آج 2026 کا پہلا سورج گرہن، پاکستان میں دیکھا جاسکے گا؟

سورج کا بیرونی حصہ روشن دائرے کی شکل میں دکھائی دے گا۔
ویب ڈیسک
شائع 17 فروری 2026 12:12pm
پاکستان

آج 2026 کا پہلا سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔

آج ہونے والے سورج گرہن کے دوران چاند اپنے بیضوی مدار میں گردش کرتے ہوئے سورج کے عین وسط کو ڈھانپ لے گا، تاہم وہ سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ نہیں سکے گا۔

ماہرینِ فلکیات کے مطابق یہ اینولر نوعیت کا سورج گرہن ہے جس کے دوران چاند سورج کے عین وسط کو ڈھانپ لیتا ہے اور سورج کا بیرونی حصہ روشن دائرے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، جسے “رنگ آف فائر” کہا جاتا ہے۔

مکمل سورج گرہن کا صرف انٹارکٹیکا میں دیکھا جا سکے گا جبکہ یہ گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔

پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کا آغاز دوپہر 12 بج کر ایک منٹ پر ہوا۔

پاکستان solar eclipse 2026
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین