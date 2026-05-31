بشریٰ انصاری کی کپل شرما شو پر تنقید کی اصل وجہ کیا ہے؟
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ بشریٰ انصاری نے بھارتی کامیڈین کپل شرما کے مشہور کامیڈی شو پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین یا ٹرانسجینڈر کا روپ دھار کر لوگوں کو ہنسانا اب انہیں ناگوار گزرنے لگا ہے۔
بشریٰ انصاری نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی پروگرام میں شرکت کے دوران مختلف سماجی اور تفریحی موضوعات پر کھل کر گفتگو کی۔ اسی دوران انہوں نے بھارتی کامیڈی شوز، خصوصاً کپل شرما شو کے اندازِ مزاح پر سوالات اٹھائے۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ اکثر کامیڈی پروگراموں میں مرد اداکار خواتین یا ٹرانسجینڈر کردار اختیار کرکے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا، ”یہ ایک دو بار ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلسل اسی قسم کی کامیڈی دکھائی جائے تو اب چڑ محسوس ہونے لگتی ہے۔“
بشریٰ انصاری نے سوال اٹھایا کہ کیا عورت یا ٹرانسجینڈر کا روپ دھار کر غیر سنجیدہ یا بے ہودہ انداز میں گفتگو کرنا واقعی کامیڈی کہلا سکتی ہے؟
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی کردار کو سنجیدگی کے ساتھ نبھایا جائے تو بات مختلف ہوتی ہے، تاہم صرف ہنسانے کے لیے مخصوص انداز اپنانا مناسب نہیں لگتا۔
سینئر اداکارہ نے اپنی گفتگو میں یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ اگر اداکارائیں یا اداکار بار بار مخالف جنس کا روپ دھار کر غیر سنجیدہ مذاق کریں تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آیا اسے معیاری کامیڈی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔
بشریٰ انصاری کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ بعض صارفین نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کامیڈی شوز کے موجودہ رجحان پر تنقید کی، جبکہ کچھ افراد نے اسے صرف ذاتی پسند اور ناپسند قرار دیا۔