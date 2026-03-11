اسرائیل سے سفیر کی واپسی؛ اسپین کو اپنے کیے کی قیمت چکانی ہوگی: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری دنیا کی طاقتورترین فوج ہے، اسپین جو کررہا ہے اسکی قیمت ادا کرنا ہوگی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف امور پر اپنے بیانات میں کہا کہ امریکہ کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ انہوں نے ایران پر ہونے والی کارروائیوں کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی نیوی، ایئر فورس، اینٹی ائیرکرافٹ سسٹمز اور ریڈارز کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔
ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اس سہ پہر ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے ایران کی عسکری صلاحیتیں متاثر ہوئی ہیں، اور یہ عمل اس ملک کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ تاہم جب صحافی نے سپریم لیڈر کے موجودگی میں جیت کے دعوے کے بارے میں سوال کیا تو صدر نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔
ٹرمپ نے اسپین کے حوالے سے کہا کہ اسپین کے عوام بہت اچھے ہیں لیکن ان کی حکومت کے اقدامات غلط ہیں اور اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ انہوں نے لبنان کے عوام کے لیے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔
صدر نے ایران کی 47 سالہ تاریخ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران بہت سے لوگ مارے گئے اور امریکہ کی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی فوجی صلاحیتیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ امریکی فوج نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔
یاد رہے کہ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسپین نے اسرائیل میں اپنا سفیر مستقل طور پر واپس بلا لیا ہے۔ اسپین کی وزارت خارجہ کے مطابق تل ابیب میں موجود سفارت خانے کی قیادت مستقبل قریب میں چارج ڈی افیئرز کے ذریعے کی جائے گی۔
سفیر کو گزشتہ ستمبر میں واپس بلا لیا گیا تھا جب اسپین نے اسرائیل کو اس کے بندرگاہوں اور فضائی حدود میں ہتھیار لے جانے والے جہازوں پر پابندی لگائی تھی، جسے اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈئون ساعار نے یہودی مخالف قرار دیا۔
اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جو اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے پہلے ہی کشیدہ ہیں۔
اسرائیل کی ایمبیسی بھی اسپین میں چارج ڈی افیئرز کے ذریعے چل رہی ہے، اور امریکہ، اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد اس کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
ٹرمپ کے بیانات اور اسپین کے سفارتی فیصلے دونوں ہی موجودہ عالمی سیاسی اور عسکری کشیدگی کے تناظر میں اہم پیش رفت تصور کیے جا رہے ہیں۔