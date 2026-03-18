کراچی میں برسات، کہاں کتنی بارش ہوئی؟
محکمہ موسمیات نے بارش کے اعداد و شمار جاری کردیے
کراچی میں اچانک موسم کی تبدیلی نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے شہر کے کئی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش کورنگی میں ریکارڈ کی گئی جبکہ دیگر علاقوں میں بھی شہر بھر میں پانی برسنے سے نظام زندگی متاثر ہوا۔
محمکہ موسمیات کے مطابق کورنگی میں سب سے زیادہ 55 ملی میٹر، ماڑی پور میں 22 ملی میٹر، گلستان جوہر میں 13 ملی میٹر ہوئی۔
اس کے علاوہ کیماڑی میں 12 ملی میٹر، ائیرپورٹ اولڈ ایریا میں 9 ملی میٹر، جناح ٹرمینل پر 8 ملی میٹر، شارع فیصل پر 9 ملی میٹر اور سعدی ٹاؤن میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
عید پر جنگ میں وقفہ، آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روکنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم
کراچی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ایک جاں بحق، متعدد زخمی
کابل فضائی حملہ: سویلین ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے، اکثر طالبان جنگجو عام لباس پہنتے ہیں: ڈی جی آئی ایس پی آر
پاکستان سے مشرق وسطیٰ جانے والی مزید 92 پروازیں منسوخ
پی ٹی آئی کا عید کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان
پاکستان میں عید الفطر کب ہوگی؟
