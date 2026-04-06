ایران کے اسرائیلی شہر حیفہ پر شدید فضائی حملے، دو افراد ہلاک
ایران نے اسرائیل کے شہر حیفہ پر میزائل حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک جبکہ دو افراد لاپتہ ہیں۔
عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی شہر حیفہ میں ایرانی میزائل حملے کے بعد امدادی ٹیمیں پوری رات اور پیر کی ابتدائی ساعتوں تک ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف رہیں۔ واقعے میں 9 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
حکام کے مطابق ایک ہی اپارٹمنٹ بلاک میں رہنے والے چار افراد لاپتہ تھے، جن میں سے اب تک دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دو افراد تاحال لاپتہ ہیں۔
ریسکیو حکام نے تصدیق کی ہے کہ عمارت کو ایک بھاری میزائل نے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں عمارت کا نصف حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔
باقی ماندہ حصہ انتہائی غیر مستحکم ہے اور کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
حیفہ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے باعث اکثر ایرانی میزائل حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، جبکہ یہ شہر لبنان کی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے حزب اللہ کے راکٹوں کی زد میں بھی رہتا ہے۔
امدادی کارروائیوں کے دوران ہی ایک اور ممکنہ ایرانی میزائل حملے کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا، تاہم بعد ازاں اسے ختم کر دیا گیا۔
اس سے قبل پیر کی صبح کے ابتدائی اوقات میں ایران کی جانب سے تین میزائل حملوں کی نشاندہی ہوئی تھی، جن پر اسرائیل کے وسطی علاقوں میں الرٹس جاری کیے گئے۔ زیادہ تر میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا جبکہ کچھ کھلے علاقوں میں گرے۔
حیفہ پر حملہ اتوار کے روز ایران کی جانب سے کیے گئے چار میزائل حملوں میں سے ایک تھا۔ انہی حملوں میں سے ایک نے اسرائیل کے جنوبی شہر بیرشیبہ کے قریب واقع ایک اہم صنعتی اور کیمیائی پارک کو بھی نشانہ بنایا۔