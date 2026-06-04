ڈی فیکٹر ۔ خوابوں سے تقدیر تک
کچھ لوگ کامیابی کی منزل کیوں پا لیتے ہیں جبکہ دوسرے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ وہ کون سا ’’ایکس فیکٹر‘‘ ہے جو کامیاب لوگوں کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے؟ کیا وہ پیدائشی فاتح ہوتے ہیں؟ ان کی کامیابی کی کہانیوں میں قسمت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو متجسس رکھا ہے۔ متعدد اہلِ علم نے ان موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے اور بے شمار نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ان سب نے کامیابی کے عوامل کو سمجھنے میں کسی نہ کسی حد تک بصیرت فراہم کی ہے۔تحقیقات سے بھری پڑی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کامیاب افراد کے پاس ایک واضح وژن ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار کتابیں موجود ہیں جو ان کی خواب دیکھنے اور دوسروں کو خواب دکھانے کی صلاحیت کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک اور مقبول موضوع ’’تقدیر‘‘ بھی اپنی مدد آپ ( سیلف ہیلپ ) کی ادبیات کا پسندیدہ محور رہا ہے۔ یہ حقیقت کہ ان لوگوں کے ذہن میں ایک واضح اور حتمی مقصد موجود ہوتا ہے، کامیابی کے حصول میں ایک اہم محرک ثابت ہوتی ہے۔ تقدیر یا منزل کے تصور کے بغیر خواب بیچنے والے بھی محض راہگیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ سرنگ کے اختتام پر دکھائی دینے والی روشنی مسافر کو مسلسل آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور مطلوبہ منزل ہی وہ مقصد ہوتی ہے جو ہر قدم کی سمت متعین کرتی ہے۔
مذکورہ تمام باتیں درست ہیں۔ یہ سب کامیابی کی عمارت کی اینٹیں ہیں۔ یہ سب حوصلہ افزا اور تحریک دینے والی ہیں۔ تاہم کامیابی کے لیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کافی نہیں۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، بہت سے مستقبل کا تصور کرتے ہیں، کچھ اپنی تقدیر پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور کچھ کے ذہن میں اپنی آخری منزل کا واضح خاکہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔
اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی شرح افسوسناک حد تک کم ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف اسکرینٹن کی ایک معروف تحقیق کے مطابق نئے سال کے لیے اہداف مقرر کرنے والے 92 فیصد افراد پہلے ہی مہینے میں انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی صرف 8 فیصد لوگ اپنے اہداف کے تعاقب میں ثابت قدم رہتے ہیں۔
ان میں سے کتنے لوگ واقعی اپنے مقاصد حاصل کر پاتے ہیں، یہ شرح یقیناً اس سے بھی کم ہوگی۔ عام طور پر پیش کی جانے والی وجوہات یہ ہوتی ہیں: ’’میرے پاس وقت نہیں ہے‘‘، ’’قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی‘‘، ’’میرے حالات ایسے ہیں کہ…‘‘، ’’یہ عملی نہیں ہے‘‘ وغیرہ۔
یہی وہ مقام ہے جہاں خواب اور تقدیر کے درمیان موجود گمشدہ کڑی سامنے آتی ہے۔ یہ کڑی بھی حرف D سے شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے ڈسپلن (نظم و ضبط)۔
نظم و ضبط کے بغیر خواب دراصل ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ بظاہر نظم و ضبط ایک منظم اور بار بار دہرایا جانے والا عمل محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ہے بھی، مگر اس سے کہیں بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے۔ ’’ڈی فیکٹر‘‘ دراصل اس بات کا حقیقی امتحان ہے کہ آپ اپنے خوابوں اور اپنے جذبے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ’’ڈی فیکٹر‘‘ کس طرح حقیقی معنوں میں کھیل کا رخ بدل دینے والا عنصر ثابت ہوتا ہے:
ڈی فیکٹر نمبر 1: اپنے اصولوں اور اقدار سے وابستگی
نظم و ضبط محض قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کا نام نہیں۔ یہ اپنی منزل سے آگاہ ہونے اور اس تک درست طریقے سے پہنچنے کے عزم کا نام ہے۔ ایک رہنما کی شخصیت ان اقدار اور اصولوں پر استوار ہوتی ہے جنہیں وہ اختیار کرتا اور برقرار رکھتا ہے۔ نظم و ضبط کا پہلا امتحان اس وقت سامنے آتا ہے جب ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی کے حالات آپ پر ان اصولوں کے خلاف جانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہوں۔
کیا آپ میں اتنا نظم و ضبط موجود ہے کہ اس دباؤ کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کے نتائج قبول کر سکیں؟ اس وابستگی کے لیے اس وقت ’’نہیں‘‘ کہنے کا حوصلہ درکار ہوتا ہے جب ’’ہاں‘‘ کہنا کہیں زیادہ آسان ہو۔
دیانت داری ایک ایسی قدر ہے جس کا ذکر لوگ، خصوصاً قائدین، سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کتنی ہی بار دیکھا ہے کہ کاروباری دنیا کے انتہائی معروف اور قابلِ تعریف رہنما بھی دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں متعدد مثالیں سامنے آئی ہیں جہاں کمپنیوں کی مالیت بڑھانے کے لیے مالی اعداد و شمار میں رد و بدل کیا گیا۔
اس کے برعکس، ہم دنیا کے ان عظیم رہنماؤں کے نظم و ضبط اور ثابت قدمی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے نیلسن منڈیلا، جنہوں نے شدید مشکلات کے باوجود اپنے اصولوں کا دامن نہیں چھوڑا۔
کاروباری دنیا میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ پاکستان کی ایک معروف کمپنی کے سربراہ نے کووڈ-19 کے دوران، مختلف فریقوں کے دباؤ کے باوجود، نچلے درجے کے ملازمین کو برقرار رکھنے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس نظم و ضبط کی مثال ہے جو انسان کو اپنے نظریات اور اقدار پر قائم رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔
درحقیقت، اپنے اصولوں اور اقدار کے مطابق زندگی گزارنا ہی ’’ڈی فیکٹر‘‘ کا پہلا اور بنیادی مظہر ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو خوابوں کو محض خواہشات سے نکال کر تقدیر میں بدلنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔
ڈی فیکٹر نمبر 2: جذبے کو برقرار رکھنے کی صلاحیت
اگر 92 فیصد لوگ اپنے عزم اور ارادوں پر قائم نہیں رہ پاتے تو یہ ایک واضح کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ’’ڈی فیکٹر‘‘ کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کا جذبہ مشکلات کے سامنے کتنا گہرا، پائیدار اور ثابت قدم ہے۔ جب ہر چیز آپ کو ہار مان لینے پر آمادہ کر رہی ہو، تب بھی آگے بڑھتے رہنے کا نظم و ضبط ہی وہ نمایاں خصوصیت ہے جو کامیاب لوگوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔
اس کی سب سے عام مثال وزن کم کرنے کی کوشش ہے۔ بیشتر غذائی منصوبے (ڈائٹس) ناکام ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر ورزش کے پروگرام ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر جلنے والی آگ کتنی شدید اور کتنی مستقل ہے؟
کھیلوں کی دنیا ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد جلد ہی منظر سے غائب ہو گئے۔ اس کے برعکس، نسبتاً کم صلاحیت رکھنے والے بہت سے لوگوں نے محض اپنے مستقل جذبے اور ثابت قدمی کی بدولت سفر کی تمام نشیب و فراز عبور کیے اور کامیابی حاصل کر لی۔
دنیا میں کون ایسا ہے جو صبح چار بجے خوش دلی اور تازگی کے ساتھ بیدار ہوتا ہو؟ ہر شخص نیند، بوجھل سر، سست قدموں اور اس ذہن سے نبرد آزما ہوتا ہے جو ایک اضافی گھنٹے کی نیند کے لیے سیکڑوں بہانے تراش رہا ہوتا ہے۔ نرم اور گرم بستر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔
لیکن چیمپئن وہ ہوتے ہیں جو الارم کی آواز، اپنی سستی اور جسمانی بوجھل پن پر قابو پانے کا نظم و ضبط رکھتے ہیں۔ دوسری جانب صرف صلاحیت کے بل پر آگے بڑھنے والے بہت سے لوگ روزانہ اسی الارم کے ہاتھوں شکست کھاتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی طرح اٹھ بھی جائیں تو کبھی موسم، کبھی گاڑی اور کبھی دروازے کی چابی ان کے لیے نئے بہانے بن جاتے ہیں۔
درحقیقت کامیابی کا راز صرف جذبہ رکھنے میں نہیں بلکہ اس جذبے کو ہر مشکل، ہر رکاوٹ اور ہر مایوسی کے باوجود زندہ رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ یہی پائیدار جذبہ اور اس کے ساتھ جڑا نظم و ضبط ’’ڈی فیکٹر‘‘ کا دوسرا اور نہایت اہم ستون ہے۔
مائیکل فلپس، جنہوں نے تیراکی میں آٹھ اولمپک طلائی تمغے جیتے، مسلسل 700 دن سے زائد عرصے تک بغیر ناغہ تربیت کرتے رہے۔ گرمی ہو یا برف باری، بارش ہو یا سالگرہ، حتیٰ کہ کرسمس کا دن بھی ہو، وہ ہر روز حاضر ہوتے، مشق کرتے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہے۔
ڈی فیکٹر نمبر 3: ناکامی پر ردِعمل
مزاج پر قابو رکھنے کا نظم و ضبط کامیابی کا ایک اہم تعین کنندہ ہے۔ جب حالات سازگار ہوں تو آپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن جب معاملات بگڑ جائیں تو کیا آپ کا موڈ بھی گر جاتا ہے اور آپ اپنی بہترین کارکردگی دکھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں؟
اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے جذبات اور موڈ کو قابو میں رکھنے کا نظم و ضبط رکھتے ہیں، یا پھر آپ کے موڈ ہی آپ کو کنٹرول کرتے ہیں؟ یہی ایک بڑا ’’ڈی فیکٹر‘‘ ہے۔ جب مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ماند پڑتی ہوئی ہمت کو سنبھال کر ایک اور کوشش کرنے کے لیے تیار رہیں، تو دراصل یہی وہ امتحان ہے جس میں کامیابی حاصل کرنا اصل فتح ہے۔
ابراہم لنکن نے کامیابی حاصل کرنے سے قبل آٹھ مرتبہ مختلف نامزدگیوں اور انتخابات میں شکست کا سامنا کیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر کامیاب ہوئے۔
حال ہی میں راجر فیڈرر نے ڈرٹ ماؤتھ کالج کی کانووکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناکامی کے بعد آگے بڑھنے کے تصور پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا:’’جب آپ اوسطاً ہر دوسرا پوائنٹ ہار رہے ہوتے ہیں تو آپ سیکھ جاتے ہیں کہ ہر شاٹ پر پچھتاوے میں نہ الجھیں۔ آپ خود کو یہ سوچنے کی تربیت دیتے ہیں: ’ٹھیک ہے، مجھ سے ڈبل فالٹ ہوا، لیکن یہ صرف ایک پوائنٹ تھا۔‘‘‘
کامیاب لوگ ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بناتے۔ وہ اسے ایک واقعہ سمجھتے ہیں، اپنی تقدیر نہیں۔ ان کے لیے ہر شکست محض ایک سبق ہوتی ہے، آخری فیصلہ نہیں۔ یہی ذہنی استقامت اور جذباتی نظم و ضبط ’’ڈی فیکٹر‘‘ کا تیسرا اور نہایت طاقتور پہلو ہے، جو انسان کو بار بار گرنے کے باوجود دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کی قوت عطا کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا ’’جب آپ ایک پوائنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ پوائنٹ گزر جائے تو اسے گزر جانے دینا چاہیے۔ یہ طرزِ فکر انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ پوری شدت، واضح سوچ اور مکمل توجہ کے ساتھ اگلے پوائنٹ اور پھر اس کے بعد آنے والے پوائنٹ پر اپنی تمام توانائیاں مرکوز کر سکیں۔‘‘
ناکامی کامیابی کے سفر کا لازمی حصہ ہے۔ دراصل یہی نظم و ضبط کہ آپ ناکامی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، عام اور غیرمعمولی افراد کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔
نظم و ضبط قائدانہ صلاحیت کی پہچان ہے۔ یہ عزم کا نام ہے۔ یہ اپنے خوابوں سے وفاداری کا نام ہے۔ یہ حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ رکاوٹوں کو اپنی راہ کا اختتام نہ بننے دینے کا نام ہے۔ یہ اس وقت بھی کام کرتے رہنے کا نام ہے جب آپ کا دل بالکل نہ چاہ رہا ہو۔ یہ اس وقت سنبھل کر کھڑے ہونے کا نام ہے جب سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہو۔
یہ ہار نہ ماننے کا نام ہے۔ یہ دباؤ کے آگے سر نہ جھکانے کا نام ہے۔ یہ اعتبار اور ساکھ کا نام ہے۔ یہ لچک، استقامت اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ یہ خود احتسابی کا نام ہے۔
یہ تمام اقدار وہ بنیاد فراہم کرتی ہیں جن پر افراد، اداروں اور قوموں کے کردار کی مضبوطی قائم ہوتی ہے۔
جیسا کہ لو ہولٹز نے کہا تھا:’’ذاتی نظم و ضبط کے بغیر کامیابی ناممکن ہے،بس، بات ختم یا اس میں کوئی دو رائے نہیں۔“
نوٹ: یہ تحریر 3 جون 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔