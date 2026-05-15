روپے کی قدر میں مرحلہ وار ایڈجسٹمنٹ
ملکی سطح پر خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں یہ آوازیں بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان اپنی عالمی مسابقت کھو رہا ہے، خاص طور پر برآمدات پر مبنی شعبوں میں، جس کی بڑی وجہ ایک اسٹکی یعنی غیر لچکدار ایکسچینج ریٹ ہے۔
یہ مشکلات موجودہ کموڈیٹی پرائس شاک کے باعث مزید بڑھ رہی ہیں، جس کی بنیادی وجہ توانائی کی قیمتیں ہیں۔
علاقائی کرنسیاں، بشمول بھارت کی کرنسی، بدلتی ہوئی معاشی حقیقتوں کے مطابق ایڈجسٹ ہو رہی ہیں۔ تاہم پاکستانی حکام ہمیشہ کی طرح ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے حساس رویہ رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔
پاکستانی روپے نے گزشتہ تین سالوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں چند فیصد اضافہ دکھایا ہے۔ اس سے پہلے والے سال میں روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہوئی تھی، اور یہ ایڈجسٹمنٹ افراط زر اور شرح سود کے فرق کے مطابق نہیں تھی، جس کا اندازہ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ یعنی آر ای ای آر کی ویلیو 85 سے 87 سے ہوتا ہے، جو 2023 کے پہلے نصف میں دیکھا گیا۔
اگلے دو سال ایک کیچ اپ پیریڈ رہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حقیقی شرح سود کو مثبت رکھا، اور عالمی کموڈیٹی قیمتوں میں کمی کے بعد افراط زر بھی کم ہوا۔ تاہم حالیہ عرصے میں، عالمی تیل کی قیمتوں کے جھٹکے کے باعث مہنگائی میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایکسچینج ریٹ دوبارہ اوور ویلیوڈ دکھائی دے رہا ہے۔ آر ای ای آر مارچ 2026 میں بڑھ کر 105.2 تک پہنچ گیا، جو ستمبر 2018 کے بعد سب سے زیادہ سطح ہے۔
ماہرین کے مطابق اس کا تدریجی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے، ورنہ چند مہینوں یا سہ ماہیوں میں کرنسی اچانک اور شدید گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے، جو صحت مند عمل نہیں ہوگا اور خوف و ہراس پیدا کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بروقت ایڈجسٹمنٹ کی جائے، جس سے مسابقت بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ برآمدات صرف کرنسی کی قدر میں کمی سے نہیں بڑھتیں، جو جزوی طور پر درست ہے، لیکن اوور ویلیوڈ کرنسی موجودہ ایکسپورٹ بیس کو کمزور کرتی ہے اور درآمدات کو سستا کر کے تجارتی خسارے پر دباؤ ڈالتی ہے۔
گزشتہ تین سالوں میں، 12 ماہ کے رولنگ بیس پر، اندرونی ترسیلات زر میں 13 ارب ڈالر یعنی تقریباً 50 فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ 40 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے، اگرچہ اسی مدت میں تجارتی توازن 12 ارب ڈالر تک خراب ہوا ہے۔
اب خلیجی ممالک کی معیشتوں میں سست روی اور ایران امریکہ جنگ کے بعد ممکنہ اثرات کے باعث ترسیلات زر میں کمی کا خدشہ ہے، کیونکہ پاکستان کی تقریباً 50 فیصد ترسیلات انہی ممالک سے آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درآمدات میں قیمتوں کے بڑھنے سے دباؤ مزید بڑھے گا، جو کرنٹ اکاؤنٹ پر دباؤ ڈالے گا اور اسٹیٹ بینک کی زرمبادلہ ذخائر بڑھانے کی صلاحیت کو محدود کرے گا۔
درآمدی طلب کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں ایک فیصد اضافہ کیا ہے اور امکان ہے کہ جون میں مزید اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ مہنگائی مئی اور جون میں 13 سے 15 فیصد کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ ایسے میں بہتر ہوگا کہ ایکسچینج ریٹ کو بھی دفاعی لائن کے طور پر استعمال کیا جائے، جس سے برآمدات کو استحکام ملے گا۔ ترسیلات زر شرح مبادلہ سے زیادہ حساس نہیں ہوتیں، لیکن برآمدات متاثر ہوتی ہیں۔
پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک کم ویلیو ایڈڈ یارن اور فیبرک ہے، جس کا حصہ کم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ زیادہ ویلیو ایڈڈ گارمنٹس اور اپیرل لے رہا ہے۔ یہ مثبت بات ہے، لیکن بڑھتا ہوا شعبہ اپنی مسابقت کھو رہا ہے۔ معروف ٹیکسٹائل ایکسپورٹر مصدق ذوالقرنین کے مطابق مزدوری لاگت کل اخراجات کا 20 سے 25 فیصد ہے، جو ڈالر میں گزشتہ تین سالوں میں 30 فیصد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ کم از کم اجرت میں دو سال میں 25 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ اس سے انڈسٹری کے مارجنز میں 5 سے 6 فیصد کمی آئی ہے، جہاں پہلے ہی مارجنز بہت کم ہیں۔
اجرتوں میں اضافہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا، لیکن ساتھ ہی روپے کی قدر کو بھی اس طرح ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا کہ برآمد کنندگان کے مارجنز برقرار رہیں۔ یہی صورتحال آئی ٹی برآمدات میں بھی ہے، جہاں لیبر لاگت 70 سے 80 فیصد ہے اور وہ بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک مخصوص آر ای ای آر لیول کے ساتھ ایک واضح ایکسچینج ریٹ پالیسی ہونی چاہیے۔
بڑے بینکوں کے ٹریژری افسران بھی سمجھتے ہیں کہ روپے میں ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے، تاہم ایک بینکر کے مطابق اسٹیٹ بینک کرنسی کی شرح تبادلہ میں تبدیلی کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ تاہم اسٹیٹ بینک یا پالیسی ساز اداروں کو کسی مخصوص سطح کے ساتھ شادی نہیں کرلینی چاہیے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے حال ہی میں کہا کہ مرکزی بینک نے گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں انٹربینک مارکیٹ سے 27 ارب ڈالر خریدے۔ ان کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگر اسٹیٹ بینک نے یہ ڈالر نہ خریدے ہوتے تو کرنسی مزید مضبوط ہو سکتی تھی اور روپے کی قدر میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا۔ تاہم یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی۔
کرنٹ اکاؤنٹ جنوری 2023 کے بعد سے مجموعی طور پر صرف 0.3 ارب ڈالر سرپلس میں رہا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر، جو بیرونی قرضوں اور واجبات کو منہا کرنے کے بعد دیکھے جائیں، صرف 3.3 ارب ڈالر بڑھے ہیں۔ (اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر میں 13.3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جبکہ اسی مدت میں مجموعی بیرونی قرضہ اور واجبات 10 ارب ڈالر بڑھ گئے۔) اگر ہم فارورڈ واجبات میں 3 ارب ڈالر کی کمی کو بھی شامل کریں تو مجموعی طور پر نیٹ ذخائر، جو فارورڈ واجبات کے مطابق ایڈجسٹ کیے گئے ہوں، 6.3 ارب ڈالر بڑھے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے خریدے گئے 27 ارب ڈالر میں سے تقریباً 20 ارب ڈالر دراصل کرنٹ اکاؤنٹ کو فنانس کرنے کے لیے استعمال ہوئے، کیونکہ اسٹیٹ بینک حکومتی قرض پر سود ادا کرتا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا حصہ بنتا ہے۔ مزید برآں، اسٹیٹ بینک کا ایک غیر اعلانیہ اصول یہ بھی ہے کہ بینک ایک دوسرے سے ڈالر نہ خریدیں بلکہ اپنی آؤٹ فلو ضروریات اپنی ان فلو سے پوری کریں۔ اس کے بعد جو اضافی ڈالر بچیں وہ اسٹیٹ بینک جذب کر لیتا ہے۔
یہ حکمت عملی آئندہ ممکنہ طور پر کارآمد نہیں رہے گی، کیونکہ امکان ہے کہ مالی سال 27 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا، جس سے ذخائر میں اضافہ رک سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صورتحال بگڑنے سے پہلے ہی اقدامات کیے جائیں، ورنہ آنے والے مہینوں یا سہ ماہیوں میں بحران پیدا ہو سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق ڈاکٹر کا نسخہ یہ ہے کہ کرنسی میں 3 سے 5 فیصد تک تدریجی کمی کی جائے، اور اسے واضح اور منظم انداز میں نافذ کیا جائے تاکہ گھبراہٹ پیدا نہ ہو، مسابقت بحال ہو، اور بعد میں زیادہ شدید اور نقصان دہ ایڈجسٹمنٹ سے بچا جا سکے۔
نوٹ: یہ تحریر 11 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔