ایران پر امریکی حملے کا خدشہ، اسرائیل نے تیاری شروع کردی

اسرائیل کا دفاعی اور ہنگامی اداروں کو تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھنے کا حکم
ویب ڈیسک
شائع 19 فروری 2026 09:03am
دنیا

امریکا کی جانب سے ایران پر ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق دفاعی اور ہنگامی اداروں کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ اگر امریکا ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔

اسی تناظر میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، قریبی بنکرز اور محفوظ مقامات سے باخبر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

اسرائیلی حکام نے سیکیورٹی اداروں کو الرٹ رہنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل کے لیے تمام انتظامات مکمل رکھنے کا حکم دیا ہے۔

اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر ملک بھر میں سکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔

