آئی ایم ایف کی میکرو اکنامک پیش گوئیاں
پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام کا تیسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1.2 ارب امریکی ڈالر کی قسط بھی موصول ہو چکی ہے۔
اس جائزے کی آئی ایم ایف اسٹاف رپورٹ بھی حال ہی میں جاری کی گئی ہے۔ اس میں 2025-26 سے لے کر 2030-31 تک کے میکرو اکنامک تخمینے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں حکومت کے ساتھ توسیعی فنڈ فیسیلٹی (ای ایف ایف) سے متعلق پالیسی مباحث، پروگرام کی تفصیلات اور اسٹاف کا جائزہ بھی شامل ہے۔
رپورٹ میں تین خصوصی باکس شامل ہیں۔ پہلا مشرقِ وسطیٰ کی جنگ کے اثرات کے بارے میں ہے۔ دوسرا مزید ریونیو اکٹھا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے اور تیسرا پاکستان میں توانائی کی قیمتوں سے متعلق ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خصوصی باکسز کے مواد پر توجہ دی جائے اور 2026-27 میں میکرو اکنامک ترقیات پر ان کے مضمرات اخذ کیے جائیں۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کے 2025-26 اور 2026-27 کے تخمینے اس مضمون اور اگلے مضمون میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان تخمینوں کی درستگی کا ایک جائزہ بھی لیا گیا ہے۔
آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان مشرقِ وسطیٰ کی جنگ کے اثرات کے پھیلاؤ کے لیے انتہائی زیادہ متاثر ہے، سب سے پہلے توانائی کی درآمدات کی بلند لاگت کی صورت میں، اور دوسرا اگر ایندھن کی درآمدات کی دستیابی میں مسلسل رکاوٹیں رہیں تو اس کا معاشی سرگرمیوں پر نمایاں اثر پڑے گا۔
دوسرا اثر غالباً کھاد کی درآمدات میں رکاوٹوں کی صورت میں ہوگا، خاص طور پر ڈی اے پی کی۔ اگلا اثر ترسیلات زر میں کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے 55 فیصد جی سی سی معیشتوں سے آتی ہیں اور ان میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات سے نمایاں کمی کا امکان ہے، جو ادائیگیوں کے توازن پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ تیسرا ممکنہ اثر جی سی سی بینکوں کی طرف سے قلیل مدتی کمرشل فنانسنگ میں کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔
ریونیو بڑھانے کی ممکنہ صلاحیت سے متعلق دوسرے باکس میں ٹیکس بیس کی چند شعبوں میں حد سے زیادہ مرکزیت کو نمایاں کیا گیا ہے اور زرعی آمدنی، رئیل اسٹیٹ اور کاروباری خدمات تک ٹیکس بیس کو بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ سیلز ٹیکس میں دی گئی چھوٹ ختم کرنے، تعمیل بہتر بنانے اور صوبائی آمدنیوں میں نمایاں اضافہ کرنے کی گنجائش بھی بتائی گئی ہے۔
پاکستان میں توانائی کی قیمتوں سے متعلق تیسرے باکس میں ایندھن کی قیمتوں، بجلی کی قیمتوں اور گیس کی قیمتوں پر توجہ دی گئی ہے۔ ملک میں توانائی کی قیمتوں کی پالیسیوں کا ایک تجزیہ کیا گیا ہے۔
یہ تینوں باکسز بیرونی واقعات جیسے مشرقِ وسطیٰ کی جنگ اور ٹیکسیشن اور توانائی قیمتوں کی پالیسیوں کے اثرات کو واضح کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اثرات 2025-26 اور 2026-27 کے میکرو اکنامک تخمینوں میں مناسب طور پر شامل کیے گئے ہیں یا نہیں۔
آئی ایم ایف کی پہلی اہم پیش گوئی 2025-26 اور 2026-27 میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے متعلق ہے۔ توقع ہے کہ یہ 2025-26 میں 3.6 فیصد رہے گا۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے حال ہی میں 2025-26 کے لیے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا تخمینہ 3.7 فیصد منظور کیا ہے۔ یہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے آغاز کے باعث 2025-26 کی چوتھی سہ ماہی میں گروتھ ریٹ میں صرف معمولی کمی ہوگی۔
اصل مسئلہ آئی ایم ایف کی اس پیش گوئی کے ساتھ ہے جس میں 2026-27 کے لیے جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.5 فیصد رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ کے پاکستان کی معیشت کی رفتار پر صرف معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اندازہ آنے والے خریف سیزن میں کھاد کے استعمال میں بڑے شارٹ فال اور ایندھن کی کمی کے باعث بجلی کی لوڈشیڈنگ کے مسلسل جاری رہنے کو ظاہر نہیں کرتا۔ یقیناً اس اثر کا حجم جنگ کی مدت اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کے وقت پر منحصر ہوگا۔
ایک زیادہ حقیقت پسندانہ تخمینہ یہ ہے کہ 2026-27 میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہو کر 2.5 فیصد تک آ جائے گا، جبکہ 2025-26 میں متوقع نتیجہ 3.6 فیصد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگلے سال حقیقی فی کس آمدنی میں کوئی اضافہ ہوگا، اور بے روزگاری کی شرح جو 2024-25 میں تقریباً 7 فیصد کے قریب ہے، وہ 2026-27 میں بڑھ کر 9 فیصد سے اوپر جا سکتی ہے۔
دوسرا اہم تخمینہ افراطِ زر (مہنگائی) کی شرح سے متعلق ہے۔ آئی ایم ایف کی پیش گوئی کے مطابق 2025-26 میں اوسط مہنگائی کی شرح 7.2 فیصد اور 2026-27 میں 8.4 فیصد رہے گی۔ جبکہ اختتامی مدت مہنگائی کی شرح 2025-26 میں 11.5 فیصد اور 2026-27 میں 7 فیصد متوقع ہے۔
کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) میں جنگ کے آغاز کے بعد نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے باعث۔ فروری 2026 میں سالانہ مہنگائی کی شرح 7.0 فیصد تھی جو اپریل 2026 تک بڑھ کر 10.9 فیصد تک پہنچ گئی۔ 2025-26 کے پہلے دس ماہ میں اوسط مہنگائی کی شرح 6.2 فیصد رہی۔ آئی ایم ایف کی پیش گوئی کے مطابق 2026-27 کے آخری دو مہینوں میں مہنگائی کی شرح 12.2 فیصد تک پہنچ جائے گی۔ یہ اپریل 2026 تک کے رجحان سے مطابقت رکھتا ہے۔
تاہم مسئلہ 2026-27 کی مہنگائی کی شرح کی پیش گوئی میں ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق مہنگائی اگلے سال اوسطاً 8.4 فیصد رہے گی۔ لیکن امکان ہے کہ 2025-26 کے آخر میں یہ تقریباً 12 فیصد کے قریب ہوگی۔ اگلے سال 8.4 فیصد کی اوسط تک کمی کے لیے ضروری ہوگا کہ 2026-27 کے دوران مہنگائی کی شرح ماہانہ بنیاد پر تیزی سے کم ہو۔ ایک زیادہ حقیقت پسندانہ تخمینہ یہ ہے کہ 2026-27 میں مہنگائی کی اوسط شرح 12 فیصد کے قریب رہے گی۔ یہ بات آئی ایم ایف کی اس پیش گوئی سے بھی تقویت پاتی ہے جس میں 2026-27 کے دوران روپے کی قدر میں 15 فیصد سے زائد کمی (ڈیپریسی ایشن) کا اندازہ لگایا گیا ہے۔
اس لیے آئی ایم ایف کی دو اہم میکرو اکنامک متغیرات یعنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ اور مہنگائی کی شرح کے تخمینے بظاہر حد سے زیادہ پرامید نظر آتے ہیں، جیسا کہ ذیل میں ٹیبل ون میں واضح کیا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی دیگر پیش گوئیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو 2025-26 اور 2026-27 کے لیے پاکستان کے بیرونی ادائیگیوں کے توازن اور سرکاری مالیات سے متعلق ہیں۔ اس کا جائزہ آئندہ ہفتے کے مضمون میں لیا جائے گا۔
نوٹ: یہ تحریر 19 مئی 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔