لچکدار معیشت یا پھر کشکول اٹھانا؟
وزیراعظم کے مشیر برائے مالیات خرم شہزاد نے گزشتہ پیر کو ٹویٹر پر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے اضافی 250 ملین ڈالر جمع کیے ہیں، گرین شو آپشن کے ذریعے (جس کے تحت بانڈ جاری کرنے والا سرمایہ کاروں کی زیادہ طلب کو پورا کرنے اور ثانوی منڈی میں بانڈ کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے بانڈ کے سائز میں اضافہ کرتا ہے، جس سے بانڈ کی اصل قیمت اور مارکیٹ قیمت کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے)، جس کے نتیجے میں یوروبانڈ کے اجراء کا مجموعی حجم 750 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔
یہ یوروبانڈ اپریل 2029 میں میچور ہوگا، اور پاکستان کے گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ ( جی ایم ٹی این) پروگرام کے تحت واحد بک میکر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ تھا۔ اس اجراء کا مقصد جزوی طور پر متحدہ عرب امارات کو کی جانے والی ادائیگیوں (اس ماہ کے آخر تک 4.5 بلین ڈالر) کو اسی شرحِ سود، 6.975 فیصد، پر تبدیل کرنا تھا۔ اس شرح پر تین سالانہ ادائیگیاں ہر سال 52.31 ملین ڈالر ہوں گی، جس کا کل حجم اپریل 2029 تک 156.9 ملین ڈالر بنتا ہے اور اس کے بعد حکومت کو اصل رقم 750 ملین ڈالر واپس کرنی ہوگی۔
پاکستان نے کبھی اپنے بیرونی قرضوں میں ڈیفالٹ نہیں کیا، اور مشیر نے فوری طور پر اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان نے 8 اپریل کو میچور ہونے والے 1.3 ارب ڈالر یوروبانڈ کی ادائیگی کی اور دیگر یوروبانڈ اجراء پر 126.125 ملین ڈالر کے کوپن واجبات بھی ادا کیے، ساتھ ہی کہا کہ ” قرض کی ادائیگی“ اب بھی بغیر کسی رکاوٹ یا افراتفری کے جاری ہے، جو استحکام، نظم و ضبط اور مضبوط صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔“ تاہم، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ قرض کی یہ ادائیگی 8,206,667 ملین روپے پر مشتمل ہے، جو 2025-26 کے کل بجٹ کا 47 فیصد بنتا ہے، اور یہ امکان ہے کہ یہ رقم مزید بڑھے کیونکہ دسمبر 2025 تک متوقع پالیسی ریٹ میں کمی عمل میں نہیں آئی تھی۔
اس کے باوجود، مشیر کے دعوے میں وزن ہے کیونکہ اس سے پہلے، ایکوئٹی مارکیٹ سے قرضہ حاصل کرنا موخر کرنا پڑا تھا، اس وجہ سے کہ متوقع سرمایہ کاروں کے لیے قابل قبول شرح سود بہت زیادہ تھی: دسمبر 2023 میں پالیسی ریٹ 22 فیصد کی بلند سطح پر تھا، جس پر اس وقت کی نگراں وزیرِ خزانہ شمشاد اختر نے کہا تھا کہ ملک اس پیش کردہ شرح پر قرضہ لینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔
یہ اس حقیقت کے باوجود تھا کہ ملک نو ماہ کے سخت آئی ایم ایف پروگرام کے تحت تھا (جولائی 2023 سے مارچ 2024 میں شیڈول انتخابات کے بعد تک)۔ صورتحال اب کافی حد تک بہتر ہوئی ہے، پالیسی ریٹ 10.5 فیصد پر آ گیا ہے اور مہنگائی، جو 2023 میں 38 فیصد تک پہنچ گئی تھی، گزشتہ ماہ سالانہ بنیاد پر 7.3 فیصد تک گر گئی ہے۔
تاہم، حساس قیمت اشاریہ (ایس پی آئی) تیل کی رسد میں خلل کے سبب بڑھ رہا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے جاری بحران کا نتیجہ ہے۔
مشیر نے مزید کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ ”تین مختلف مالیاتی ڈھانچوں کے تحت انڈر رائٹرز اور مشیروں کا انتخاب کیا جائے“، جو درج ذیل ہیں:(1) کنسورشیم 1 میں زیادہ سے زیادہ پانچ روایتی بین الاقوامی مالیاتی ادارے شامل ہوں گے جو یوروبانڈز کے اجراء کے لیے مشترکہ لیڈ مینیجرز، انڈر رائٹرز اور بک رنرز کے طور پر مقرر ہوں گے۔ یہ کنسورشیم مشترکہ طور پر ڈھانچہ سازی، قیمت طے کرنا، انڈر رائٹنگ، سنڈیکیٹ مینجمنٹ، سرمایہ کاروں سے رابطہ، روڈ شوز، بک بلڈنگ اور الاٹمنٹ کی ذمہ داری اٹھائے گا، تاکہ وسیع بین الاقوامی تقسیم اور اعلیٰ معیار کی آرڈر بک کو یقینی بنایا جا سکے۔(2) کنسورشیم 2 میں زیادہ سے زیادہ پانچ بین الاقوامی مالیاتی ادارے شامل ہوں گے، جن میں کم از کم ایک بین الاقوامی اسلامی مالیاتی ادارہ بھی ہوگا، جو بین الاقوامی سکوک کے اجراء کے لیے مشترکہ لیڈ مینیجرز، انڈر رائٹرز اور بک رنرز کے طور پر کام کرے گا۔(3) کنسورشیم 3 میں زیادہ سے زیادہ تین بین الاقوامی مالیاتی ادارے شامل ہوں گے، جو جی ایم ٹی این پروگرام کے تحت پاکستانی روپے میں نامزد، مگر امریکی ڈالر میں طے شدہ بین الاقوامی بانڈ کے لیے مشترکہ لیڈ مینیجرز کے طور پر مقرر کیے جائیں گے۔
وزارتِ خزانہ کے قرض مینجمنٹ دفتر کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات نے مشیر کے بیان کو مضبوط کیا، خاص طور پر اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ ”وزارتِ خزانہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اگلے تین سال میں بیرونی مالی ضروریات کی بنیاد پر مارکیٹ کو کب فعال کیا جائے؛“ دستاویزات میں مزید تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں، خاص طور پر یہ کہ ”آلات کے اجراء کا وقت موجودہ مارکیٹ حالات پر منحصر ہوگا، جیسا کہ منتخب شدہ ٹرانزیکشن مشیروں کی مشاورت سے طے کیا جائے گا، اور پاکستان کی مالی ضروریات کے تابع ہوگا۔ ہر اجراء کا حجم اس وقت کے مارکیٹ حالات پر منحصر ہوگا۔ منتخب کنسورشیمز کو ان پروگراموں سے متعلق تمام سرگرمیوں کی تشکیل، مشاورت، انتظام، ہم آہنگی اور نفاذ کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔“
دسمبر 2025 میں جاری 7 ارب ڈالر کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی پروگرام پر آئی ایم ایف کے دوسرے جائزے کی رپورٹ کے مطابق، موجودہ سال کے لیے بیرونی مالی ضروریات 19.398 ارب ڈالر ہیں، جو اگلے مالی سال میں معمولی کمی کے ساتھ 19.123 ارب ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے اور 2027-28 میں بڑھ کر 29.914 ارب ڈالر ہو جائیں گی۔ وزارتِ خزانہ کی ویب سائٹ پر جولائی تا فروری 2026 کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ کل قرض کے بہاؤ (کثیر الجہتی/دو طرفہ امداد، آئی ایم ایف، تجارتی بینک) 5,862.05 ملین ڈالر رہا، اور اگر اس میں چین اور سعودی عرب سے 9 ارب ڈالر کے رول اوورز شامل کیے جائیں تو بھی کل مطلوبہ رقم پورے نہیں ہوتے، جو ممکنہ طور پر ایکوئٹی مارکیٹ سے قرض لینے کی کوشش کی وجہ کی وضاحت کرتا ہے۔
یہ تخمینے اس دعوے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں کہ وزیراعظم اور وزیرِ خزانہ کے مطابق موجودہ پروگرام، جو 2027 میں ختم ہونے والا ہے، ملک کا آخری وہ پروگرام ہوگا جس کے لیے بیرونی مالی وسائل حاصل کیے جائیں گے۔
سالانہ ادائیگیوں اور اصل رقم کی آخری ادائیگی کی آسانی متعدد عوامل پر منحصر ہوگی، جن میں شامل ہیں: بیرونی زرمبادلہ کے ذخائر کا ماخذ (جو فی الحال زیادہ تر قرض پر مبنی ہیں)، یہ کہ کیا برآمدات، موجودہ حالات کے برخلاف، درآمدات سے تیز رفتار سے بڑھیں گی، ریمیٹنس کی آمد جاری رہے گی (اگرچہ توقع ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے کی وجہ سے یہ متاثر ہوں گے)، اور آیا حکومت اپنے موجودہ اخراجات (خاص طور پر غیر عملیاتی اخراجات) میں کمی کرے گی، جس سے قرض لینے کی ضرورت کم ہوگی۔
اس لیے سوال یہ ہے: کیا وہ سرمایہ کاری اعتماد جو حکومت کو ایکوئٹی مارکیٹ میں جانے کی اجازت دیتا ہے، معیشت کی لچک کا پیمانہ ہے یا محض ”کشکول“ یعنی ”بھیک کے کٹورے“ کے دور کا تسلسل ہے، جو متواتر پاکستانی حکومتوں، سویلین اورعسکری، کی ترجیحی پالیسی رہی ہے۔ اکثر سیاسی جوابات تعصبی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن غیر جانبدارانہ نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ حکومت سب سے پہلے موجودہ اخراجات میں بڑی کمی کرے، جس میں شامل ہیں:(1) ملک میں ملازمت یافتہ کل افراد کے 7 فیصد پر تنخواہوں کا منجمد کرنا، جو ٹیکس دہندگان کے خرچ پر ہیں؛(2) پنشن اصلاحات (ملازمین کی شراکت کے ساتھ)؛(3) سبسڈی کو صرف غریب اور کمزور طبقوں تک محدود کرنا (جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شناخت شدہ ہیں)؛(4) بجلی کے شعبے کی ناقص کارکردگی کو کم کرنے کے لیے صرف تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر توجہ دینے کے بجائے، 2005 میں نجکاری شدہ کمپنی ’کے الیکٹرک‘ کو آج تک 125 ارب روپے سالانہ سبسڈی ملنے کی اجازت دینے والی غلط ٹیرف پالیسی کا خاتمہ کرنا، جسے سرمایہ کاروں کی دلچسپی نہ ہونے اور ملازمین کی احتجاج کی وجہ سے ملتوی کیا گیا تھا۔
آخر میں،آئندہ سال کے بجٹ میں موجودہ اخراجات میں کم از کم 2 کھرب روپے کی کمی سے ان سخت، غیر لچکدار اور معاشی ترقی مخالف اورمالیاتی پالیسیوں کی ضرورت کم ہوگی جو آئی ایم ایف کے اصرار کی وجہ سے موجود ہیں۔
نوٹ: یہ تحریر 27 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔