'ڈالر رکھنے کی اجازت دیں، 2 ارب ڈالر کما کر دیں گے'؛ فارما مینوفیکچررز کی حکومت کو بڑی پیشکش
دواسازی (فارما) کی صنعت کی سالانہ برآمدی آمدنی کو 2 ارب ڈالر تک بڑھانے کے لیے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن (پی پی ایم اے) نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کمپنیوں کو اپنی برآمدی آمدنی کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی کرنسی میں رکھنے کی اجازت دے۔
پی پی ایم اے نے بیرون ملک مارکیٹس میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے اور فروخت تیز کرنے کے لیے غیر ملکی کرنسی رکھنے کی حد کو بڑھا کر 35 فیصد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
فی الحال، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو اپنے برانڈز رجسٹر کروانے اور بیرون ملک منڈیوں میں ان کی مؤثر طریقے سے مارکیٹنگ کرنے کے لیے اپنی برآمدی آمدنی کا 15 فیصد غیر ملکی کرنسی میں رکھنے کی اجازت ہے۔ کمپنیاں برآمدی آمدنی کا باقی 85 فیصد حصہ مقامی پاکستانی کرنسی میں حاصل کرتی ہیں۔
پی پی ایم اے نے آنے والے مالی سال 2026-27 کے لیے وزارتِ خزانہ کو جمع کرائی گئی اپنی بجٹ تجاویز کے ترمیمی سیٹ میں کہا ہے کہ ”تجویز دی جاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی جانب سے جاری کردہ فارن ایکسچینج (ایف ای) مینول کے باب 12 کے پیرا 35 کے ذیلی عنوان (i) کے عنوان (b) کے تحت 15 فیصد کو 35 فیصد سے بدل دیا جائے۔“
پی پی ایم اے کے سابق چیئرمین ڈاکٹر قیصر وحید نے کہا کہ موجودہ 15 فیصد کی حد ”فارما سیکٹر کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے کیونکہ ہمارے اخراجات کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک مصنوعات اور کمپنیوں کو رجسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ شدید مقابلے کے درمیان بین الاقوامی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے کے لیے مارکیٹنگ کے اخراجات پر خرچ ہوتا ہے۔“
انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کرنسی رکھنے کی شرح میں اضافے سے برآمدی علاقوں میں مصنوعات کی فروخت اور مارکیٹنگ میں مدد ملے گی اور متعلقہ برآمدی منڈیوں میں مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے گا۔
اس سے بیرون ملک منڈیوں میں پاکستانی برانڈز تیار کرنے میں مدد ملے گی اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ”اس کے نتیجے میں ملک سے فارماسیوٹیکل برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے تاکہ چند سالوں میں فارماسیوٹیکل برآمدات کو 2 ارب ڈالر تک پہنچایا جا سکے اور یہ ملک سے برآمدات کا دوسرا بڑا ذریعہ بن سکے۔“
30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان کی فارماسیوٹیکل برآمدات کی شرح نمو دو دہائیوں کی بلند ترین سطح یعنی 34 فیصد تک پہنچی تھی، جس سے یہ ملک میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی برآمدی کیٹیگریز میں پانچویں پوزیشن پر آئی اور مالی سال 2025 میں بیرون ملک منڈیوں میں مقامی طور پر تیار کردہ ادویات کی فروخت بڑھ کر 457 ملین ڈالر ہو گئی۔
وحید نے کہا کہ دیگر بجٹ تجاویز کا مقصد صنعت میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانا اور برآمدات کے ذریعے غیر ملکی کرنسیوں میں آمدنی میں اضافہ کرنا تھا تاکہ مستقبل میں پائیدار معاشی ترقی حاصل کی جا سکے۔
دوا سازوں کے اس ادارے نے وزارتِ خزانہ کو یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی جانب سے پلانٹ اور مشینری کی توسیع، پھیلاؤ، توازن، جدید کاری اور تبدیلی (بی ایم آر) کے مقاصد کے لیے پلانٹ اور مشینری کی خریداری میں سرمایہ کاری کی جانے والی کسی بھی رقم پر 10 فیصد ٹیکس کریڈٹ بحال کیا جائے۔
بجٹ تجاویز میں لکھا ہے کہ ”10 فیصد ٹیکس کریڈٹ کی بحالی کا مقصد کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا، صنعتی ترقی کو متحرک کرنا اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ یہ ترغیب جدید مشینری میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر کے پاکستانی کمپنیوں کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو بڑھائے گی۔ مزید برآں، یہ غیر ملکی اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کرے گی، جس سے معاشی ترقی اور خوشحالی آئے گی۔“
توقع ہے کہ اس ٹیکس کریڈٹ سے وسیع معاشی سرگرمیوں کے باعث ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ ”جیسے جیسے کمپنیاں جدید مشینری میں سرمایہ کاری کریں گی، ان کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی بڑھے گی، جس سے زیادہ منافع اور ٹیکس ریونیو حاصل ہوگا۔“
”یہ ترغیب غیر ملکی اداروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرے گی، جس سے کارپوریٹ انڈسٹری ٹیکس، ودہولڈنگ ٹیکس اور دیگر ذرائع سے آمدنی کے نئے سلسلے پیدا ہوں گے۔“
ایسوسی ایشن یہ بھی چاہتی ہے کہ ”فارماسیوٹیکل اشیاء کی برآمد کو دوبارہ ایف ٹی آر (فائنل ٹیکس رجیم یعنی برآمدی آمدنی پر جمع/روکا گیا ٹیکس حتمی ادائیگی تصور کیا جائے) میں بحال کیا جائے، جو بینکنگ چینلز کے ذریعے رقم کی وصولی اور مناسب برآمدی دستاویزات سے مشروط ہو۔“
پی پی ایم اے نے کہا کہ ”برآمدات میں اضافہ ایک قومی ترجیح ہے؛ برآمدات کو ایف ٹی آر سے ہٹانے سے مسابقت کم ہوتی ہے اور نیٹ ریونیو کو لازمی طور پر بہتر کیے بغیر لیکیڈیٹی (پیسے کی روانی) پھنس جاتی ہے (خاص طور پر جہاں ریفنڈز/ایڈجسٹمنٹ جمع ہو جاتی ہیں)۔“
اس مجوزہ اقدام سے برآمدی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی جس کے نتیجے میں حکومت کے لیے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، برآمدات میں اضافے سے غیر ملکی زرِ مبادلہ کی آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے، ”جس سے پاکستان کے ادائیگیوں کے توازن میں بہتری آئے گی،“ اس نے کہا۔
پی پی ایم اے نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ٹیکس چھوٹ دینے کے لیے سیکنڈ شیڈول کے پارٹ فور میں ایک نئی شق شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس تجویز کا مقصد بیرون ملک ادویات کی رجسٹریشن، مارکیٹنگ اور پروموشنل سرگرمیوں کے لیے کی جانے والی ادائیگیوں کو سیکشن 152 کے تحت ودہولڈنگ ٹیکسیشن کے دائرہ کار سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ریلیف ان صورتوں میں لاگو ہوگا جہاں ادویات کی رجسٹریشن، مارکیٹنگ اور پروموشنل سرگرمیوں کے لیے کی جانے والی یہ ادائیگیاں ایسے غیر مقیم افراد (نان ریزیڈنٹ) کو کی جائیں جو پاکستان میں کوئی قابلِ ٹیکس سرگرمی انجام نہیں دیتے اور جہاں متعلقہ آمدنی وصول کنندہ کے رہائشی ملک میں قابلِ ٹیکس ہو۔ اس تجویز کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کی خواہش مند فارماسیوٹیکل کمپنیوں پر ٹیکس اور تعمیل (کمپلائنس) کا بوجھ کم کرنا ہے۔
”یہ فارماسیوٹیکل اشیاء کے برآمد کنندگان کو برآمدات بڑھانے میں مدد دے گا کیونکہ اس سے برآمد کنندگان پر مالی بوجھ کم ہوگا جس سے پاکستانی کمپنیوں کی مسابقت اور عالمی سطح پر رسائی میں اضافہ ہوگا۔“
بجٹ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ ان تجاویز کے سیٹ کا بنیادی مقصد موجودہ قوانین اور طریقہ کار میں موجود تضادات کو دور کرنا تھا تاکہ حکومت اور تجارت کے درمیان ہموار ورکنگ ریلیشنز کو یقینی بنایا جا سکے۔ مزید برآں، عام عوام کے وسیع تر مفاد میں اور پی پی ایم اے کی ممبر انڈسٹریز کی تیار کردہ صحت سے متعلق مصنوعات کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے کسٹمز ڈیوٹی (سی ڈی) میں کمی کے لیے کچھ آئٹمز شامل کیے گئے تھے۔
وزارتِ خزانہ کو پیش کردہ اپنی ترمیم شدہ بجٹ تجاویز برائے مالی سال 27 میں، پی پی ایم اے نے نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-2030 کی روشنی میں اور حکومتی پالیسی کی حمایت کے اپنے عزم کے مطابق، مقامی طور پر تیار کردہ خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی کم کرنے کی اپنی درخواست رضاکارانہ طور پر واپس لے لی۔
ترمیم شدہ تجاویز کے ذریعے کسٹمز ڈیوٹی میں مجوزہ تبدیلیوں کی واپسی نیشنل ٹیرف کمیشن (این ٹی سی) کے وفد کی جانب سے پی پی ایم اے کے کراچی دفتر کے دورے اور اصل بجٹ تجاویز پر بحث کے بعد کی گئی۔