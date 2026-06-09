نیپرا کا ملک بھر میں بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان
ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے بجلی ایک روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ حکومتی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے۔
نیپرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں یہ کمی جنوری تا مارچ 2026 کی سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے، جبکہ اس کا اطلاق جون سے اگست 2026 تک تین ماہ کے لیے ہوگا۔
نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ریلیف کا اطلاق ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا، جس میں کے الیکٹرک کے صارفین بھی شامل ہیں۔
بجلی کی قیمت میں کمی کے نتیجے میں صارفین کو مجموعی طور پر 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا۔
نیپرا کے مطابق یہ اقدام سہہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میکانزم کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد صارفین پر بجلی کی لاگت کا بوجھ کم کرنا ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل پانچ جون کو نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 19 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔
نیپرا کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ اپریل 2026 کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا تھا اور اس کی وصولی جون کے بجلی بلوں میں کی جائے گی۔