ایران میں پاکستانیوں جیسا جذبہ، عوام نے گولیوں سے ہیلی کاپٹر تباہ کردیا

متعدد ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں امریکی ہیلی کاپٹروں پر گولیاں برساتے ایرانی شہریوں کو دیکھا گیا ہے۔
شائع 04 اپريل 2026 12:25pm
ایران اور امریکا کے درمیان جاری جنگ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے ماہرین اور عام عوام دونوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔

امریکی نیوز چینل ’این بی سی‘ نے ایک ایسی ویڈیو کی تصدیق کی ہے جس میں عام لباس میں ملبوس مسلح ایرانی شہریوں کو امریکا کے جدید ترین ہیلی کاپٹروں پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

یہ ہیلی کاپٹر اس وقت ایران کے جنوب مغربی علاقے میں گرنے والے ایف-15 جنگی طیارے کے پائلٹوں کو تلاش کرنے کے لیے امدادی کارروائی میں مصروف تھے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے تین افراد ایک گاڑی سے نکلتے ہیں اور کھیتوں کے قریب سے گزرنے والے ہیلی کاپٹروں پر خودکار رائفلوں سے اندھا دھند گولیاں چلا دیتے ہیں۔

ویڈیو بنانے والا شخص جو کہ اس منظر کو کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا، مسلسل جوش و خروش سے آوازیں بلند کرتا رہا۔

اس نے ویڈیو کے دوران پکار کر کہا: ”یہ امریکی ہیلی کاپٹر ہیں، مارو مارو، شاباش مارو“۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی پہلا ہیلی کاپٹر گزرتا ہے، یہ افراد دوسرے ہیلی کاپٹر کا رخ کرتے ہیں اور اس پر بھی گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ بھی متعدد ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں امریکی ہیلی کاپٹروں پر گولیاں برساتے ایرانی شہریوں کو دیکھا گیا ہے۔

یہ مناظر انتہائی حیرت انگیز ہیں کیونکہ جدید جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو عام طور پر صرف بھاری دفاعی نظام سے ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں عام شہریوں نے نجی ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جذبات اور مناظر گزشتہ سال مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی دیکھنے میں آئے تھے۔

اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جن میں عام پاکستانی شہریوں کو اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نجی ہتھیاروں کے ذریعے بھارتی ڈرونز کا شکار کرتے دیکھا گیا تھا۔

دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب کسی ملک کے عوام میں اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس دشمن کے لیے بھی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔

ایران میں پیش آنے والا یہ حالیہ واقعہ بھی اسی عوامی مزاحمت کی ایک نئی کڑی ثابت ہوا ہے جہاں شہریوں نے بغیر کسی خوف کے سپر پاور کے ہیلی کاپٹروں کا سامنا کیا۔

پاکستان Iran Iran Israel War US Iran war 2026 Iran War 2026 US Helicopter Iran Helicopter
