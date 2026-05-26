ایران کا ایک اور امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ
ایران کی پاسداران انقلاب (آئی آر جی سی) نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج فارس میں امریکا کے ایم کی-9 ریپر ڈرون کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا ہے۔
پاسدارانِ انقلاب کے مطابق اس نے ایک دشمن طیارے کی نشاندہی کی جو ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔
آئی آر جی سی کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکا کے خلاف جوابی کارروائی کا مکمل اور یقینی حق محفوظ رکھتا ہے۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکا کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی راکٹ لانچنگ سائٹس پر دفاعی کارروائی کے تحت حملہ کیا ہے، جبکہ نازک جنگ بندی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ایم کیو- نائن ریپر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے ایران کی جانب سے فضائی خلاف ورزی کے الزام کے بعد نشانہ بنایا گیا۔
دوسری جانب ایران کے ان دعوؤں سے قبل امریکا کا کہنا تھا کہ اس نے سیلف ڈیفنس کے تحت جنوبی ایران میں مختلف اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں۔
ان حملوں میں ان کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ میزائل لانچ سائٹس کو بھی ہدف بنایا گیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا کہ امریکی افواج نے آج جنوبی ایران میں سیلف ڈیفنس کے تحت حملے کیے تاکہ ایرانی فورسز کی جانب سے لاحق خطرات سے اپنے اہلکاروں کا تحفظ کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دستوں کا دفاع جاری رکھے ہوئے ہے۔