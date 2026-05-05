صنعت کے لیے مراعات انتہائی منتخب ہونی چاہئیں
پاکستان کی بڑی برآمدی صنعتیں پالیسی میں نظرثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے وہ چین اور بھارت جیسے علاقائی بڑے حریفوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گی۔ ماضی میں ایسی پالیسیاں نافذ کی جاتی رہی ہیں جن کے تحت منتخب صنعتوں کو ٹیکس دہندگان کے خرچ پر مالیاتی اور مالی مراعات دی گئیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مراعات سابقہ ادوارِ حکومت، خواہ سول ہوں یا عسکری، میں ان صنعتوں کے سیاسی اثر و رسوخ کے تناسب سے دی جاتی رہی ہیں۔
ان مراعات کے بارے میں آئی ایم ایف کا جائزہ سخت تنقیدی تھا، جسے اکتوبر 2024 میں جاری توسیعی فنڈ سہولت (ای ایف ایف) قرض پروگرام کے اسٹاف لیول معاہدے میں بیان کیا گیا:“ ”سبسڈیز عموماً کم لاگت فنانسنگ اور دیگر رعایتوں کی صورت میں دی جاتی رہی ہیں، جو اگرچہ مختلف صنعتوں میں مختلف تھیں، تاہم ان کے نتیجے میں سبسڈی کے بعد فنانسنگ اور ٹیکسز کی مجموعی صورتِ حال ہم پلہ معیشتوں کے مقابلے میں زیادہ سازگار رہی، جبکہ کم ترجیحی شعبے نسبتاً کم فائدہ اٹھا سکے۔
ٹیکس نظام کو وسیع پیمانے پر غیر شفاف معاونت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں رئیل اسٹیٹ، زراعت، مینوفیکچرنگ اور توانائی جیسے مراعات یافتہ شعبوں کے لیے چھوٹ شامل رہی، نیز اسپیشل اکنامک زونز کے پھیلاؤ کے ذریعے بھی یہ سہولت فراہم کی گئی۔
قیمتوں کے تعین میں حکومت کی مداخلت، بشمول زرعی اجناس، فیول مصنوعات، بجلی اور گیس (ششماہی بنیادوں پر)—کے ساتھ ساتھ بلند ٹیرف اور غیر ٹیرف تحفظ نے مسابقتی میدان کو منتخب گروہوں یا شعبوں کے حق میں جھکا دیا۔“
تمام تر معاونت کے باوجود کاروباری شعبہ معیشت کی نمو کا محرک بننے میں ناکام رہا، اور یہ مراعات بالآخر مسابقت کو کمزور کرنے کے ساتھ وسائل کو دائمی طور پر غیر مؤثر (بشمول مسلسل ”نوزائیدہ“ کہلانے والی) صنعتوں میں پھنسا دیتی رہیں۔
اس جائزے کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے مراعات کے خاتمے (اور بعض صورتوں میں بتدریج کمی) کی شرائط عائد کیں، جبکہ صنعت کی جانب سے متعدد پالیسی اصلاحات کی سفارش کی گئی، جن میں شامل ہیں: (الف) بجلی کے شعبے کی نااہلیوں کا خاتمہ۔
حکومت نے حال ہی میں ضدی سرکلر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے 1.25 کھرب روپے قرض لینے کا فیصلہ کیا، جسے فنڈ نے صارفین پر منتقل کرنے کی منظوری دی، یہ منظوری اس شرط سے مشروط تھی کہ اس وقت پالیسی ریٹ 10.5 فیصد تھا اور توقع تھی کہ گزشتہ سال دسمبر تک اس میں مزید کمی آئے گی۔
تاہم فنڈ نے یہ شرط بھی عائد کی کہ اگر پالیسی ریٹ میں اضافہ ہو تو حکومت ٹیرف میں ڈیٹ سروس سرچارج کو ایڈجسٹ کرے گی تاکہ ٹیرف قرض کی ادائیگی کو پورا کر سکے؛ (ب) مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 27 اپریل کو مشرقِ وسطیٰ کے بحران کے باعث پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس اضافہ کیا، جس سے ٹیرف میں اضافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؛ اور (ج) پیٹرولیم لیوی کو قابو میں رکھا جائے کیونکہ اس سے ٹرانسپورٹ لاگت بڑھتی ہے (مشرقِ وسطیٰ کے تنازع کے بعد 2 کھرب روپے سے زائد کے سرکلر گیس ڈیٹ کے خاتمے کے لیے اس لیوی میں اضافے کی تجویز مؤخر کر دی گئی)، جس کے مہنگائی پر شدید منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
2019 کے پروگرام (جو وبا کے باعث 2020 اور 2021 میں مؤخر کیا گیا)، جولائی 2023 کے پروگرام، اور اکتوبر 2024 میں منظور ہونے والے جاری پروگرام، ان تینوں میں طے شدہ شرائط پر عمل درآمد میں ناکامی ایک تلخ حقیقت کو اجاگر کرتی ہے: حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مسلسل پروگرام درکار ہے، جس میں نہ تاخیر ہو اور نہ ہی معطلی، کیونکہ دو دوست ممالک نے واضح طور پر آگاہ کیا ہے کہ فعال پروگرام کے بغیر سالانہ 9 ارب ڈالر سے زائد کے رول اوورز واپس لے لیے جائیں گے، جو ڈیفالٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔
حالیہ رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ایک زیادہ مرحلہ وار حکمتِ عملی پر مذاکرات کر رہی ہے، یعنی مخصوص صنعتوں کے لیے نسبتاً زیادہ مراعات، تاہم اب تک اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔
سوال یہ ہے کہ صنعت کی چار اقسام میں سے کن کو مراعات دی جانی چاہئیں۔ پہلی قسم بنیادی صنعت (پرائمری انڈسٹری) ہے، جس میں زراعت، جنگلات، ماہی گیری، کان کنی، کھدائی اور معدنیات کا استخراج شامل ہے۔
زرعی پیداوار اب بھی موسمی حالات کی مرہونِ منت ہے اور حکومتی معاونت کے باوجود فی ہیکٹر اوسط پیداوار علاقائی اوسط سے کم ہے۔ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی جاری ہے اور پاکستان کو جنگلات کے رقبے میں مسلسل کمی کا سامنا ہے؛ رپورٹس کے مطابق 1992 میں 3.78 ملین ہیکٹر سے کم ہو کر یہ تقریباً 3.09 ملین ہیکٹر رہ گیا ہے، یعنی 33 برس میں 18 فیصد کمی۔
پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے، مگر ان کے استخراج کے لیے مہارت اور سرمایہ دونوں کی کمی ہے۔ موجودہ سمیت تمام حکومتوں نے اس دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے کی کوشش کی۔
بدقسمتی سے صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاقِ رائے کی کمی اور معاہدوں کی جانچ پڑتال میں قانونی مہارت کے فقدان کے باعث غیر ملکی دلچسپی متاثر ہوئی۔ اسی وجہ سے کچھ معاہدے اندرونِ ملک عدالتی تنازعات (جیسے پاکستان اسٹیل) کا شکار ہوئے، جبکہ بین الاقوامی ثالثی میں بھی اکثر فیصلے پاکستان کے خلاف آئے، جس کے نتیجے میں ملک کو کروڑوں ڈالر جرمانوں کی ادائیگی کرنا پڑی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سکیورٹی خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔
ثانوی صنعت (سیکنڈری انڈسٹری) سے مراد وہ مینوفیکچرنگ ہے جو خام مال پر منحصر ہو، چاہے مقامی ہو (جیسے کپاس اور چینی) یا کم پیداوار کی صورت میں درآمد کیا جائے، یا نیم تیار اشیا یا کیپیٹل گڈز کی پروسیسنگ، جن سے صارف اشیا (مثلاً پیک شدہ دودھ اور چینی) تیار کی جاتی ہیں۔ غیر صارف اشیا میں ہائیڈرو پاور پلانٹس اور گاڑیاں شامل ہیں، تاہم پاکستان میں گاڑیاں زیادہ تر اسمبل کی جاتی ہیں اور مقامی پیداوار (انڈیجینائزیشن) محدود ہے۔
حکومت کو چاہیے کہ وہ مراعات کو زیادہ ویلیو ایڈیشن والی مصنوعات پر مرکوز کرے، مثلاً مولاسس اور بیگاس (جو توانائی/ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں)۔
ثانوی صنعت کو تیسری صنعت (سروسز سیکٹر) کہا جاتا ہے، جس میں سیاحت، بینکنگ، مالیات، انشورنس، سرمایہ کاری اور رئیل اسٹیٹ شامل ہیں۔ اگرچہ عمران خان کی حکومت نے سیاحت کو فعال طور پر فروغ دیا، تاہم یہ زیادہ تر اندرونی سیاحت تک محدود رہی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے جو سیاحوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
آئی ایم ایف کی 10 اکتوبر 2024 کی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ” تین فریقین، خود مختار (حکومت)، کمرشل بینکس اور مرکزی بینک، کے بیلنس شیٹس ایک دوسرے سے انتہائی مربوط طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پیچیدہ سہ فریقی تعلق اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ایک شعبے (مثلاً مالیاتی یا مانیٹری پالیسی اور بینکاری نظام) میں ہونے والی تبدیلیاں معیشت کے دیگر حصوں پر وسیع اثرات ڈال سکتی ہیں۔
یہ صورتحال مانیٹری پالیسی کی ترسیل کی طاقت کو بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ پالیسی ریٹس، نجی قرضے، اور نجی سرمایہ کاری و کھپت کے فیصلوں کے درمیان تعلق کو متاثر کرتی ہے۔“
مزید یہ کہ فنڈ نے حکومت پر زور دیا کہ ” درمیانی مدت میں مالیاتی شعبے اور کیپیٹل مارکیٹ کی ترقی میں حائل ساختی رکاوٹوں کو دور کیا جائے، جن میں غیر رسمی معیشت کا حجم بھی شامل ہے۔“ پاکستان کا رئیل اسٹیٹ سیکٹر بڑی حد تک منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، جسے حالیہ مہینوں میں پالیسی تبدیلیوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث کافی حد تک محدود کیا گیا ہے۔
اور آخر میں چوتھی صنعت ( کوارٹرنری انڈسٹری) ہے، جو تیسری صنعت کا توسیعی حصہ ہے اور معلوماتی یا علم پر مبنی مصنوعات اور خدمات پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں حکومت اور نجی شعبے دونوں کی کوششیں شامل ہیں۔ امریکہ اور چین مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی ترقی میں مسابقت کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی اے آئی پالیسی گزشتہ سال منظور کی گئی تھی جو ہر سال صرف 2000 طلبہ کی تدریس اور تعلیمی ٹیکنالوجیز تک محدود ہے، جو ایک نہایت کم تعداد ہے۔ تاہم امید کی جانی چاہیے کہ حکومت کی مالی اور مانیٹری مراعات (بشمول چین اور امریکہ کے اسکالرشپس) چوتھے درجے کی صنعتوں کی ترقی پر مرکوز ہوں گی۔
خلاصہ یہ کہ حکومت کو ان صنعتوں کو مراعات دینے پر توجہ نہیں دینی چاہیے جو محض ٹیکس دہندگان کے خرچ پر مالی اور مالیاتی مراعات کے سہارے زندہ ہیں، بلکہ ان شعبوں پر توجہ دینی چاہیے جو عالمی سطح پر مستقبل کا راستہ ہیں اور جن میں زیادہ ویلیو ایڈیشن موجود ہے۔
نوٹ: یہ تحریر 4 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔