دبئی: انٹرسپشن کے دوران گرنے والے ملبے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق
دبئی کے البرشا علاقے میں ایک ہولناک حادثے میں ایک پاکستانی ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جب ایران کے حملوں سے بچاؤ کے لیے کی گئی فضائی انٹرسپشن کے دوران ملبہ اس کی گاڑی پر جا گرا۔
دبئی میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ البرشا علاقے میں ایک گاڑی پر فضائی مداخلت کے نتیجے میں ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔
حکام کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص ایک پاکستانی ڈرائیور تھا، اور یہ دبئی میں ملبہ گرنے سے ہونے والی پہلی ہلاکت ہے جو حالیہ خطے میں جاری حملوں سے منسلک ہے۔
دبئی میڈیا آفس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بتایا کہ البرشا علاقے میں فضائی انٹرسپشن کے ملبے سے ایک گاڑی متاثر ہوئی جس میں سوار پاکستانی ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔
حکام نے تصدیق کی کہ حادثہ فضائی دفاعی کارروائی کے دوران پیش آیا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات ابھی فراہم نہیں کی گئیں۔
یہ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب ایران نے خلیج میں اپنی جوابی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں، جس کے دوران متعدد فضائی مداخلتیں کی جا رہی تھیں۔