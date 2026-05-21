ایبولا سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال
جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا کے سرحدی علاقوں میں ایبولا وائرس کی ایک نایاب قسم کے پھیلاؤ نے انسانی زندگی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے، جس کے باعث عالمی ادارہ صحت نے اسے بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں طبی عملہ مخصوص حفاظتی لباس میں ملبوس، محدود وسائل کے باوجود، اس مہلک وباء پر قابو پانے کی سخت کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ مقامی آبادی شدید خوف اور بے بسی کا شکار ہے اورلوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے، بیمار افراد سے دور رہنے، بار بار ہاتھ دھونے اور تدفین کی روایتی رسومات سے گریز کے ذریعے احتیاط کر رہے ہیں۔
