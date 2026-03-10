خیبرپختونخوا میں اسکول، کالجز اور جامعات جمعے اور ہفتے کو بند رکھنے کا حکم

خیبرپختونخوا حکومت کا ایندھن بحران اور بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر اہم فیصلہ سامنے آگیا۔
kashan-awan کاشان اعوان
شائع 10 مارچ 2026 04:23pm
پاکستان

خیبرپختونخوا حکومت نے ایندھن کے بحران اور بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر صوبے بھر کے اسکولوں، کالجوں اور جامعات کو جمعہ اور ہفتہ کے روز بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس حوالے سے محکمہ تعلیم خیبرپختونخوا نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔

پشاور سے جاری اعلامیے کے مطابق صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جمعہ اور ہفتہ کے روز تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔

محکمہ تعلیم خیبرپختونخوا کے مطابق یہ فیصلہ خیبرپختونخوا کابینہ کی تجاویز کی روشنی میں کیا گیا ہے۔

اعلامیے میں تعلیمی اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں آن لائن یا ہائبرڈ کلاسز کا نظام اپنایا جائے تاکہ تعلیمی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔

حکام کے مطابق تعلیمی اداروں کی بندش کا یہ فیصلہ ایندھن کے بحران اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث کیا گیا ہے۔

خیبر پختونخوا KPK Educational institution Schools kpk government\
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین