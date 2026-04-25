انتہائی عجلت میں امن کی قیمت کا تعین؟
ایسا لگتا ہے کہ بازاروں نے جنگ سے بھی زیادہ تیزی سے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسٹاک کی قیمتیں دوبارہ جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب پہنچ گئی ہیں، تیل تین ہندسوں کے کھیل کے بعد 100 ڈالر کی حد سے نیچے آ گیا ہے، اور سرمایہ کار محتاط انداز میں خطرہ مول لینا دوبارہ شروع کر چکے ہیں، جس سے ڈالر میں نرمی دیکھنے کو ملی ہے۔ عام طور پر یہ تمام اشارے ایک واضح پیغام دیتے ہیں: سب سے زیادہ غیر یقینی صورتحال پیچھے رہ گئی، بدترین خدشات مارکیٹ میں شامل ہو چکے، اور بتدریج معمول کی زندگی کی طرف واپسی ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے: کیا یہ وہی منظر نامہ ہے جو اصل اعداد و شمار بتاتے ہیں، یا وہی جو سرمایہ کار دیکھنا چاہتے ہیں؟
اصل اشارے ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ برینٹ کروڈ تیل، حالیہ کمی کے باوجود، اب بھی جنگ سے پہلے کی سطح سے نمایاں طور پر بلند ہے۔ ابتدائی حملوں کے بعد جو اضافہ ہوا تھا، اور ہرمز کے راستے میں خلل کے خدشات نے اسے مزید بڑھا دیا تھا، وہ مکمل طور پر واپس نہیں آیا۔ قیمتوں کی حرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مارکیٹ دو متضاد کہانیوں کو سمجھننے کی کوشش کر رہی ہے: ایک پھیلاؤ میں کمی کی، اور دوسری حل نہ ہونے والے ساختی خطرے کی۔ اصل کنٹرول کس کے پاس ہے؟
خود جنگ بندی کی توسیع نے بھی اس سوال کو واضح نہیں کیا۔ یہ یکطرفہ اعلان کیا گیا، نہ تہران کی فوری تصدیق ہوئی اور نہ ہی اسرائیل کی واضح حمایت سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ہی، امریکہ نے اپنا بحری محاصرہ برقرار رکھا، جسے ایران اب بھی جنگ کا عمل سمجھتا ہے۔ اگر واقعی تنازعہ ختم ہو رہا ہے، تو بنیادی اختلافات اب بھی کیوں برقرار ہیں؟
تیل کی مارکیٹ، جیسا کہ ہمیشہ، اس تضاد کی سب سے واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ قیمتیں کچھ نرم ہوئی ہیں، لیکن پہلے کے بڑے جھٹکے کے مقابلے میں صرف معمولی حد تک۔ برینٹ اب بھی اپنی جنگ سے پہلے کی حد سے تقریباً 10–15 فیصد اوپر ہے، جس میں اب بھی خطرے کا خاص عنصر شامل ہے۔ ہرمز کے ذریعے حقیقی تیل کی ترسیل کسی بھی قابلِ بھروسہ انداز میں معمول پر نہیں آئی، اور تجارتی جہازوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اگر دنیا کی سب سے اہم توانائی کی شریان اب بھی محدود ہے، تو پھر یہ مفروضہ کس بنیاد پر بنایا جا رہا ہے کہ صدمہ ختم ہو چکا ہے؟
اس کے باوجود، اسٹاک مارکیٹس ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے میں مطمئن ہیں۔ ریکوری تیز اور وسیع البنیاد رہی ہے، اور امریکہ کے فیوچرز اور عالمی سطح پر اہم انڈیکسز نے اپنی زیادہ تر کمی واپس کر لی ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوا ہے، اور معمولی کمی کو پھر سے خریداری کا موقع سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ رویہ اس بات کا عندیہ دیتا ہے کہ سرمایہ کار کسی ممکنہ حل پر اعتماد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ اعتماد کیا بنیادی حقائق پر مبنی ہے، یا محض ہفتوں کی ہیڈ لائنز پر مبنی تجارت کے بعد تھکن کا نتیجہ ہے؟
بانڈ مارکیٹس اس خوش دلی کو بڑھانے کے معاملے میں اتنی پرجوش نہیں دکھائی دیتیں۔ پیداوار (ییلڈز) جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں اب بھی بلند ہے، جو توانائی کی قیمتوں سے جڑی مستقل مہنگائی کے خدشات کی عکاسی کرتی ہے۔ شرح سود میں کمی کی توقعات کم کی گئی ہیں، نہ کہ مضبوط کی گئی ہیں۔ اگر تیل بلند سطح پر قائم رہتا ہے، تو مرکزی بینک اتنی جلدی پالیسی میں تبدیلی کرنے کے امکانات نہیں رکھیں گے جتنا مارکیٹس نے اس سال کے آغاز میں امید کی تھی۔ اگر ایسا ہے، تو اسٹاک مارکیٹس کیوں اس طرح حرکت کر رہی ہیں کہ جیسے مالی حالات آسان ہو جائیں گے؟
کرنسی مارکیٹس صورتحال میں ایک اور مبہم پہلو ڈالتی ہیں۔ ڈالر، جو تنازع کے عروج پر محفوظ پناہ (محفوظ سرمایہ کاری کا وسیلہ) کی طلب سے مستفید ہوا، حالیہ سیشنز میں کچھ کمزور ہوا ہے، لیکن ایک ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب برقرار ہے۔ بڑی کرنسی جوڑیوں میں حرکات نسبتاً محدود رہی ہیں۔ یورو اور پاؤنڈ زیادہ تر ایک محدود دائرے میں ہیں، جبکہ ین اپنی روایتی محفوظ پناہ کی حیثیت کے باوجود کمزور رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آسٹریلین ڈالر، جو عام طور پر عالمی خطرے کی بھوک میں تبدیلیوں کے حساس ہوتا ہے، صرف معمولی اضافہ کر سکا ہے۔ کیا یہ واقعی خطرے کی طرف فیصلہ کن منتقل ہونے کی علامت ہے، یا مارکیٹ دونوں سمتوں میں یقین کے بغیر ہچکچاہٹ میں ہے؟
اعتماد کی کمی شاید سب سے زیادہ اہم اشارہ ہے۔ تاجر بظاہر کسی معمولی مثبت نتیجے کی قیمت لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی پرعزم نہیں کہ مکمل یقین کے ساتھ اس پر سرمایہ کاری کریں۔ یہ ہچکچاہٹ بنیادی غیر یقینی صورتحال کی عکاس ہے: جنگ بندی کی مدت اور اس کی ساکھ۔ اگر یہ برقرار رہتی ہے، تو حالیہ اضطراب واقعی وقتی صدمے کی طرح ختم ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں، تو مارکیٹس کو دوبارہ وہی خطرات دوبارہ قیمت میں شامل کرنے پڑ سکتے ہیں۔
یہی حقیقت تنازع کے پس منظر میں موجود مفروضات کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ واشنگٹن اور تل ابیب کی حکمت عملی واضح طور پر ایک فوری اور فیصلہ کن نتیجے پر مبنی تھی، جو میدان میں طاقت کا توازن بدل دے۔ لیکن ایران نے ابتدائی مرحلے کو اندرونی تقسیم کے بغیر برداشت کیا، اگرچہ اس کی اعلیٰ کمانڈ کو منظم طور پر ختم کیا گیا، اور مارکیٹس کے لیے سب سے اہم جگہوں پر دباؤ ڈالنا جاری رکھا، خاص طور پر توانائی کے بہاؤ کے ذریعے۔ کسی قسم کی واضح ہتھیار ڈالنے کی نشانی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے، تو مارکیٹ کو غیر مستحکم رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی صلاحیت یہ بتاتی ہے کہ اثر و رسوخ کی تقسیم ابھی تک اصل منصوبے کے مطابق نہیں ہو رہی۔
کیا یہ حقیقت موجودہ مارکیٹ کہانی کے مطابق ہے؟ جنگ بندی کی توسیع ممکنہ کمی کی خواہش ظاہر کر سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی کشیدگی کو خود بخود حل نہیں کرتی۔ آبنائے ہرمزاب بھی ایک غیر یقینی عنصر ہے۔ شپنگ کے خطرات برقرار ہیں۔ توانائی کی قیمتیں، اگرچہ اپنے عروج سے نیچے آئی ہیں، پھر بھی اتنی بلند ہیں کہ مہنگائی کے رجحانات پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اگر یہ حالات جاری رہیں، تو مارکیٹس اتنی تیزی سے جنگ سے پہلے کی قیمتوں پر واپس آنے کا جواز کیسے پیش کر سکتی ہیں؟
ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ مستقبل کی توقعات میں اصل میں کس چیز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں کا نقشہ (آئل کروَ) اب ہموار ہونا شروع ہو گیا ہے، جو اس مفروضے کی نشاندہی کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ رسد میں خلل کم ہو جائے گا۔ لیکن ماضی میں ایسے مفروضے اکثر غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اسٹریٹیجک ریزروز عارضی جھٹکوں کو تو کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر خلل دیرپا ہو تو مستقل رسد کا نعم البدل نہیں بن سکتے۔ اگر مارکیٹ اس خطرے کو کم سمجھ رہی ہے، تو بعد میں ایڈجسٹمنٹ زیادہ شدید ہو سکتی ہے۔
وسیع تر سطح پر یہ واقعہ ایک پرانے سوال کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے: مالیاتی مارکیٹس جھٹکے سے معمول کی حالت تک کتنی تیزی سے منتقل ہوتی ہیں۔ وہی نظام جس نے ابتدائی شدت پر شدید ردعمل دکھایا، اب اس طرح حرکت کر رہا ہے جیسے خلل پہلے ہی قابو میں ہے۔ کیا یہ لچک ہے، یا اطمینانِ ناقص؟
شاید سب سے متعلقہ سوال آسان ہے: کیا مارکیٹس واقعات کے راستے کو درست پڑھ رہی ہیں، یا ایک وقفے کو پھر سے نتیجہ سمجھ بیٹھی ہیں؟
نوٹ: یہ تحریر 23 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔