دستاویزی شعبے پر بوجھ، غیر دستاویزی شعبے کو انعام
تاریخی طور پر پاکستان نے بالواسطہ ٹیکسوں پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے، جو نہ صرف مہنگائی کے اثرات پیدا کرتے ہیں بلکہ درمیانی اور کم آمدنی والے گھرانوں پر غیر متناسب طور پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ جتنی کم آمدنی ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ ٹیکس کا اثر ہوتا ہے۔
جی ایس ٹی (جی ایس ٹی) ابتدائی 2000 کی دہائی میں 15 فیصد تھا، اور اگرچہ اسے کم کرنے کے اعلانات کیے گئے، لیکن یہ مرحلہ وار بڑھ کر 18 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ اس دوران ویلیو چین کو دستاویزی بنانے کے لیے جی ایس ٹی کو ویلیو ایڈڈ فارم میں نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ غیر رجسٹرڈ اور نان فائلرز پر مختلف اقسام کے اضافی ٹیکس بھی لگائے گئے۔
مقصد ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور رسمی معیشت کا دائرہ بڑھانا تھا۔ بظاہر یہ کوششیں مطلوبہ نتائج نہیں دے رہیں، کیونکہ ٹیکس نیٹ بڑھنے کے بجائے غیر دستاویزی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرنسی ان سرکولیشن (سی آئی سی) کا مانیٹری ایگریگیٹ (ایم ٹو) کے ساتھ تناسب مالی سال 2015 میں 22 فیصد سے بڑھ کر مالی سال 2023 میں 30 فیصد تک پہنچا، جس کے بعد اس میں معمولی کمی آئی۔
رسمی کارپوریٹ سیکٹر، جو مکمل طور پر ٹیکس قوانین کی پابندی کرتا ہے، نقصان میں ہے۔ یہ کمپنیاں غیر رسمی شعبے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں جو ٹیکس سے بچ کر مارکیٹ شیئر حاصل کرتا ہے۔ نتیجتاً نہ ٹیکس نیٹ وسیع ہوا اور نہ ہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔
اس صورتحال کے مقابلے کے لیے حکومت نے بڑے کاروباروں پر سپر ٹیکس اور غیر رجسٹرڈ ریٹیلرز و تاجروں پر اضافی جرمانہ ٹیکس متعارف کرایا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں معمولی اضافہ ضرور ہوا لیکن یہ محدود بنیاد پر بوجھ ڈالنے سے ہوا، جبکہ دستاویزی معیشت نہیں بڑھ رہی اور ریٹیلرز رجسٹر نہیں ہو رہے۔
اس کے مہنگائی پر اثرات بھی ہیں۔ مزید یہ کہ رسمی کمپنیوں کے مارجنز کم ہو جاتے ہیں، جس سے وہ مارکیٹ شیئر کھو دیتی ہیں۔ آج غیر رجسٹرڈ ریٹیلرز پر 4 فیصد اضافی سیلز ٹیکس بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بالواسطہ شکل میں مزید ڈائریکٹ ٹیکس بھی لاگو ہوتے ہیں۔
حکومت کو اپنی ٹیکس پالیسی پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ٹیکس گورننس کا نظام بہتر نہیں ہوتا اور ٹیکس اتھارٹی اور ٹیکس دہندگان کے درمیان اعتماد کا خلا ختم نہیں ہوتا، شرحیں بڑھانے سے صرف غیر دستاویزی معیشت کو فروغ ملتا ہے جبکہ بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔
مجموعی ٹیکس ڈھانچہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ویلیو چین میں ٹیکس وصولی کی ذمہ داری بنیادی طور پر رسمی اداروں پر آ جاتی ہے۔ اس سے کاروبار کرنے کی لاگت بڑھتی ہے اور ٹیکس معاملات میں غیر ضروری وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے نکل رہی ہیں۔
پالیسی سوچ میں تبدیلی ضروری ہے۔ ٹیکس ڈھانچے کو سادہ بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان اشیا میں زیادہ ہے جو سیلز ٹیکس کے اسٹینڈرڈ سسٹم میں آتی ہیں، جہاں ویلیو چین کے مختلف مراحل پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جس سے پیچیدگی بڑھتی ہے، خاص طور پر جب غیر رسمی کاروبار دستاویزات سے گریز کرتے ہیں۔
اس کے مقابلے میں تھرڈ شیڈول کا نظام بہتر ہے، جہاں مکمل سیلز ٹیکس ابتدائی مرحلے میں ہی مینوفیکچررز ادا کرتے ہیں۔ ریٹیل قیمتیں پرنٹ ہوتی ہیں اور جی ایس ٹی ویلیو چین کی طرف سے مینوفیکچرر ادا کرتا ہے۔ اسٹینڈرڈ نظام میں ہر مرحلہ حصہ ڈالتا ہے، اور یہاں ڈسٹری بیوٹر یا مینوفیکچرر بعض اوقات 6.5 فیصد اضافی ٹیکس، 4 فیصد مزید ٹیکس اور 2.5 فیصد انکم ٹیکس غیر رجسٹرڈ ریٹیلرز کی طرف سے ادا کرتا ہے۔
زیادہ تر مصنوعات پہلے ہی تھرڈ شیڈول میں شامل ہیں، جبکہ دودھ اور ڈیری مصنوعات، انفینٹ فارمولا اور چند دیگر اشیا کو بھی اسی شیڈول میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نظام آسان ہو اور مینوفیکچررز اور صارفین پر بوجھ کم ہو۔
پاکستان کو ڈیری اور دیگر شعبوں میں مسابقتی برتری حاصل ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ ٹیکس اور پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ یہ برآمدات کی صلاحیت اور بعض کیٹیگریز میں لوکلائزیشن کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، خاص طور پر انفینٹ فارمولا کے معاملے میں۔
ان اصلاحات سے نئی مارکیٹس پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال کافی کو تھرڈ شیڈول میں منتقل کیا گیا، جس سے نہ صرف زیادہ ریونیو حاصل ہوا بلکہ کمپنیوں نے کافی ویلیو چین کے کچھ حصے کو مقامی سطح پر بھی منتقل کرنا شروع کیا۔
آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس پالیسی پر بحث شروع ہو چکی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بگاڑ درست کرے اور سادہ قواعد و ضوابط کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے پر توجہ دے۔ اس حوالے سے تھرڈ شیڈول کی طرف منتقلی کچھ شعبوں میں موجود بگاڑ ختم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
نوٹ: یہ تحریر 4 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔