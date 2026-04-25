لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے میں چار افراد جاں بحق
لبنان کے جنوبی علاقے میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں، تازہ حملے میں چار افراد جاں بحق ہوئے جب کہ سرحدی علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے۔
قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی حملے میں ایک بار پھر شدت دیکھی گئی ہے، جہاں ایک موٹر سائیکل پر کیے گئے حملے میں چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ جنگ بندی کے باوجود پیش آیا، جو ایک ہفتہ قبل نافذ ہوئی تھی۔
لبنانی وزارت صحت کے مطابق یہ حملہ یحمر الشقیف نامی علاقے میں کیا گیا۔ اس کے باوجود سرحدی علاقوں میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں جب کہ حزب اللہ کی جانب سے بھی شمالی اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔
اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے حالیہ دنوں میں جنوبی لبنان میں متعدد کارروائیوں کے دوران پندرہ سے زائد افراد کو نشانہ بنایا ہے، جن میں ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں میں سوار افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان علاقوں کے قریب نہ جانے کی وارننگ بھی جاری کی ہے جن پر اس کا کنٹرول ہے۔
جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ اس کی افواج جنوبی لبنان میں موجود رہیں گی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو کسی بھی ممکنہ خطرے کے خلاف مکمل کارروائی کا حق حاصل ہے۔
دوسری جانب اس کشیدگی کے دوران میڈیا کارکنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس پر انسانی حقوق اور صحافتی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک صحافی کی ہلاکت کے بعد لبنان میں مظاہرے اور احتجاجی اجتماعات بھی دیکھے گئے۔
صحافتی تنظیموں کے مطابق رواں سال اب تک خطے میں متعدد میڈیا کارکن ہلاک ہو چکے ہیں، جس پر عالمی سطح پر صحافیوں کے تحفظ کے مطالبات مزید بڑھ گئے ہیں۔