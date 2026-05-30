قائد کی آواز کی گونج
بولنے اور مؤثر آواز رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ بیشتر رہنما بہت زیادہ بولتے ہیں، بلکہ کئی مواقع پر ضرورت سے بھی زیادہ، مگر اس کے باوجود اُن کی آواز اثر نہیں چھوڑ پاتی۔ قیادت کی تربیتی نشستوں میں رہنماؤں کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ’’ملازمین سنتے ہی نہیں‘‘۔
اکثر رہنما اس مسلسل ذہنی بوجھ سے نڈھال دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں ایک ہی بات بار بار دہرانا پڑتی ہے۔ بعض اوقات وہ کارکنوں کی بے حسی اور عدم توجہی پر سخت جھنجھلاہٹ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں، ’’یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، سب سر تو ہلا دیتے ہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ بات اُن کے ذہن میں اترتی ہی نہیں۔‘‘ ایک اور پریشان رہنما کا کہنا تھا، ’’سب لوگ کام پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے ہی بار بار یاددہانی کرانا پڑتی ہے۔‘‘
ایسے احساسات رفتہ رفتہ رہنما کے ذہن میں منفی تاثر پیدا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مزید دہرانے، مزید دباؤ ڈالنے اور زیادہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یوں ابلاغ کا ایک ایسا منفی دائرہ جنم لیتا ہے جو نتیجہ خیز ہونے کے بجائے اشتعال انگیز اور غیر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
قیادت کا اسلوبِ گفتگو دراصل وہ محرک ہے جو ادارے کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ رہنما کی آواز میں ایسی قوت اور بازگشت ہوتی ہے جو ادارے کے گوشے گوشے تک سنائی دیتی ہے۔
ادارے عموماً اپنی ’’اسٹریٹجک بیانیے‘‘ کی بات کرتے ہیں، مگر ایسا بیانیہ نہایت بصیرت اور مہارت سے ترتیب دینا اور دانشمندی سے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مطلوبہ اثر پیدا کیا جا سکے۔
قیادت کی آواز وہ پکار ہوتی ہے جسے لوگ سنتے بھی ہیں اور جس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ آواز بے ربط اور غیر واضح ہو تو ممکن ہے اثر دکھائے، اور ممکن ہے بالکل بے اثر رہے۔ حقیقی تحریک اور ادارہ جاتی پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ رہنما کی آواز اپنے مخاطبین کے دل و دماغ میں اترے اور اُن کے احساسات سے ہم آہنگ ہو۔
رہنما کی آواز صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ کہانیوں، گفتگوؤں، طرزِ بیان، رویّوں اور عملی کردار کے ذریعے اظہار پاتی ہے۔ بہت سے رہنما نہایت شستہ اور مؤثر انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر توجہ کو تحریک میں بدلنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ رہنما کی آواز محض نعرہ نہ ہو بلکہ اُس کے ساتھ جوابدہی اور عملی کردار بھی موجود ہو۔ یہی چیز اعتماد پیدا کرتی ہے، یہی وابستگی کو جنم دیتی ہے اور یہی کردار سازی کی بنیاد بنتی ہے۔
رہنما کو سنجیدگی سے یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ کس نوع کی گفتگو چاہتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو، یاد رکھی جائے اور آگے بیان کی جائے۔ وہ کون سی کہانیاں ہیں جنہیں لوگ دہرانا چاہیں، اور وہ کون سی گفتگو ہے جسے لوگ بار بار زندہ رکھیں۔ انسان دراصل چار عناصر، دل، دماغ، جسم اور روح، کا مجموعہ ہے۔
جو آواز ان چاروں سطحوں کو مخاطب کرتی ہے، وہی دیرپا ثابت ہوتی ہے۔ وہی دلوں میں گونجتی ہے اور وہی حقیقی معنوں میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ اسی تناظر میں اُن چار آوازوں کا جائزہ ضروری ہے جنہیں ہر رہنما کو اپنے اندر پروان چڑھانا چاہیے۔
بازگشتِ اوّل: دل سے دل تک
یہ قیادت کی وہ آواز ہے جو خلوص، توجہ اور احساسِ تعلق کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو لوگوں کے اندر جذبات اور احساسات پیدا کرتی ہے، اور یہی احساسات اُن کے ردِعمل کی بنیاد بنتے ہیں۔ رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مکالمے اور طرزِ عمل اختیار کریں جن سے لوگوں کو محسوس ہو کہ وہ واقعی اہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکنوں سے صرف پیشہ ورانہ نہیں بلکہ ذاتی سطح پر بھی تعلق قائم کیا جائے۔
حال ہی میں ایک ادارے میں قیادت کے بارے میں رائے جاننے کے لیے ہونے والے اجلاس میں ملازمین نے کہا، ’’ہماری بہت سی گفتگو ہوتی ہے، مگر وہ زیادہ تر صرف کام تک محدود رہتی ہے۔‘‘ یہی وجہ ہے کہ رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملازمین کی ذاتی زندگی، اُن کی خوشیوں، مسائل اور پیش رفت میں بھی دلچسپی لیں۔
ایک ادارے میں سربراہ کا معمول تھا کہ وہ صبح دفتر پہنچ کر راستے میں ملنے والے ہر شخص کو سلام کرتا، اُس کے بچوں اور گھر والوں کے بارے میں دریافت کرتا۔ اُس کا یہ طرزِ عمل لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو گیا۔ ملازمین آج بھی اُس واقعے کو محبت سے یاد کرتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔
رہنما کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ دل سے دل تک پہنچنے والی گفتگو کی مثال قائم کرے۔ ایسی گفتگو میں اُن کے اہلِ خانہ، ذاتی دلچسپیوں، شوق اور اُن معاملات پر بات ہونی چاہیے جہاں رہنما اُن کی مدد کر سکتا ہو۔
جن رہنماؤں کے بارے میں میں نے سب سے زیادہ مثبت بازگشت سنی، وہ دراصل اُن کے چھوٹے مگر خلوص بھرے رویّوں کی وجہ سے تھی۔ ایک ملازم نے بتایا کہ اُس کا مینیجر ہر ملازم کی سالگرہ یاد رکھتا ہے اور اُس کے شوق کے مطابق کیک تیار کرواتا ہے۔ اُس نے حیرت سے بتایا کہ اُس کے کیک پر اُس کی پسندیدہ گاڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ایک اور ملازم نے کہا کہ وہ اُس وقت جذبات پر قابو نہ رکھ سکا جب اُس کے سربراہ اُس کی دادی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اُس کی پرورش دادی ہی نے کی تھی۔
الفاظ کم بھی ہوں اور عمل بظاہر معمولی بھی، مگر اگر اُن میں خلوص ہو تو اُن کا اثر دلوں پر گہرا ثبت ہوتا ہے۔
بازگشتِ دوم: مقصد سے ہم آہنگی
رہنما کی پکار ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دے اور انہیں وہ زاویے دکھائے جو وہ خود نہیں دیکھ پاتے۔ انسانی ذہن محض مشینی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں بنا؛ وہ تجزیہ، وسعتِ فکر اور فکری تحریک چاہتا ہے۔ آج بیشتر کارکن جس بڑے مسئلے سے دوچار ہیں، وہ کام سے جذباتی لاتعلقی ہے۔ وہ صبح سے شام تک کے معمول میں اس طرح الجھ جاتے ہیں کہ زندگی ایک بے روح مشق محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ دفتر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، خود کو کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں اور تھکے ماندے و بے دِل واپس لوٹ جاتے ہیں۔
ایسے ماحول میں رہنما کی پکار کو ذہنوں میں حرکت پیدا کرنا ہوتی ہے۔ افسوس کہ قیادت کے جس پہلو کو سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے، وہ مقصد کی وضاحت پر مبنی گفتگو ہے۔ اجلاسوں میں مقصد کی بات نہایت اہم ہوتی ہے، جبکہ تقریبات اور روزمرہ سرگرمیوں میں معمولات کو کسی بڑے مقصد سے جوڑنا ناگزیر ہے۔
جب رہنما اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اُن کا ہر عمل محض ایک کام نہیں بلکہ انسانی جانیں بچانے، لوگوں کو سیکھنے کے مواقع دینے یا معاشرے میں بہتری لانے کی ایک کوشش ہے، تو وہ اُنہیں ایک بلند تر مقصد سے وابستہ کر دیتا ہے۔ یوں ذہن میں معنی اور مقصد کا ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے جو انسان کو اپنے کام پر فخر محسوس کراتا ہے۔
ہفتہ وار اجلاس اس حوالے سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ رہنما کو چاہیے کہ وہ ہر ملاقات میں ادارے کے وژن اور مقصد کو واضح انداز میں دہرائے۔ اس مقصد کو ادارے کی نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مینیجرز کے لیے باقاعدہ طریقۂ کار وضع کیا جائے تاکہ وہ ہر میٹنگ اور انفرادی نشست میں اپنے ساتھیوں سے ادارے کے مقصد اور اس کی اہمیت پر گفتگو کریں۔
بازگشتِ سوم: توانائی کو مہمیز دینا
انسانی جسم حرکت اور تازگی کا تقاضا کرتا ہے، اور توانائی دراصل کارکردگی میں اضافے کی بنیادی قوت ہے۔ رہنما کو اپنی ٹیم میں جس توانائی کی خواہش ہو، اُسے پہلے خود اپنے طرزِ عمل میں ظاہر کرنا چاہیے۔
رہنما کی توانائی اُس کے مزاج، اندازِ گفتگو، نظم و ضبط اور جسمانی فعالیت سے جھلکتی ہے۔ طویل اجلاسوں میں اُس کی مسلسل توجہ، چستی اور مثبت انداز دوسروں کو بھی متحرک کرتا ہے۔ اسی طرح اگر رہنما اپنے لوگوں کی صحت اور فٹنس کے بارے میں سنجیدہ ہو، اُن کے لیے واک، یوگا، جم یا فلاحی سرگرمیوں کے مواقع پیدا کرے، صحت سے متعلق آگاہی مہمات چلائے اور ہر چھ ماہ بعد طبی معائنوں کا اہتمام کرے، تو یہ تمام اقدامات ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ ادارے کے لیے لوگ محض منافع کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ حقیقی اہمیت رکھتے ہیں۔
بازگشتِ چہارم: روح کو بیدار کرنا
یہ قیادت کی سب سے اہم پکار ہے، کیونکہ یہی ملازمت سے آگے بڑھ کر وابستگی اور تعلق پیدا کرتی ہے۔ رہنما کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سماجی خدمت اور فلاحی سرگرمیاں ادارے کی شناخت کا حصہ ہوں۔
خیراتی کام، رضاکارانہ منصوبے اور محروم طبقات کی رہنمائی و سرپرستی جیسے اقدامات لوگوں کو یہ احساس دیتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مفید کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی احساس انسان کی روحانی تسکین اور معنویت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔
رہنما دراصل اُس بنیادی فکر اور نظریے کے ترجمان ہوتے ہیں جس پر ادارہ قائم ہوتا ہے۔ اُن کی باتیں پورے ماحول میں گونجتی ہیں۔ جب اُن کے الفاظ، گفتگو، طرزِ عمل اور رویّے متاثر کن اور ولولہ انگیز بن جاتے ہیں تو لوگوں کے دل، دماغ، جسم اور روح، سب ادارے کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے جڑنے لگتے ہیں۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ’’قیادت عہدے کا نام نہیں، بلکہ اُن گفتگو اور اثرات کا نام ہے جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔‘‘
نوٹ: یہ تحریر 27 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔