خوشبودار 'نور محل مٹن ہانڈی': عیدِ قرباں پر مہمانوں کی شاہی تواضع
عیدِ الاضحیٰ کے موقع پر جہاں گھروں میں طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں، وہیں روایتی کھانوں کو ایک نیا اور شاہانہ انداز دینے کے لیے ’نور محل مٹن ہانڈی‘ ایک بہترین انتخاب ہے۔
یہ ڈش اپنے خاص شاہی مسالوں اور کریم کی بدولت انتہائی ملائم، خوشبودار اور ذائقہ دار بنتی ہے۔ عید کی دعوتوں میں مہمانوں کی تواضع کے لیے یہ ایک منفرد اور لذیذ ترین پکوان ثابت ہو سکتا ہے جسے کھا کر سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔
نور محل مٹن ہانڈی بنانے کی ترکیب درج ذیل ہے۔
درکار اجزا
پیاز (فرائی کی ہوئی) ، ½ کپ
کھوپڑا (سوکھا ناریل) ، 1½ چمچ
بادام ، 12-15 عدد
جاوتری ، 2-3 ٹکڑے
ثابت دھنیا ، 1 چمچ
سونف ، 1 چائے کا چمچ
ادرک پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ
زعفران ، ¼ چائے کا چمچ
دودھ ، ½ کپ
گھی ، ½ کپ
بون لیس مٹن ، 500 گرام
ادرک لہسن کا پیسٹ ، ½1 چمچ
ہلدی پاؤڈر، ½ چائے کا چمچ
نمک ، 1 چائے کا چمچ یا حسب ذائقہ
ٹماٹر (پیوری کیے ہوئے) ، 2 بڑے
لال مرچ پاؤڈر ، 2 چمچ یا حسب ذائقہ
تندوری مصالحہ ، 1 چمچ
دہی ، ½ کپ، پھینٹی ہوئی
گرم مصالحہ پاؤڈر ، ½ چائے کا چمچ
پانی ، 2 کپ یا حسب ضرورت
کریم ، ½ کپ
ہری مرچ ، 3 عدد، کٹی ہوئی
ادرک ، 1 انچ کا ٹکڑا، جولین
ہرا دھنیا ، کٹا ہوا
کاجو اور مزید کریم سجاوٹ کے لیے
تیاری کا طریقہ
سب سے پہلے ایک گرائنڈر میں تلی ہوئی پیاز، پسا ہوا کھوپرا، بادام، جاوتری، ثابت دھنیا، سونف، ادرک کا پاؤڈر، زعفران کے ریشے اور آدھا کپ دودھ شامل کریں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح پِس کر ایک گاڑھا پیسٹ بنا لیں اور اسے ایک طرف رکھ دیں۔
اب ایک کڑاہی یا ہانڈی میں گھی ڈال کر چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب گھی پگھل جائے تو اس میں بغیر ہڈی کا مٹن شامل کریں اور چمچ چلاتے ہوئے اتنی دیر پکائیں کہ گوشت کا رنگ تبدیل ہو جائے۔
گوشت کا رنگ بدلنے پر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ، ہلدی پاؤڈر اور نمک شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کے بعد ٹماٹر کا پیسٹ شامل کریں اور درمیانی آنچ پر دو سے تین منٹ تک چمچ چلاتے ہوئے پکائیں۔
اب اس میں لال مرچ پاؤڈر، تندوری مسالا اور گرم مسالا پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس کے فوراً بعد پہلے سے تیار کردہ پیاز اور بادام کا پیسٹ اور پھینٹا ہوا دہی شامل کریں۔
ان تمام مسالوں کو گوشت کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں اور درمیانی آنچ پر آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں تاکہ مسالوں کی بھنائی اچھے سے ہو جائے۔
جب مسالا گھی چھوڑنے لگے تو اس میں دو کپ یا حسبِ ضرورت پانی شامل کریں اور ابال آنے دیں۔
اب ہانڈی کو ڈھانپ دیں اور ہلکی آنچ پر گوشت گلنے تک چالیس سے پچاس منٹ کے لیے پکنے دیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو درمیان میں مزید پانی بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔
جب گوشت پوری طرح گل جائے تو چولہا بند کر دیں اور اس میں آدھا کپ کریم شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ چولہا بند کر کے کریم شامل کرنے سے گریوی پھٹتی نہیں ہے اور بناوٹ ملائم رہتی ہے۔
اب دوبارہ چولہا جلائیں اور بالکل ہلکی آنچ پر ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں۔ اس کے بعد کٹی ہوئی ہری مرچیں، باریک کٹی ادرک اور ہرا دھنیا اوپر سے ڈالیں، ہانڈی کو دوبارہ ڈھانپ دیں اور چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں۔
آپ کی گرما گرم اور خوشبودار نور محل مٹن ہانڈی تیار ہے۔ اسے سرونگ ڈش میں نکال کر اوپر سے مزید تھوڑی سی کریم، کاجو اور ہرے دھنیے سے سجائیں اور عید کے خاص موقع پر گرم گرما نان یا خمیری روٹی کے ساتھ گھر والوں کے سامنے پیش کریں۔