زیڈ ٹو سی کا ایف آئی اے تفتیش میں ملازم سے اظہارِ لاتعلقی

ادارے کے تمام مالی لین دین ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق باقاعدہ بینکاری ذرائع سے انجام دیے جاتے ہیں، زیڈ ٹو سی
ویب ڈیسک
شائع 26 فروری 2026 12:30am
پاکستان

زیڈ ٹو سی کے مطابق مذکورہ فرد نے ذاتی حیثیت میں کارروائی کی جب کہ کمپنی کے کسی نظام، اکاؤنٹ یا فنڈ کا استعمال نہیں ہوا۔

کمپنی زیڈ ٹو سی نے ایف آئی اے کی جانب سے ایک ملازم کے حوالے سے تفتیش اور کارروائی پر لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ فرد نے مکمل طور پر ذاتی حیثیت میں کارروائی کی۔

زیڈ ٹو سی کی جانب سے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور کمپنی کے کسی بھی سسٹم، اکاؤنٹ یا فنڈز کا استعمال نہیں کیا گیا۔

یہ کارروائی اور تفتیش زید ٹو سی کے خلاف نہیں ہے، کمپنی پالیسی کے مطابق، متعلقہ فرد کو قانونی کارروائی کے نتیجے اور مزید اندرونی جائزے تک تمام ذمہ داریوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔

یہ بھی وضاحت دی گئی ہے کہ زیڈ ٹو سی کے تمام مالی لین دین قابلِ اطلاق ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق باقاعدہ بینکاری ذرائع سے انجام دیے جاتے ہیں۔

FIA Investigation Z to C Z2C Corporate Responsibility
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین