امریکی تحویل سے رہا ہونے والے 20 ایرانی ملاح اپنے وطن ایران پہنچ گئے

اس بات کی تصدیق پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کی ہے
ویب ڈیسک
شائع 21 مئ 2026 03:01pm
دنیا

امریکی تحویل سے رہا ہونے والے 20 ایرانی ملاح وطن واپس پہنچ گئے ہیں جس کی تصدیق پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کی ہے۔

ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے سنگاپور کے قریب قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز کے 20 ملاحوں کو رہائی کے بعد پہلے سنگاپور سے اسلام آباد منتقل کیا گیا، جہاں ضروری انتظامات مکمل کیے گئے۔

بعد ازاں ایرانی ملاح چند گھنٹے قبل بحفاظت ایران پہنچ گئے۔

ایرانی سفیر نے ملاحوں کی رہائی اور ان کی محفوظ واپسی میں کردار ادا کرنے پر پاکستانی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستانی حکام کے تعاون کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس معاملے میں مثبت اور مؤثر کردار ادا کیا۔

رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ امریکا نے سنگاپور کے قریب ایرانی جہاز کو اپنی تحویل میں لیا تھا، جس کے بعد ملاحوں کی رہائی کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں جاری رہیں۔

انہوں نے اس پیش رفت کو انسانی ہمدردی اور علاقائی تعاون کی ایک اہم مثال قرار دیا۔

واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں یہ معاملہ خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا، جبکہ ایرانی ملاحوں کی رہائی اور وطن واپسی کو تہران میں ایک اہم سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

Tehran اسلام آباد United States claims VESSEL Reza Amiri Moghadam 20 Iranian sailors Pakistani government
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین