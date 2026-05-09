قیمتوں کی جھلکیاں
تیل کے تاجر ایک بار پھر یوں ردِعمل دکھا رہے ہیں گویا وائٹ ہاؤس کی بریفنگ اور فیوچر مارکیٹ کی اسکرینوں کے بیچ کہیں اچانک امن قائم ہو گیا ہو۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کسی نہ کسی مفاہمت کی جانب پیش رفت کی خبروں کے بعد برینٹ کروڈ کی قیمت دوبارہ 100 ڈالر کی سطح سے نیچے آ گئی ہے۔ تازہ سرخیوں میں ”پیش رفت“، ”فریم ورک“ اور ”کشیدگی میں کمی“ جیسے الفاظ گونج رہے ہیں۔ اور منڈیوں نے، حسبِ معمول، سب سے پہلے وہی ایک لفظ سنا جس پر ان کی نظریں ہمیشہ جمی رہتی ہیں: ریلیف یعنی راحت۔
ردِعمل بالکل متوقع رہا۔ حصصِ بازار بڑھے، ڈالر نرم ہوا اور خطرہ مول لینے کا رجحان تقریباً وقت پر واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ قبل یہی منڈی میزائل حملوں، بند شدہ شپنگ لائنز اور طویل مدتی سپلائی بحران کے خدشات کو مدِ نظر رکھ کر قیمتیں طے کر رہی تھی۔ اب یہ دوبارہ سفارت کاری کو قیمتوں میں شامل کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا توانائی کی بنیادی صورتِ حال میں واقعی کچھ بدل گیا ہے، یا تاجر بس اپنی پسندیدہ جدید سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر واپس آگئے ہیں: ٹرمپ کے ہر اشارے پر خریداری کرنا، جیسے یہ طے شدہ حکمت عملی ہو۔
کیونکہ اصل مارکیٹ ابھی بھی کاغذی مارکیٹ جتنا پرسکون نہیں لگتی۔ اگرچہ جنگ کے ابتدائی مرحلے کے بعد پیدا شدہ ہنگامی قیمتوں سے تیل واپس آ گیا ہے، قیمتیں اب بھی تنازع سے پہلے کی سطح سے نمایاں طور پر اوپر ہیں اور ہر نئی خبر کے ساتھ اتار چڑھاؤ تیز ہے۔ حقیقی کروڈ کیریجز ابھی بھی بعض علاقوں میں بلند پریمیم پر تجارت کر رہی ہیں، ہرمز کے راستے شپنگ کے خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، اور بیمہ کمپنیاں خلیج میں خطرے کے بارے میں محتاط ہیں۔ اگر واقعی خلل ختم ہو گیا ہے تو پھر مارکیٹ کے ڈھانچے کا رویہ ابھی بھی ایسا کیوں ہے جیسے یہ پوری طرح مطمئن نہ ہو؟
یہ تضاد اہمیت رکھتا ہے کیونکہ تیل کوئی عام خام مال نہیں ہے۔ یہ براہِ راست مال برداری، ڈیزل، ہوائی جہاز، کھاد اور صنعتی پیداوار میں دخل اندازی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب خام تیل کی قیمتیں واپس آ جاتی ہیں، تو اس کے مہنگائی پر اثرات نقل و حمل اور سپلائی چین کے اخراجات کے ذریعے کافی دیر تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ بانڈ مارکیٹیں حصصِ بازار کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ محتاط دکھائی دیتی ہیں۔ منافع کی شرحیں جنگ سے پہلے کے سطح کے مقابلے میں بلند ہیں اور جارحانہ شرح سود میں کمی کی توقعات تنازع کے آغاز کے بعد واضح طور پر سرد پڑ گئی ہیں۔ اگر توانائی کے خطرات واقعی اتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں جتنا حصصِ بازار کے تاجر اب سمجھ رہے ہیں، تو پھر مالیاتی پالیسی کی توقعات اب بھی اتنی محتاط رویے سے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں؟
اس کا جواب عارضی سکون اور حقیقی حل کے فرق میں پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ منڈیوں کو لگتا ہے کہ فوری کشیدگی کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، مگر کشیدگی کے کئی بنیادی نکات ابھی حل طلب ہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے جادوئی طور پر غیر اہم نہیں بن گئی، اور ایران نے کبھی بھی ایسے ریاستی مذاکرات کا مظاہرہ نہیں کیا جس میں وہ مکمل تباہی کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہو۔ حکومت برقرار ہے، کچھ اندازوں کے مطابق حتیٰ کہ مضبوط بھی ہوئی ہے، اور یہ اب بھی دنیا کے سب سے حساس توانائی راستے پر اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ یہ مفروضہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس واقعے کو محض ایک مختصر مدتی جغرافیائی سیاسی خطرہ سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکے۔
یہ تنازع اس کے پیچھے چھپی پیچیدہ حکمتِ عملی کی حساب کتاب کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ واشنگٹن ایسا ظاہر ہوا جیسے فوجی دباؤ جلد ہی توازن کو اپنے حق میں بدل دے گا اور ساتھ ہی اتحادیوں کو یقین دلائے گا کہ توانائی کی منڈیاں قابو میں رہیں گی۔ لیکن دنیا نے کئی ہفتے یہ جاننے میں گزار دی کہ تیل کے ارد گرد مکمل قیمتوں کا ڈھانچہ ابھی بھی کس حد تک نازک ہے۔ تاریخ میں سب سے بڑی مربوط ریلیز بھی اسٹریٹجک اسٹاک سے مارکیٹ کو زیادہ دیر تک پرسکون نہیں رکھ سکی۔ اسٹریٹجک ذخائر وقتی طور پر اتار چڑھاؤ کو کم کر سکتے ہیں، مگر یہ مستقل شپنگ لائنز پیدا نہیں کر سکتے۔
دریں اثنا، سیاسی پیغامات تقریباً اتنے ہی غیر مستحکم ہو گئے ہیں جتنی کہ خود تیل کی منڈی۔ ایک ہفتے زبان سے شدید کشیدگی ظاہر ہوتی ہے، اگلے ہفتے اچانک سفارت کاری دوبارہ مقبول ہو جاتی ہے۔ منڈیاں اسی کے مطابق جھولتی ہیں: خوشگوار توقعات پر تیل گر جاتا ہے، ناکامیوں پر دوبارہ بڑھتا ہے، پھر مذاکرات کی افواہوں پر دوبارہ گرتا ہے۔ بعض اوقات کروڈ مارکیٹ قیمتوں کے تعین کے بجائے صدر کے موڈ کے بارے میں حقیقی وقت میں رائے شماری کا منظر دیتی رہی ہے۔
اسی لیے فیوچرز میں پرامیدی اور حقیقی مارکیٹ کی محتاط رویے کے درمیان فرق زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ فیوچرز کے تاجر امن کی خبریں فوراً قیمتوں میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کاغذی بیرل لمحوں میں حرکت کرتے ہیں، مگر حقیقی بیرل نہیں۔ ٹینکرز اب بھی سیکیورٹی کی ضمانتیں چاہتے ہیں، ریفائنریز سپلائی کے تسلسل کے بارے میں فکر مند ہیں اور بیمہ کمپنیاں جغرافیائی سیاسی خطرات کو پرانے انداز سے حساب لگاتی ہیں، یعنی ہر نئی خلل کی توقع کرتے ہوئے کہ پچھلا بحران مکمل ختم بھی نہیں ہوا۔
اس کے علاوہ ایک وسیع تر ساختی سوال بھی خاموشی سے نمودار ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک چھوڑنے کا فیصلہ طویل مدتی سپلائی کے منظرنامے میں ایک اور غیر یقینی تہہ ڈال دیتا ہے، چاہے جنگ مختصر مدتی قیمتوں پر حاوی ہو۔ خلیج میں میزائلوں کے اڑنے سے پہلے بھی کارٹل کی پابندی کمزور ہو رہی تھی۔ یہ تنازع بس یہ ظاہر کر گیا کہ عالمی منڈیاں کس حد تک اس خطے پر انحصار کرتی ہیں، جو بیک وقت دنیا کی معیشت کو طاقت دیتا ہے اور کبھی کبھار اسے خوفزدہ بھی کرتا ہے۔
پاکستان کے لیے اس کے اثرات بدقسمتی سے کافی جانے پہچانے ہیں۔ تیل کی ہر باربڑھتی ہوئی قیمت آخر کار ملکی مہنگائی، کرنسی پر دباؤ اور پہلے سے کمزور بیرونی کھاتوں پر نئے دباؤ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ پالیسی ساز شاید اس ہفتے کم قیمتوں کا خیرمقدم کریں، لیکن صرف بدلتی ہوئی خبروں پر مبنی راحت کوئی حقیقی توانائی کی حکمت عملی نہیں ہے۔ پاکستان نے بارہا یہ سیکھا ہے کہ درآمد شدہ توانائی کے جھٹکے اکثر اسی وقت واپس آ جاتے ہیں جب حکومتیں یقین کرنے لگتی ہیں کہ بدترین صورتحال گزر چکی ہے۔
اس کے نتیجے میں منڈی ایک بار پھر اسی سوال کا سامنا کر رہی ہے: کیا تیل واقعی حقیقی کشیدگی میں کمی کی قیمت لگا رہا ہے، یا محض موجودہ سفارتی منظرنامے پر ردعمل دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ اگلی خلل انگیزی واقع ہو؟
نوٹ: یہ تحریر 7 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔