مڈل ایسٹ پاکستان ٹریٹی آرگنائزیشن، نئے عالمی نظام کا حل
اسلام آباد میں امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتائج کچھ بھی ہوں، اصل فاتح پہلے ہی سامنے آ چکا ہے اور یہی عالمی امن کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اس عمل میں پاکستان ایک قابلِ اعتماد واسطہ بن کر ابھرا ہے جس نے متحارب فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کردار ادا کیا۔ یہ حقیقت بلاشبہ تاریخ کے صفحات میں پاکستان کی آزادی کے بعد سب سے بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر درج ہوگی۔ دراصل یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ایک قابلِ اعتماد اتحادی کے طور پر اسے اپنے مخالفین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔
1971 میں پاکستان وہ پل تھا جس کے ذریعے امریکہ اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان پہلی بار رابطہ قائم ہوا، جب 1949 میں کمیونسٹ چین کے قیام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کوئی باضابطہ تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح اس بار بھی تقریباً 50 سال کے وقفے کے بعد پاکستان کی سرزمین نے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی ملاقات کی راہ ہموار کی۔
عالمی سطح پر اس منفرد مقام کے حصول نے اب بھارت کے دارالحکومت میں 7 سے 8 شدت کے سیاسی جھٹکے پیدا کر دیے ہیں۔ بھارتی ٹی وی اینکرز اور نام نہاد دفاعی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کا بے قابو ردِعمل ناقابلِ یقین ہے۔ درحقیقت یہ عالمی سطح پر جاری کشیدہ صورتحال کے باوجود ایک طرح کی مزاحیہ تفریح بن گیا ہے۔ وہ مسخروں اور جوکروں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں، پہلے تو وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں (جو کسی حد تک درست ہے) اور دوسرے نمبر پر پاکستان کے امن قائم کرنے والے کردار کو ناکام بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔
مودی (اپنے چند نفرت انگیز وزرا کے ساتھ) بھارت کی تنہائی کا بنیادی ذمہ دار ہے۔ اس نے اسرائیل اور بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف صف بندی کو دانشمندی سمجھا۔ بھارت اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، حالانکہ ایران پاکستان کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتا ہے۔
بھارت نے اس دوستی سے بھرپور معاشی فائدہ اٹھایا، تاہم بچھو کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈنک مارتا ہے، اور بالکل یہی بھارت نے ایران کے ساتھ کیا۔ مودی نے 22 سے 25 فروری کے دوران اسرائیل کا دورہ کیا اور انہیں سرخ قالین استقبال اور اعزاز سے نوازا گیا۔ 28 فروری کو اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ بھارت نے ایران کے ساتھ کھلی دھوکہ دہی کی، اور مجھے یقین ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس سے سفارتی دوغلے پن اور دوہرے معیار کا ایک بہت تکلیف دہ سبق سیکھا ہے۔ جے شنکر دی پرنس (میکیاولی) کا ایک اچھا شاگرد بن کر سامنے آیا ہے۔
بھارت نے خود کو ایسی آگ پر کھڑا کر لیا ہے جس میں وہ اپنے سفارتی وجود کی چتا کے نیچے صندل کی لکڑیاں خود ہی جلا رہا ہے۔ ردعمل کی یہ دیوانگی اتنی مضحکہ خیز تھی کہ ایک سابق امریکی سفارتکار نے ایک معتبر بھارتی ٹی وی چینل پر اینکرز، سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کو اسکول کے بچے قرار دے دیا۔ اس نے انہیں ایک بہترین خاموش رہنے کا مشورہ دیا، تاہم اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ بھارت میں فضا صرف اس بات کی گونج سے بھری ہوئی ہے کہ پاکستان نے یہ مقام اور اعتماد کیسے حاصل کیا؟
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاگل پن میں بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں—یہ ایک مکمل افراتفری ہے۔ ایک اینکر نے تو حد سے بڑھ کر تصوراتی رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جے ڈی وینس کو لے جانے والا طیارہ پرواز کے دوران واپس مڑ گیا۔ آخرکار اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہوگا کہ نائب صدر کے طیارے کے پہیے اسلام آباد کی زمین (ٹارمک) کو چھو رہے تھے۔
پاکستان کی خاموش مگر مسلسل سفارتی کوششیں، جو ریاض، ابوظہبی، دوحہ، تہران، استنبول، قاہرہ اور خاص طور پر ماسکو اور بیجنگ کے ذریعے کی گئیں، قابلِ ستائش ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی۔ دنیا کے تمام رہنماؤں نے، سوائے ناراض مشرقی ہمسایہ کے، پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کو کھلے دل سے سراہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اور مسلح افواج کے غیر معروف ہیروز کو قوم کا سلام پیش کرنا چاہیے۔ وہ واقعی بہترین قیادت میں کام کر رہے تھے۔
اس سفارتی کامیابی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو خطے بلکہ عالمی سطح پر ایک قابلِ اعتماد، بااعتماد اور قابلِ بھروسہ کردار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ طویل عرصے بعد پاکستان درست وجوہات کی بنا پر آکلینڈ سے اینکریج تک، ٹوکیو سے مونٹیویڈیو تک ٹی وی اسکرینوں پر نمایاں نظر آیا۔
خلیج فارس کا بحران بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایسے فریقین کی جانب سے دی جانے والی سلامتی کی ضمانتیں جو خود خطے کا حصہ نہیں ہوتے، زیادہ قابلِ قبول نہیں ہوتیں۔ نیٹو اس کی ایک مثال ہے۔ 1949 میں قائم ہونے والا یہ اتحاد ایک سیاسی و عسکری اتحاد تھا جو امن اور استحکام کے لیے ایک ٹرانس اٹلانٹک پل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے اجتماعی دفاع کے اصول (آرٹیکل 5) کے مطابق ایک رکن پر حملہ تمام اراکین پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ اس کے 32 اراکین ہیں (جس میں سویڈن تازہ ترین رکن ہے)۔ درحقیقت یہ اتحاد اب بکھر چکا ہے۔ یوکرین اس کی ایک اور مثال ہے۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو سے متعلق ناراضگی اس وقت ظاہر ہوئی جب انہوں نے 32 ممالک کے رہنماؤں کو بزدل قرار دیا۔
سینٹو (1955) سوویت یونین (کمیونسٹ) کی مشرقِ وسطیٰ میں توسیع پسندی کو روکنے کے لیے قائم کیا گیا تھا؛ اس میں ترکی، عراق، ایران اور پاکستان شامل تھے۔ سینٹو کی قیادت امریکہ نے ایک مستحکم ضامن کے طور پر کی۔ 1965 اور 1971 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو سینٹو تماشائیوں کے بکس میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے 1972 میں پاکستان کو سینٹو سے نکال لیا۔ سینٹو 1979 میں نظراندازی کی موت مر گیا۔
سیٹو(1954) کمیونزم کے پھیلاؤ کو ایشیا میں روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ 1953 کی کوریا جنگ کے بعد قائم کیا گیا تھا؛ اس کے اراکین میں وہ ممالک بھی شامل تھے جو ایشیا کا حصہ نہیں تھے (ضامن قوتیں) — امریکہ، فرانس، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا۔ ایک بار پھر، ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں سیٹو کو چھوڑنے کا جرات مندانہ فیصلہ کیا۔ ویتنام جنگ کے دوران بھی سیٹو منظر سے غائب رہا۔ یہ اتحاد بھی اپنی انجامِ کار کو پہنچ گیا۔
یہاں بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی فریق، جو خود خطے کا حصہ نہ ہو، سیکیورٹی کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا۔ حالیہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا دفاعی معاہدہ، اس کے باوجود کہ خطے میں متعدد امریکی اڈے موجود ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خطے کا حصہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ایک زیادہ قابلِ اعتماد اتحادی ہے۔ آج (12 اپریل 2026) خبروں میں تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستانی فوجی اور طیارے سعودی سرزمین پر موجود ہیں۔
سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو مزید وسعت دے کر ترکی، عراق، شام، لبنان، ایران، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، یمن، عمان اور قطر کو بھی شامل کیا جانا چاہیے؛ اس سے مڈل ایسٹ-پاکستان ٹریٹی آرگنائزیشن (میپٹو) کی تشکیل ممکن ہو سکتی ہے۔ اس نظام میں پاکستان، جو واحد ایٹمی طاقت ہوگا، اس تنظیم کی قیادت کرے، جس کا واحد مقصد خطے میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا ہو؛ اور تمام باہمی اختلافات جنگ کے بجائے مذاکرات کی میز پر حل کیے جائیں۔ امریکہ کا اعتماد حاصل ہونے کے بعد پاکستان مشرقِ وسطیٰ میں نیٹ سیکیورٹی فراہم کنندہ بن سکتا ہے۔ کسی بھی معاشی اتحاد، خواہ کثیرالملکی ہو یا دو طرفہ، اس تعاون کے ضمنی فوائد ہو سکتے ہیں۔ میپٹو کا ہیڈکوارٹر استنبول میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ اسرائیل اور خطے کے اندر یا باہر کسی بھی عسکری مہم جو ملک کو قابو میں رکھا جا سکے؛ میپٹو کا ادارہ ضروری ہے۔
چین، جس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، کو اس طرح کے کسی بھی پاکستانی عسکری اتحاد پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چونکہ خطے کے تقریباً تمام ممالک کے امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، اس لیے ان کی رضامندی اور منظوری حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔
پاکستان نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار، بالغ اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے۔ صرف اسلام آباد مذاکرات کا انعقاد ہی میپٹو کی ضرورت اور جواز کو ثابت کرتا ہے۔
صیہونی اور ہندوتوا سے متاثر میڈیا یہ ثابت کرنے کے لیے اضافی وقت کام کرے گا کہ اسلام آباد مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ مخالفین کے لیے 50 سال کے وقفے کے بعد ملاقات خود ایک کامیابی ہے۔ اس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ مذاکرات میں جو بھی خامیاں تھیں وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں تھیں، انہوں نے ایک شاندار کام کیا اور واقعی امریکہ اور ایرانیوں کے درمیان خلا کو پُر کرنے اور معاہدے تک پہنچنے میں مدد کرنے کی کوشش کی۔
ملیحہ لودھی ایک صحافی اور بہترین سفارتکار، نے ایک ٹویٹ میں نہایت درست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد مذاکرات کے بارے میں کسی بھی فوری فیصلے سے گریز کرنا چاہیے جو ابھی بمشکل شروع ہوئے ہیں۔ سفارت کاری ایک عمل ہے، کوئی واقعہ نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل جلد کوئی نتیجہ دے گا وہ غلط ہے۔ اسے نہ تو بڑی کامیابی کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ناکامی کے طور پر۔ یہ واضح ہے کہ لبنان پر حملہ اسرائیل کی جانب سے اس لیے کیا گیا تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اس کی منصوبہ بندی، نیت اور ڈیزائن کا مقصد مذاکرات کو کمزور کرنا تھا۔
یونیورسٹی کے دنوں میں ہم نے مشرقِ وسطیٰ کے ممالک کے اتحاد اور انضمام کے رجحان کے بارے میں پڑھا تھا جیسے یونائیٹڈ عرب ریپبلک (یو اے آر) جو مصر اور شام کے درمیان تھا اور صرف چند سال ہی چل سکا۔ اسی طرح لیبیا کا مصر اور شام کے ساتھ اتحاد بھی فائل میں ہی ختم ہو گیا۔ یہ کلاسیکی مثالیں ہیں، اور ایسے اتحادوں پر طلبہ مزاحاً کہا کرتے تھے کہ دو برادر ممالک نے بہنوں جیسے تعلقات قائم کر لیے یا دو بہن ریاستوں نے برادرانہ تعلقات قائم کر لیے! یہ تمام اتحاد ہوا میں تحلیل ہو گئے۔
عرب لیگ اور خلیج تعاون کونسل جیسے ادارے طویل عرصے سے آئی سی یو میں ہیں — بہتر ہوگا کہ ان کے وینٹی لیٹرز ہٹا دیے جائیں اور انہیں ایک پرامن موت/اختتام دیا جائے۔ میپٹو نئی عالمی ترتیب میں حل ہے۔ پاکستان اس کی قیادت کر سکتا ہے، کیونکہ اب اسے مغرب اور بحرِ اوقیانوس کے ممالک میں ایک قابلِ اعتماد شراکت دار کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔