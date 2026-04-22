پاکستان میں سونا مزید سستا، فی تولہ قیمت کتنی ہوگئی؟
پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز بھی کمی ہوئی ہے، جہاں فی تولہ سونا 1000 روپے اور 10 گرام سونا 857 روپے سستا ہوگیا ہے۔
عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ آج تیسرے دن بھی جاری رہا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوس ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 قراط کا حامل فی تولہ سونا 1200 روپے سستا ہو گیا، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 98 ہزار 962 روپے ہو گئی۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 1029 روپے کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی قیمت 4 لاکھ 27 ہزار 779 روپے ہو گئی۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 12 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد عالمی سطح پر سونا 4,766 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گیا ہے۔
سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتوں میں بھی مندی کا رجحان رہا، جہاں فی تولہ چاندی کی قیمت 34 روپے کم ہو کر 8,324 روپے ہوگئی جب کہ 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 29 روپے کی کمی سے 7،136 روپے کی سطح پر آگئی۔
واضح رہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گزشتہ روز بھی کمی ریکارڈ ہوئی تھی، فی تولہ سونا 1000 روپے جب کہ 10 گرام سونا 857 روپے سستا ہوا تھا۔ اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 59 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 51 روپے کی کم ہوئی تھی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ سفارتی مذاکرات کے باعث سرمایہ کار تذبذب کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں استحکام کے بجائے کمی دیکھی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ سونا خریدنا روایتی طور پر محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے جس کی قیمت افراط زر، سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے اوقات میں بڑھ جاتی ہے، اسے صدیوں سے کرنسی اور دولت کی شکل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جب سرمایہ کار دوسرے اثاثوں کے بارے میں غیر یقینی محسوس کرتے ہیں، تو وہ اکثر سونا خریدے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ برس سونے کی قیمت کے تعین کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی تھی، جس کے تحت سونے کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ سے 20 ڈالر فی اونس زیادہ مقرر کی گئی۔