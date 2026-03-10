امریکا سے مذاکرات کا امکان ختم؛ جنگ بندی کے خواہش مند نہیں ہیں: ایران
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکا کے ساتھ دوبارہ مذاکرات یا بات چیت اب ایران کے ایجنڈے میں شامل نہیں رہی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ماضی کے جوہری مذاکرات کے دوران ایران کو ایک ”انتہائی تلخ تجربہ“ ہوا جس کے بعد واشنگٹن پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔
عباس عراقچی نے بتایا کہ ماضی میں امریکا نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ ایران کے جوہری مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود امریکا نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ایران میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ امریکا کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کا ابتدائی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔
عباس عراقچی نے کہا کہ انہوں نے ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے، لیکن وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو تباہ نہ کر سکے۔ انہوں نے ہماری میزائل تنصیبات پر بھی حملے کیے، مگر وہ ان میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے جو اب بھی ان پر داغے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم جب تک ضرورت پڑی اور جتنا وقت بھی لگا اپنے میزائلوں سے ان پر حملے جاری رکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔
عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکا اور اسرائیل کے پاس اس جنگ کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا اور اسی وجہ سے رہائشی علاقوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اب مختلف منصوبے آزمائے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
ان کے مطابق جنگ شروع ہونے کے تقریباً دس دن بعد بھی یہ واضح نہیں کہ امریکا اور اسرائیل کس مقصد کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں۔
عباس عراقچی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر دراصل اپنا دفاع کر رہا ہے۔
ان کے مطابق ایران پہلے ہی خطے کے ممالک کو خبردار کر چکا تھا کہ اگر امریکا نے حملہ کیا تو ایران امریکی سرزمین تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی امریکا اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔
انہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر جاری اپنی ایک پوسٹ میں لکھا: ”ہم قطعی طور پر جنگ بندی کے خواہاں نہیں ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ جارح کے منہ پر ایسا مکا رسید کیا جانا چاہیے کہ وہ سبق سیکھ لے اور دوبارہ کبھی ہمارے پیارے ایران پر حملے کا سوچ بھی نہ سکے۔“
قالیباف نے مزید کہا کہ ایران ”جنگ، مذاکرات، جنگ بندی اور پھر دوبارہ جنگ“ کے اس چکر کو توڑنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایک حکمتِ عملی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
دوسری جانب ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ کسی بھی ثالثی یا مذاکراتی عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف فوری جنگ بندی ہو بلکہ مستقبل میں دوبارہ حملے نہ ہونے کی واضح ضمانت بھی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس معاملے میں واضح مؤقف رکھتا ہے اور اس وقت عوام بھی اسی قسم کی یقین دہانی چاہتے ہیں۔
ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی ’تسنیم‘ کے مطابق فاطمہ مہاجرانی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کسی ملک یا ادارے کی جانب سے ثالثی کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہونی چاہیے کہ حملے مکمل طور پر بند ہوں اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہیں آئیں گے۔
ان کے مطابق صرف عارضی جنگ بندی کافی نہیں ہوگی بلکہ مستقل امن کے لیے ٹھوس ضمانتیں درکار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام اس وقت اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور مستقبل میں کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے واضح اقدامات کیے جائیں۔
فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی لیکن اگر حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں تو ایران اس کے اختتام تک اپنے مؤقف پر قائم رہے گا۔
ایک اور پیشرفت میں ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق کے کردستان کے شہر اربیل میں واقع حریر ایئربیس پر امریکی فوج کے ہیڈکوارٹر کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اس فوجی اڈے پر پانچ میزائل داغے گئے۔