بھارتی فضائیہ کا ایک اور تیجس طیارہ حادثے کا شکار
بھارتی فضائیہ کا ایک اور مقامی سطح پر تیار کردہ تیجس لڑاکا طیارہ ایک تربیتی پرواز کے بعد لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔
بھارتی حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ اپنی معمول کی مشق مکمل کر کے واپس اتر رہا تھا۔ حادثے کے وقت پائلٹ نے پیرا شوٹ کی مدد سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی اور اسے کوئی شدید چوٹ نہیں آئی، تاہم جہاز کو پہنچنے والے بڑے نقصان کے باعث اسے ناقابل استعمال قرار دیے جانے کا امکان ہے۔
اس واقعے کے فوراً بعد بھارتی فضائیہ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام تیجس طیاروں کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا ان طیاروں کے نظام میں کوئی فنی خرابی تو موجود نہیں۔
یہ طیارہ ان 32 سنگل سیٹ طیاروں میں سے ایک تھا جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے فضائیہ کے حوالے کیے تھے۔
یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب بھارتی فضائیہ پہلے ہی جدید ترین تیجس مارک ون اے طیاروں کی فراہمی میں تاخیر کا سامنا کر رہی ہے۔
بھارتی فضائیہ نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایسے 180 طیاروں کا آرڈر دے رکھا ہے لیکن ان کی تیاری کے شیڈول میں بار بار تاخیر ہو رہی ہے۔
تیجس پروگرام کے لیے یہ تیسرا بڑا حادثہ ہے، اس سے قبل مارچ 2024 میں جیسلمیر کے قریب ایک طیارہ گرا تھا جبکہ نومبر 2025 میں دبئی ایئر شو کے دوران ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں پائلٹ ہلاک ہو گیا تھا۔
حالیہ برسوں میں تیجس طیاروں کے پے در پے حادثات نے بھارت کے مقامی جنگی جہاز بنانے کے پروگرام اور ان کی دیکھ بھال کے نظام پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک طرف فضائیہ کو نئے طیاروں کی شدید ضرورت ہے اور دوسری طرف موجودہ بیڑے کی حفاظت اور کارکردگی کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
فی الحال بھارتی فضائیہ کی پوری توجہ تحقیقاتی رپورٹ پر ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔