ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت کا حکم
اسلام آباد کی سیشن عدالت نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی ہے۔
ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے منگل کو ثنا یوسف قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم عمر حیات کو مختلف الزامات میں مجرم قرار دے دیا۔
عدالتی فیصلے کے مطابق دفعہ 302 (قتل) کے تحت عمر حیات کو سزائے موت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے جب کہ 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔
عدالت نے ملزم عمر حیات کو دیگر دفعات کے تحت بھی سزائیں سنائی ہیں، جس کے مطابق ملزم کو ڈکیتی کی ’دفعہ 392‘ کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، گھر میں گھسنے پر ’دفعہ 449‘ کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ جب کہ اسلحہ برآمدگی کی ’دفعہ 411‘ کے تحت ایک سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔
فیصلہ سنائے جانے سے قبل ملزم عمر حیات کو سخت سکیورٹی میں کمرۂ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مقتولہ ثناء یوسف کے والدین اور وکلاء بھی موجود تھے۔
عدالتی فیصلے کے بعد ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی والدہ نے کہا ہے کہ پولیس اور میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، آج عدالت سے ہمیں انصاف مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے پر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجرم کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔
واضح رہے کہ ملزم عمر حیات کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جس نے 17 سالہ ٹک ٹاکر ثناء یوسف کو اسلام آباد کے سیکٹر جی 13 میں ان کے گھر میں گھس کر فائرنگ کرکے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو 3 جون 2025 کو جڑانوالہ سے گرفتار کیا تھا۔
اس کیس کی 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں اور چالان میں 31 گواہان کی فہرست فراہم کی گئی جبکہ مجموعی طور پر 27 گواہان نے عدالت میں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے۔
مقتولہ کی والدہ اور پھوپھی نے واقعے کے چشم دید گواہان کے طور پر بیان ریکارڈ کروائے تھے۔
عدالت نے گزشتہ برس 20 ستمبر کو ملزم عمر حیات پر فرد جرم عائد کی تھی جبکہ 25 ستمبر کو استغاثہ کے پہلے گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔
17 سالہ ٹک ٹاکر اپنی سوشل میڈیا سرگرمیوں کے لیے مشہور تھیں، ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر تقریباً 8 لاکھ فالوورز اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تقریباً 5 لاکھ فالوورز تھے۔