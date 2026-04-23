میدانِ کارزار سے آگے کی جنگ
دھماکوں کے ذریعے جنگ کو دیکھنے میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ایک حملہ ہوتا ہے۔ ہدف نشانہ بنتا ہے۔ نقشے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ٹھوس، تقریباً قابلِ پیمائش محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں، ”یہی وہ جگہ ہے جہاں جنگ کا فیصلہ ہو رہا ہے“۔ مگر ذرا پیچھے ہٹ کر ایک مشکل سوال پوچھیں۔
اگر میدانِ جنگ اب وہ جگہ ہی نہ رہا ہو جہاں جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ اگر یہ محض وہ مقام ہو جہاں وہ ٹکراتی ہیں… جبکہ اصل مقابلہ کہیں اور، زیادہ خاموش، کہیں کم دکھائی دینے والا اور کہیں زیادہ فیصلہ کن انداز میں جاری ہو؟ کیونکہ مشرقِ وسطیٰ کا یہ لمحہ کچھ ایسا ہی ظاہر کرنا شروع کر رہا ہے۔ اصل کہانی آسمانوں یا صحراؤں میں نہیں ہے۔
یہ منڈیوں میں ہے۔ اور منڈیاں، میزائلوں کے برعکس، ایک بار نہیں پھٹتیں—وہ بتدریج اثر جمع کرتی ہیں۔
آغاز کریں آبنائے ہرمز سے، پانی کی ایک تنگ پٹی جو بطور جغرافیائی خصوصیت شاید عالمی نقشے پر خاص توجہ حاصل نہ کرے، مگر تقریباً 20 فیصد عالمی تیل کی ترسیل اسی سے گزرتی ہے۔ یہ بات جتنی سادہ لگتی ہے، اتنی ہی اہم ہے۔ کیونکہ دنیا کو جھٹکا محسوس کرنے کے لیے تیل کی کمی ضروری نہیں۔ صرف اس کی ترسیل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کافی ہوتی ہے۔ اور آج کی مالیاتی نوعیت اختیار کر چکی عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔
جیسے ہی اس گزرگاہ میں کشیدگی بڑھتی ہے، ردِعمل تقریباً فوری ہوتا ہے۔ ٹینکروں کی انشورنس پریمیم بڑھ جاتے ہیں۔ فریٹ اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ شپنگ روٹس پر نظرِ ثانی کی جاتی ہے۔ تاجر ایک بیرل بھی ضائع ہونے سے پہلے ہی ممکنہ خلل کو قیمتوں میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیل کی منڈیاں حقیقت کا انتظار نہیں کرتیں، وہ توقعات پر حرکت کرتی ہیں۔ چنانچہ ہرمز کی بندش نہیں بلکہ اس کا محض خطرہ بھی قیمتوں کو تیزی سے اوپر لے جا سکتا ہے۔
اب اس لہر کو آگے بڑھتے دیکھیں۔ تیل کی بڑھتی قیمتیں براہِ راست مہنگائی کی توقعات کو تقویت دیتی ہیں۔ توانائی کوئی عام جنس نہیں؛ یہ نقل و حمل، مینوفیکچرنگ، زراعت اور بجلی کی پیداوار کی بنیاد ہے۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اخراجات پورے نظام میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور جب مہنگائی کی توقعات بڑھتی ہیں تو ایک اور چیز حرکت میں آتی ہے، ایسی چیز جو خود تیل سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ہے۔
بانڈ ییلڈز۔
یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ خاموشی سے اپنا میدان بدلتی ہے۔ کیونکہ اصل دباؤ کا مرکز محض خام تیل کی قیمتیں نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ قیمتیں امریکی ٹریژری مارکیٹ پر کیا اثر ڈالتی ہیں، وہ بنیاد جس پر عالمی مالیاتی نظام کھڑا ہے۔
امریکی ٹریژریز صرف حکومتی قرض نہیں۔ یہ وہ معیار ہیں جن کے مقابلے میں دنیا کے تقریباً ہر اثاثے کی قیمت لگتی ہے۔ مورگیجز، کارپوریٹ قرضے، ایکویٹی ویلیوایشن، سب بالآخر اسی مارکیٹ میں متعین ہونے والی ”رسک فری ریٹ“ سے جڑے ہوتے ہیں۔
لہٰذا جب ییلڈز بڑھتی ہیں تو اس کے اثرات محدود نہیں رہتے بلکہ پھیلتے ہیں۔
مورگیج ریٹس بڑھتے ہیں، جس سے ہاؤسنگ ڈیمانڈ سست پڑتی ہے۔
کارپوریٹ قرض لینا مہنگا ہو جاتا ہے، سرمایہ کاری موخر ہو جاتی ہے۔
ایکویٹی مارکیٹس میں ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھنے کے باعث ازسرِنو قیمتیں متعین ہوتی ہیں۔
کئی دہائیوں تک عالمی توانائی کی تجارت امریکی ڈالر کے گرد گھومتی رہی ہے۔ ڈالر میں تیل کی قیمت مقرر ہونے سے اس کرنسی کی مستقل طلب پیدا ہوتی رہی، جس نے امریکی مالیاتی برتری کو مضبوط کیا، جسے ماہرینِ معاشیات طویل عرصے سے ” ایگزوربیٹنٹ پریولیج“ کہتے آئے ہیں۔ مگر خلل کے ایسے لمحات، خاص طور پر آبنائے ہرمز جیسے اہم گزرگاہی مقامات کے گرد، ان سوالات کو تیز کر دیتے ہیں جو کبھی محض نظریاتی تھے۔ اگر توانائی کی تجارت ڈالر سے ہٹ کر متنوع ہونا شروع ہو جائے تو؟
یہاں چینی یوآن سامنے آتا ہے۔ چین گزشتہ ایک دہائی میں خاموشی سے اس تبدیلی کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرتا رہا ہے—دو طرفہ کرنسی معاہدوں، متبادل ادائیگی نظاموں، اور توانائی کی ایسی تجارت کے ذریعے جو مکمل طور پر مغربی مالیاتی نظام پر انحصار نہیں کرتی۔
ان میں سے کوئی بھی پیش رفت الگ الگ دیکھنے میں ڈرامائی نہیں لگتی۔ مگر مجموعی طور پر یہ کسی زیادہ سوچے سمجھے عمل، ایک متبادل مالیاتی ڈھانچے—کی شکل اختیار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ کیونکہ ایسی دنیا میں جہاں سپلائی روٹس متاثر ہو سکتے ہیں، ادائیگی کے نظام خود ایک طاقت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور چین نے حسبِ روایت شور کے بجائے صبر کے ساتھ اس سمت میں پیش رفت کی ہے۔
یہ ہمیں جغرافیہ اور حکمتِ عملی کی طرف لے آتا ہے۔ چین، پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت گوادر بندرگاہ کی ترقی کو اکثر علاقائی رابطہ کاری کے منصوبے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اسے بہتر طور پر ”ردِعملی متبادل“ ( ریڈنڈنسی) کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، ایک ایسے خطرے کے مقابلے میں حفاظتی انتظام کے طور پر جو کسی گزرگاہ کے بند ہونے سے پیدا ہو۔ یہ روایتی بحری راستوں کا جزوی متبادل ہے اور اس حقیقت کا اعتراف بھی کہ ہرمز جیسے ایک اہم راستے پر انحصار ایک ساختی کمزوری ہے۔
نہیں، گوادر ہرمز کی جگہ نہیں لیتا، اور اسے لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ محض انحصار کو کم کرتا ہے، اور جغرافیائی سیاست میں انحصار کم کرنا خود ایک طاقت ہے۔ چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ عالمی نظام کا ایک امتحان ہے۔
یہ امتحان ہے کہ سپلائی چینز واقعی کتنی مضبوط ہیں۔
یہ امتحان ہے کہ مہنگائی کی توقعات کس حد تک جمی ہوئی ہیں۔
یہ امتحان ہے کہ ڈالر کی بالادستی بار بار کے جھٹکوں کو کس حد تک برداشت کر سکتی ہے۔
یہ امتحان ہے کہ متبادل نظام، مالیاتی اور لاجسٹک، کس حد تک خاموشی سے ترقی کر چکے ہیں۔
اور شاید سب سے اہم، یہ سیاسی برداشت کا امتحان ہے۔ کیونکہ جدید جنگیں اب صرف عسکری برتری سے طے نہیں ہوتیں۔ وہ اس صلاحیت سے طے ہوتی ہیں کہ کون مسلسل معاشی دباؤ ڈال سکتا ہے اور کون اسے برداشت کر سکتا ہے۔
کیا معیشتیں طویل عرصے تک زیادہ توانائی قیمتوں کو برداشت کر سکتی ہیں؟
کیا مالیاتی نظام طویل غیر یقینی صورتحال کو جھیل سکتے ہیں؟
کیا حکومتیں عالمی جھٹکوں کے داخلی اثرات سے بچ سکتی ہیں؟
اب یہی سوالات اہم ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ کون علاقہ کنٹرول کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کون دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ اگرچہ فیصلہ کن لمحات تلاش کرنا پرکشش لگتا ہے، میدانِ جنگ میں کوئی بڑا موڑ، اچانک زوال، واضح فاتح،مگر اب نتائج عموماً اس طرح طے نہیں ہوتے۔
وہ بتدریج سامنے آتے ہیں۔ تیل کی منڈیاں روزانہ خطرات کی قیمت لگاتی ہیں، بانڈ مارکیٹس ہر گھنٹے توقعات کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، مرکزی بینک دباؤ میں پالیسی ترتیب دیتے ہیں، اور گھرانے بڑھتی لاگت کے ساتھ خاموشی سے اپنی خرچ کرنے کی عادات بدلتے ہیں۔
جدید تنازعات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ کسی ایک فیصلہ کن حملے سے نہیں، بلکہ ہزاروں مالیاتی ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے جو وقت کے ساتھ نظام کو نئی شکل دیتے ہیں۔
تو ہاں، میدانِ جنگ اب بھی اہم ہے۔
مگر جتنا ہم سمجھتے ہیں، اس سے کم۔ کیونکہ اصل مقابلہ اب صرف عسکری طاقت کا نہیں بلکہ مالیاتی کشش (فنانشل گریویٹی) کا ہے، کون نظام کو اپنے حق میں کھینچ سکتا ہے؟ اور جب حالات اس کے خلاف ہوں تو کون دباؤ برداشت کر سکتا ہے؟
جہاں میزائل تماشہ پیدا کرتے ہیں، وہیں منڈیاں نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اور جس دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہیں، وہاں فیصلہ کن عنصر تیزی سے یہی دوسرا پہلو بنتا جا رہا ہے۔
نوٹ: یہ تحریر 22 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔