حالیہ معاشی نتائج
مشرق وسطیٰ کی جنگ کے آغاز اور آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی کو دو ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔
بہت سے منفی اثرات ظاہر ہو چکے ہیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت جنگ سے پہلے فروری میں 70 امریکی ڈالر فی بیرل سے بڑھ کر اپریل کے آخر تک 108 امریکی ڈالر تک پہنچ گئی تھی اور اب یہ 101 امریکی ڈالر فی بیرل سے زیادہ ہے۔ ایل این جی، ایل پی جی، اور کھاد جیسی اہم اشیاء کی برآمدات کے ذریعے سپلائی میں زبردست کمی کی گئی ہے۔ نقل و حمل کے اخراجات میں اضافے نے درآمدات اور مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاء دونوں کی قیمتوں کو متاثر کیا ہے۔
اس مضمون کا مقصد مارچ اور اپریل میں خاص طور پر پچھلے مہینوں کے سلسلے میں اہم اقتصادی تغیرات جیسے مہنگائی کی شرح، درآمدات اور برآمدات کی سطح، ترسیلات زر، ٹیکس محصولات وغیرہ کی شدت میں تبدیلی کی حد کا تعین کرنا ہے۔ تاہم، پی بی ایس (پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس) اور ایس بی پی (اسٹیٹ بینک آف پاکستان) نے ابھی تک اپریل 2026 کے متعدد متغیرات کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔
سب سے پہلا متغیر جس کا تجزیہ فروری، مارچ اور اپریل 2026 کے مہینوں کے رجحانات کے تناظر میں کیا گیا ہے، وہ مہنگائی کی شرح ہے۔ واضح طور پر مہنگائی کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ سالانہ بنیاد پر، یہ فروری میں 7 فیصد تھی، مارچ میں معمولی بڑھ کر 7.3 فیصد ہو گئی اور اب اپریل میں بڑی حد تک بڑھ کر دو ہندسوں کی شرح یعنی 10.9 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔
اپریل میں موٹر فیول کی قیمتیں سالانہ بنیاد پر 40 فیصد سے زائد بڑھ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ تقریباً 38 فیصد کے اضافے کے ساتھ ٹرانسپورٹ سروسز کے چارجز کا ملاپ ظاہر کرتا ہے کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا براہِ راست اثر اپریل 2026 میں مہنگائی کی شرح میں تقریباً 2 فیصد پوائنٹس کے اضافے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔
مجموعی طور پر، غیر خوراکی اشیاء کی قیمتیں اپریل میں تقریباً 14 فیصد بڑھ گئی ہیں۔ خوش قسمتی سے، خوراک کی قیمتوں میں معتدل اضافہ ہوا ہے، جو 7 فیصد تک ہے۔ غیر خوراکی اشیاء کے گروپ میں، بجلی کے چارجز میں 34 فیصد، گیس کے چارجز میں 23 فیصد اور مائع ہائیڈروکاربنز میں 63 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔
ہفتہ وار سپلائی پرائس انڈیکس (ایس پی آئی) کے مطابق جو ہفتہ 7 مئی 2026 کو ختم ہوا، مہنگائی کی شرح مزید بڑھ کر 15.2 فیصد ہو گئی ہے۔ جبکہ 28 فروری 2026 کو ختم ہونے والے ہفتے میں مہنگائی کی شرح صرف 4 فیصد تھی۔ لہٰذا مجموعی طور پر، مشرق وسطیٰ کی جنگ کے آغاز کے بعد مہنگائی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اب ہم پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کے موجودہ کھاتے میں حالیہ رجحانات کی طرف آتے ہیں۔ بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے نے بھی تجارتی توازن پر منفی اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اپریل کے مہینے میں درآمدات میں 29 فیصد سے زائد اضافہ ہوا، جو تقریباً 1.5 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ برآمدات میں معمولی اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، اپریل میں تجارتی توازن کا خسارہ 4.1 ارب امریکی ڈالر ہے، جو فروری کے خسارے سے 40 فیصد سے زیادہ ہے۔
یہ صورتحال ممکنہ طور پر بہت تشویشناک ہے۔ اگر پہلے ہدف شدہ سالانہ خسارہ موجودہ کھاتے میں 2.4 ارب امریکی ڈالر کا متوقع تھا، تو خطرہ ہے کہ یہ 2025-26 کے آخر تک تقریباً 7 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔
موجودہ کھاتے کے خسارے میں اضافہ ہوم ریمیٹنسیز میں کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے مارچ 2026 تک کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق، فروری 2026 کے مقابلے میں ریمیٹنسیز میں 5 فیصد کمی ہوئی ہے۔ اس کمی کا آدھا سے زیادہ حصہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) سے آنے والی ریمیٹنسیز میں کمی کی وجہ سے ہے۔ امکان ہے کہ آنے والے مہینوں میں، خاص طور پر یو اے ای سے، ہوم ریمیٹنسیز کے بہاؤ میں مزید بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔
زر مبادلہ کے ذخائر میں مارچ کے 16.4 ارب امریکی ڈالر سے 24 اپریل 2026 تک 15.8 ارب امریکی ڈالر تک 3 فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی ہے۔ خوش قسمتی سے، یو اے ای میں ٹائم ڈپازٹس کے واپسی کے ساتھ سعودی عرب سے ڈپازٹس کی آمد بھی ہوئی ہے۔
کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ (کیو آئی ایم ) میں قلیل مدتی رجحانات کچھ حد تک متضاد ہیں۔ سالانہ بنیاد پر، مارچ میں پیداوار 11 فیصد سے زائد بڑھ گئی، مگر ماہانہ بنیاد پر یہ 5 فیصد سے زائد کم ہوئی ہے۔
وہ صنعتیں جو جنگ کے جاری رہنے کی صورت میں براہِ راست متاثر ہوں گی، اس وقت متضاد رجحانات دکھا رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات (پی او ایل) کی صنعت نے مارچ میں سالانہ بنیاد پر 3.4 فیصد کی ترقی حاصل کی، جو جولائی تا مارچ کے نو ماہ کے دوران حاصل ہونے والی تقریباً 11 فیصد کی شرح نمو سے کہیں کم ہے۔ خوش قسمتی سے، اس بڑے اضافے نے قلت کو محدود رکھا۔
تاہم، دیگر صنعتیں، خاص طور پر درآمد شدہ ان پٹس کی کمی کی وجہ سے، زوال دکھانے لگیں ہیں۔ فرٹیلائزر کی پیداوار مارچ میں 8 فیصد کم ہوئی، جبکہ پہلے یہ صنعت صرف 1 فیصد کمی دکھا رہی تھی۔ اسی طرح، سیمنٹ کی پیداوار مارچ میں تقریباً 7 فیصد کم ہوئی، جبکہ پچھلے مہینوں میں اس میں 9 فیصد مثبت نمو دیکھی گئی تھی۔
ٹیکسٹائل کی صنعت مسلسل مایوس کن کارکردگی دکھا رہی ہے۔ جولائی تا مارچ کے نو ماہ کے عرصے میں اس صنعت کی پیداوار میں تقریباً صفر نمو رہی۔ یہ واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ برآمدات بڑھانے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جو 2025-26 کے پہلے نو ماہ میں تقریباً 13.5 ارب امریکی ڈالر پر جامد رہیں۔
ایف بی آر (فیڈرل بورڈ آف ریونیو) کی محصولات کی سطح آئی ایم ایف پروگرام میں ایک اہم ہدف ہے۔ 2025-26 کے لیے ہدف شدہ سالانہ نمو کی شرح 19 فیصد ہے۔ پہلے نو ماہ میں صرف 10 فیصد اضافہ ہوا ہے، جس کا مطلب تقریباً 700 ارب روپے کا خلا ہے۔ خوش قسمتی سے، اپریل میں نمو کی شرح بظاہر زیادہ رہی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر درآمدات کی سی آئی ایف قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہے، جس سے سیلز ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹی کی محصولات بڑھیں۔ مارچ اور اپریل میں پیٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والی محصولات کے اعداد و شمار ابھی جاری نہیں کیے گئے ہیں۔
مجموعی طور پر، مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے معیشت پر پہلے ہی کچھ منفی اثرات واضح ہو چکے ہیں۔ 2025-26 کے اختتام تک بیلنس آف پیمنٹس میں موجودہ کھاتے کا خسارہ اصل پیش گوئی سے کافی زیادہ ہوگا۔ یہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ڈالے گا، یہاں تک کہ آئی ایم ایف کی جانب سے آنے والے 1.2 ملین امریکی ڈالر کی ریلیز کے بعد بھی۔
آنے والا بجٹ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کے اقدامات 2026-27 میں معیشت کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں سال کے لیے مقرر کردہ اصل اہداف اب بڑھتی ہوئی حد تک قابل اطلاق نہیں رہے۔ ہم پروگرام کے تیسرے جائزے کی اسٹاف رپورٹ کی پیشکش کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ 2026-27 کے لیے معیشت کے تخمینے دیکھے جا سکیں۔
نوٹ: یہ تحریر 12 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔