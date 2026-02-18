رمضان 2026 کی پہلی نمازِ تراویح
.
رمضان 2026 کا چاند نظر آنے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس (مسجدِ اقصیٰ) سمیت کئی ممالک میں پہلی نمازِ تراویح کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقبوضہ صیہونی انتظامیہ کی طرف سے پابندیوں اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود قبلۂ اول کے مقدس احاطے میں عبادت اور دعائیں کی گئیں۔ اسی دوران غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والی مسجد البانی کی جگہ قائم خیمے میں بھی فلسطینی شہریوں نے نمازِ تراویح ادا کی، جبکہ انڈونیشیا میں بھی رمضان المبارک کی پہلی تراویح مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔
مقبول ترین