عبوری معیشت میں پاکستان کا نیا مقام
یورپ اور ایشیا کے درمیان آمدورفت کے مرکز (ٹرانزٹ ہب) کے طور پر پاکستان کا ابتدائی فائدہ جغرافیہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ غیر مستقل پالیسی، بنیادی ڈھانچے میں کم سرمایہ کاری اور آپریشنل مسابقت کے نقصان کی وجہ سے ختم ہوا۔
جیسے جیسے عالمی سپلائی چینز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور لاگت کے دباؤ ہوا بازی اور بحری نیٹ ورکس کی شکل بدل رہے ہیں، ایک محدود مگر عملی موقع دوبارہ کھل گیا ہے، یہ موقع جو بلند پروازی موازنوں یا خلیجی میگا ہبز کے ساتھ مقابلے کرنے کی بجائے حکمت عملی کے مطابق دوبارہ مقام حاصل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔
پاکستان کبھی قدرتی فائدے کا حامل تھا، مغرب اور مشرق کے درمیان ایک کلیدی نقطہ کے طور پر، جہاں ہوا بازی کے لیے ایندھن بھرنے، بحری رابطے اور تجارتی راستے موجود تھے۔ خاص طور پر کراچی، یورپ اور شمالی امریکہ کو جنوب اور مشرقی ایشیا سے جوڑنے والا ایک اہم عبوری مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ مقام حادثاتی طور پر نہیں کھویا، بلکہ غیر مستقل پالیسی، بنیادی ڈھانچے کی رکاؤٹ اور مسابقتی خلیجی ہبز کی وجہ سے جس نے جغرافیہ کو درست سرمایہ کاری، منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا، کمزور ہوا۔
آج سوال یہ نہیں کہ کیا پاکستان خلیجی ہبز کی جگہ لے سکتا ہے، یہ نہ حقیقت پسندانہ ہے اور نہ ضروری، بلکہ یہ ہے کہ کیا پاکستان عبوری، لاجسٹکس اور ویلیو ایڈیڈ ٹریفک میں معنی خیز حصہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ جواب مثبت ہے، اور یہ ایک مربوط حکمت عملی میں چھپا ہے جو ہوا بازی، بحری لاجسٹکس اور تجارتی سہولت کاری کو قومی سطح کے ایک ہم آہنگ منصوبے میں ضم کرتی ہے۔
سب سے پہلے، پاکستان کو اپنی خواہش کو ”ہب“ سے بدل کر ”اہمیت کے نقطے“ کے طور پر دوبارہ متعین کرنا ہوگا۔ موجودہ میگا ہبز سے براہِ راست مقابلہ نہ صرف مہنگا ہے بلکہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی درست نہیں۔ اس کے بجائے، کراچی اور گوادر کو مہارت یافتہ عبوری اور دوبارہ تقسیم کے مراکز کے طور پر پیش کرنا چاہیے، جن کا مرکزیت جنوبی ایشیا، مغربی چین، وسطی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے کچھ حصے ہوں۔ یہ محدود اور گہری توجہ وسائل پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر پاکستان کو اپنے جغرافیے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
دوسرا، لاگت میں مسابقت کو ساختی طور پر مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ تاریخی طور پر، خلیجی ہبز کم ٹرن اراؤنڈ لاگت، مؤثر زمینی خدمات اور قابلِ پیش گوئی ریگولیٹری ماحول فراہم کرکے کامیاب ہوئے۔ پاکستان ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے چارجز کو مناسب بنانے، ایئر لائنز اور شپنگ لائنز کے لیے حجم پر مبنی مراعات متعارف کرانے، اور ضمنی خدمات،ایندھن، دیکھ بھال، کیٹرنگ، کی مسابقتی قیمت یقینی بنانے کے ذریعے دوبارہ جگہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ریگولیٹری وضاحت اور عارضی پالیسیوں سے تحفظ ضروری ہے، جو تاریخی طور پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کمزور کر چکی ہیں۔
تیسرا، بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری ضروری ہے مگر عملی مہارت کے بغیر ناکافی۔ پاکستان کے ہوائی اڈے اور بندرگاہیں صرف توسیع نہیں چاہتے؛ انہیں ڈیجیٹلائزیشن، خودکاری اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اسمارٹ کارگو ہینڈلنگ سسٹمز، حقیقی وقت میں ٹریکنگ اور بلا رکاوٹ کسٹم کلیئرنس ڈویل ٹائم کم کر سکتے ہیں، جو ایئر لائنز اور شپنگ کمپنیوں دونوں کے لیے ایک اہم پیمانہ (میٹرک) ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کارگو کلیئرنس کے لحاظ سے خطے کے سب سے تیز بندرگاہوں میں شامل ہو، چاہے حجم میں سب سے بڑا نہ ہو۔
چوتھا، ہوابازی کی پالیسی کو تحفظ پسندی سے شراکت داری کی جانب موڑنا ہوگا۔ قومی کیریئر اکیلا ہب حکمت عملی کا مرکز نہیں بن سکتا۔ پاکستان کو بین الاقوامی ایئر لائنز کو کھلے فضائی معاہدے، پانچویں آزادی کے حقوق، اور دیکھ بھال، مرمت، اور اوورہال (ایم آر او) سروسز میں مشترکہ منصوبوں کے ذریعے متوجہ کرنا چاہیے۔ ایک مضبوط ایم آر او ماحولیاتی نظام ایئر لائنز کو پاکستان میں تکنیکی آپریشنز قائم کرنے کی طرف راغب کر سکتا ہے، جس سے صرف عبوری نقل و حرکت سے آگے مستقل تعلق قائم ہوتا ہے۔
پانچواں، گوادر ایک اسٹریٹجک وائلڈ کارڈ پیش کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی ترقی سست رہی ہے، لیکن بڑے شپنگ راستوں کے قریب اس کا مقام طویل مدتی ممکنہ فوائد فراہم کرتا ہے۔ کراچی کی نقل کی کوشش کرنے کے بجائے، گوادر کو ٹرانس شپمنٹ اور توانائی لاجسٹکس ہب کے طور پر ترقی دی جانی چاہیے، جو مغربی چین اور وسطی ایشیا کے اندرونی رابطے کے ساتھ مربوط ہو۔ اس کے لیے صرف بندرگاہی بنیادی ڈھانچہ نہیں بلکہ قابلِ اعتماد سڑک اور ریلوے ٹریک بھی ضروری ہیں، بغیر ان کے گوادر زیرِ استعمال رہنے کا خطرہ رکھتا ہے۔
چھٹا، ریگولیٹری اصلاح کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ سرمایہ کار اور آپریٹر مراعات کی بجائے پیش گوئی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کو کسٹم کے طریقہ کار کو ہموار کرنا، بیوروکریٹک اوورلیپ کم کرنا، اور لاجسٹکس اور ہوابازی کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے ون ونڈو آپریشن قائم کرنا ہوگا۔ عبوری معیشتوں میں وقت کرنسی ہے؛ کلیئرنس میں ہر بچایا گیا گھنٹہ مسابقتی فائدے میں بدلتا ہے۔
ساتواں، سیکیورٹی کے تاثر کو فعال طور پر منظم کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ پاکستان نے داخلی سیکیورٹی میں اہم پیش رفت کی ہے، عالمی تاثر اکثر حقیقت سے پیچھے رہتا ہے۔ ایک ہدف شدہ بین الاقوامی آگہی مہم، قابلِ تصدیق کارکردگی معیارات کے ساتھ،پاکستان کو محفوظ اور قابلِ اعتماد عبوری ماحول کے طور پر دوبارہ پیش کر سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر اعلیٰ قیمت والے کارگو اور پریمیم مسافر ٹریفک کے لیے اہم ہے۔
آٹھواں، انسانی وسائل کی ترقی اکثر نظر انداز کی جاتی ہے مگر لازمی ہے۔ مؤثر ہبز کو ماہر لاجسٹکس مینیجرز، ایئر ٹریفک کنٹرولرز، بندرگاہ آپریٹرز، اور کسٹم کے پیشہ ور افراد سے طاقت ملتی ہے۔ پاکستان کو خصوصی تربیتی اداروں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنی چاہیے تاکہ ایسی ورک فورس تیار کی جا سکے جو بین الاقوامی معیار پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
نواں، علاقائی جیوپولیٹکس کو خوفزدہ ہونے کی بجائے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے عالمی سپلائی چینز متنوع ہو رہی ہیں اور جیوپولیٹیکل کشیدگیاں تجارتی راستوں کی شکل بدل رہی ہیں، پاکستان کا مقام زیادہ—not less—مفید ہو جاتا ہے۔ ابھرتے ہوئے راہوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اور عبوری سہولت کار کے طور پر غیر جانبداری پیش کر کے، پاکستان خود کو ایک پُل کے طور پر پیش کر سکتا ہے نہ کہ کسی محاذ جنگ کے طور پر۔
آخرکار، کامیابی کا دارومدار حکمرانی کی نظم و ضبط پر ہوگا۔ تاریخی طور پر بڑے منصوبے عمل درآمد کے مرحلے میں ناکام رہے ہیں۔ ایک مخصوص، بااختیار اتھارٹی—جو ہوابازی اور بحری یکجہتی کے لیے ذمہ دار ہو—سیاسی دورانیوں کے دوران تسلسل یقینی بنا سکتی ہے اور وفاقی اور صوبائی اسٹیک ہولڈرز کو ہم آہنگ کر سکتی ہے۔
پاکستان کی کھوئی ہوئی پوزیشن ناگزیر نہیں تھی، اور اس کی جزوی بحالی ناممکن نہیں۔ واحد عالمی ہبز کا دور اب تقسیم شدہ نیٹ ورکس کے دور میں بدل رہا ہے۔ ایسے منظرنامے میں، پاکستان کو اپنے حریفوں سے زیادہ تعمیر یا زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں؛ اسے صرف ایک واضح طور پر متعین شعبے میں بہتر عملدرآمد کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر پالیسی میں ہم آہنگی، عملی مہارت اور حکمت عملی پر مرکوز توجہ یکجا ہو جائیں، تو کراچی کی رن ویز اور بندرگاہیں دوبارہ علاقائی اور بین البراعظمی نقل و حمل کی شریانیں بن سکتی ہیں، نہ کہ ماضی کے دور کی یادگار کے طور پر، بلکہ ایک نئے اقتصادی مستقبل کے عملی ذرائع کے طور پر۔
نوٹ: یہ تحریر 25 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔