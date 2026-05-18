سرمایہ کاری کیلئے ادارے نہیں اصلاحات ضروری ہیں
گزشتہ ہفتے جو خبر نسبتاً کم توجہ حاصل کر سکی وہ حکومت کی جانب سے بورڈ آف انویسٹمنٹ (بی او آئی) اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) کے انضمام کو تیز کرنے سے متعلق تھی۔
یہ ادارہ 2023 میں سرمایہ کاری، خاص طور پر براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (ایف ڈی آئی)، کو تیز کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا کیونکہ بی او آئی اور دیگر حکومتی ادارے سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ تاہم ایس آئی ایف سی کے قیام کے باوجود گزشتہ تین برسوں میں بیرونی سرمایہ کاری جی ڈی پی کے تقریباً 0.5 سے 0.6 فیصد کے درمیان ہی رہی ہے۔
مجموعی سرمایہ کاری سے جی ڈی پی کا تناسب 13 سے 14 فیصد کے درمیان برقرار رہا ہے، جو 1970 کی دہائی کے بعد سب سے کم سطح ہے۔
اگرچہ یہ انضمام آئی ایم ایف کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کو بھی شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ نئے ادارے قائم کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ اصل ضرورت موجودہ اداروں کو مؤثر بنانا ہے۔
سرمایہ کاری کا مسئلہ کسی ایک اور بیوروکریٹک پرت کے اضافے سے حل نہیں ہوتا بلکہ اس کی کمی سے حل ہوتا ہے۔ معاشی نظریہ بھی یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کاری زیادہ تر پالیسی کے استحکام، ادارہ جاتی معیار اور کاروبار کرنے میں آسانی پر ردعمل دیتی ہے، نہ کہ محض رابطہ کار اداروں کے قیام پر۔ ایس آئی ایف سی نے شاید کچھ موجودہ سرمایہ کاروں کو صوبائی یا دیگر ریگولیٹری اداروں سے متعلق معمولی مسائل حل کرنے میں مدد دی ہو، لیکن اس سے آگے نئی سرمایہ کاری کے لیے مجموعی معاشی ماحول کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔
اور وہ معاشی ماحول موجود نہیں ہے۔
اس میں کئی اجزا شامل ہیں، قانونی اور ریگولیٹری ڈھانچے سے لے کر توانائی اور انسانی وسائل کی دستیابی تک۔ اسے میکرو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے مالیاتی اور شرح مبادلہ کی پالیسیاں۔ اس میں سیاسی فیصلے بھی شامل ہیں جو مسلسل حکومتیں کرتی آ رہی ہیں، اور جب تک ان کو حل نہیں کیا جاتا سرمایہ کاری کم ہی رہے گی۔
سرمایہ کار، خواہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، پیش بینی اور طویل المدتی پالیسی کے تسلسل کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جہاں غیر یقینی صورتحال غالب ہو وہاں سرمایہ عام طور پر کنارے پر رہتا ہے۔
پاکستان کو مالیاتی مسئلہ درپیش ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب کم ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے غیر رسمی شعبوں جیسے ریئل اسٹیٹ، زراعت اور ہول سیل و ریٹیل آمدن پر مناسب ٹیکس لگانے کے بجائے زیادہ تر بوجھ رسمی شعبے کی آمدن پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حکومت کا ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ اس سے وسائل کی تقسیم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ٹیکس رسمی اور دستاویزی شعبوں کو پیداوار اور رسمی معیشت میں آنے سے روکتا ہے جبکہ کم ٹیکس والے شعبے غیر مؤثر طریقے سے سرمایہ جذب کرتے رہتے ہیں۔
مالیاتی پالیسی کے اندر بنیادی مقصد مالی خسارے کو کم کرنا ہے۔ اس کے لیے صوبوں کی مکمل حمایت ضروری ہے کیونکہ 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے بعد زیادہ تر ٹیکس آمدن انہی کے پاس جاتی ہے۔
تاہم وہ نہ تو اپنے اخراجات کم کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی حدود میں آنے والی آمدن پر مناسب ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ نام نہاد ون پیج نظام دراصل صوبائی مالی خودمختاری کو دو بڑی سیاسی جماعتوں کو دینے پر مبنی ہے تاکہ وہ ایک دیوالیہ وفاقی حکومت کو چلانے کے قابل رہیں۔ یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے جو فیصلہ سازوں نے کیا ہے۔
پھر پنجاب مرکوز ترقی کا رجحان بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس صوبے میں نسبتاً بہتر گورننس اور سڑکوں کا ڈھانچہ موجود ہے، لیکن اس سے قومی سطح پر ترقی نہیں ہوئی۔ معاشی ترقی جنوب سے آنی چاہیے جہاں بندرگاہ کی قربت موجود ہے۔ کراچی کو ترقی کا انجن ہونا چاہیے تاکہ پورا پاکستان، بشمول پنجاب، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔
معاشی جغرافیہ بھی یہ بتاتا ہے کہ بندرگاہی شہر قدرتی طور پر صنعتی اور برآمدی ترقی کے مراکز بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں لاجسٹکس کے اخراجات کم اور عالمی منڈیوں سے رابطہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔
مرکزی بینک کے دائرہ اختیار میں ایک اہم ذمہ داری مانیٹری اور شرح مبادلہ کی پالیسیوں کے درمیان نازک توازن برقرار رکھنا ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حقیقی شرح سود (ریئل انٹرسٹ ریٹس) کو بلند سطح پر برقرار رکھنے کا انتخاب کیا ہے تاکہ مستحکم مگر جامد ایکسچینج ریٹ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ایسے وقت میں جب تقریباً تمام تیل درآمد کرنے والے ممالک کی کرنسیاں دباؤ کا شکار ہیں، پاکستان بنیادی طور پر شرح سود میں سختی (ٹائٹننگ) پر انحصار کر رہا ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے۔
بلند حقیقی شرح سود مختصر مدت میں کرنسی کو مستحکم رکھ سکتی ہے، لیکن یہ سرمائے کی لاگت میں اضافہ کرتی ہے اور نجی سرمایہ کاری اور صنعتی توسیع کو محدود کر دیتی ہے۔
اسی دوران، بہت سے تیل درآمد کرنے والے ممالک مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کم کر رہے ہیں اور مالی گنجائش پیدا کرنے کے لیے دیگر شعبوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس، پاکستان پیٹرول پر لیوی میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ ڈیزل پر لیوی نہ ہونے کے خلا کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ دیگر ٹیکسوں کے برعکس ٹیکس آمدن کا 60 فیصد صوبوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جبکہ لیوی کا 100 فیصد وفاقی حکومت کے پاس رہتا ہے۔
صوبوں سے بوجھ بانٹنے کے لیے کہنے کے بجائے حکومت یہ بوجھ مکمل طور پر صارفین پر ڈال رہی ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے۔
بجلی کے شعبے میں بھی اسی طرح کے غیر متوازن فیصلے موجود ہیں۔ تقسیم اور ترسیل کے زیادہ نقصانات اور پیداواری طرف پر فرنٹ لوڈڈ کپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے گرڈ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ان ساختی کمزوریوں کو حل کرنے کے بجائے حکومت صنعتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ گرڈ کی طرف آئیں، کیونکہ گیس اور فرنس آئل جیسے متبادل ایندھن کو انتہائی مہنگا بنا دیا گیا ہے۔
وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کی آر ایس ایف فنانسنگ حاصل کرنے کے لیے فرنس آئل پر بھاری لیوی عائد کی، بغیر اس کے کہ مقامی ریفائنریوں کی حدود اور مقامی کاروباری اداروں کی پہلے سے کی گئی سرمایہ کاری کو مدنظر رکھا جاتا۔ یہ ایک انتخاب ہے: ملکی معیشت کو فروغ دینا یا ایک اور قرض کی قسط حاصل کرنا۔
اس طرح کی بہت سی دیگر بے ربط اور غیر متوازن پالیسی فیصلے سرمایہ کاری کو دور رکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی بالاتر ادارہ (سپر باڈی) ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔
کوئی جادو کی چھڑی موجود نہیں ہے۔ پائیدار سرمایہ کاری انتظامی شارٹ کٹس سے پیدا نہیں ہوتی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کا حجم کم کیا جائے تاکہ اخراجات محدود ہوں اور ریڈ ٹیپ ختم ہو۔ ایک اور پرت کا اضافہ دراصل اس کے الٹ ہے جو درکار ہے۔ مجموعی معاشی ڈھانچہ ابھی سرمایہ کاری کو جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
سرمایہ کاری کی کمی ایس آئی ایف سی کی غلطی نہیں ہے؛ اصل مسئلہ خود وہ معاشی نظام ہے جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ جب تک پالیسی ساز مشکل ساختی اور سیاسی فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سرمایہ کاری کمزور ہی رہے گی چاہے کتنے بھی نئے ادارے کیوں نہ بنا لیے جائیں۔
حکومت کو بنیادی ڈھانچے کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر باقی سب کچھ بے معنی ہے۔
نوٹ: یہ تحریر 18 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔