنڈیشن، بھاری کریم کنسیلر، تیل یا موم سے بھرپور پروڈکٹس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ میک اپ میں موجود بھاری معدنی تیل، پیٹرولیم، ناریل کا تیل، الکحل اور گاڑھے موم جیسی چیزوں کے استعمال سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جلد کی قدرتی تہہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
اگرچہ زیادہ تر لوگ ایسا میک اپ پسند کرتے ہیں جو دیر تک چلے اور خراب نہ ہو، لیکن ماہرین حسن کا کہنا ہے کہ یہ جلد کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بیکٹیریا، پسینے اور اضافی تیل کو جلد کے اندر قید کر لیتا ہے۔
ایسے افراد جن کی جلد پر دانے نکل آتے ہیں یا حساس ہے، انہیں خاص طور پر شدید موسم میں چہرے پر میک اپ کی زیادہ تہیں لگانے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کے بجائے ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں جن سے جلد سانس لے سکے۔
گرمی کی لہر کے دوران بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہلکے پروڈکٹس استعمال کیے جائیں۔ ٹِنٹڈ موئسچرائزر، بی بی کریم، واٹر بیسڈ یا جیل بیسڈ میک اپ اور نان کومیڈوجینک فارمولیشنز جلد کو نسبتاً سکون پہنچاتی ہیں۔
پورے چہرے پر فاؤنڈیشن لگانے کے بجائے صرف داغ دھبوں کو چھپانے پر توجہ دیں اور پاؤڈر کا کم سے کم استعمال کریں۔ تاہم، سلیکون پر مبنی پروڈکٹس کے استعمال میں محتاط رہیں، کیونکہ ان کی زیادہ تہیں لگانے سے بھی مسام بند ہو سکتے ہیں۔
واٹر پروف میک اپ پروڈکٹس کے حوالے سے بھی احتیاط ضروری ہے کیونکہ ان میں مصنوعی کیمیکلز اور خوشبو کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اس بارے میں ماہرین امراض جلد نے واضح کیا کہ اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہر کیمیکل نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن شدید گرمی میں جب مسام پہلے ہی بند ہوتے ہیں، تو ان کا روزانہ استعمال کچھ لوگوں میں جلن اور حساسیت کو بڑھا سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق واٹر پروف میک اپ اگرچہ دیرپا نتائج دیتا ہے، لیکن اس میں موجود بعض کیمیکل اجزاء جلد پر اضافی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے روزانہ استعمال کرنے والے افراد کو احتیاط سے ایسی مصنوعات کا انتخاب کرنا چاہیے۔
اس موسم گرما میں آپ کو صرف میک اپ لگانے کے طریقوں کے بجائے اس کے اجزاء پر توجہ دینی ہوگی۔ درست پروڈکٹس کا انتخاب آپ کے چہرے پر پورا دن ٹکا رہے گا، جبکہ بھاری میک اپ آپ کی جلد کو نقصان اور دانوں کا شکار کر سکتا ہے۔