ایران میں امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ دو افراد کو پھانسی دے دی گئی
ایران میں دو افراد کو اس الزام میں پھانسی دے دی گئی کہ وہ امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ ایرانی اپوزیشن گروپ، مجاہدینِ خلق کے ساتھ کام کر رہے تھے۔
یہ معلومات نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز نے فراہم کی ہیں۔
الجزیرہ ایران کی حکام کے مطابق دونوں افراد پر ملک کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے کرنے کے الزامات تھے۔
مجاہدینِ خلق گروپ نے ماضی میں بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور کارروائیاں کی ہیں، جس کے باعث اسے ایران میں ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ان دونوں افراد کی پھانسی قانون کے تحت کی گئی اور یہ قدم ملک میں سیکیورٹی اور ریاستی اداروں کے تحفظ کے لیے ضروری تھا۔
یہ واقعہ ایران میں حکومت کے سخت موقف اور امریکی و اسرائیلی حمایت یافتہ اپوزیشن کے خلاف جاری اقدامات کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔