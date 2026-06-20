بچوں کے قتلِ عام پر اسرائیلی نمائندے اور اقوامِ متحدہ کی خاتون عہدیدار کے درمیان شدید تکرار
نیویارک میں قائم اقوامِ متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں ایک تقریب کے دوران سفارتی آداب کو اُس وقت پوری طرح نظر انداز کردیا گیا جب ایک عوامی سماعت کے دوران اسرائیل کے نمائندے اور اقوامِ متحدہ کی اعلیٰ خاتون عہدیدار کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں ایک دوسرے پر زور زور سے چلانے لگے.
یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب جنگوں میں خواتین اور بچوں پر ہونے والے مبینہ مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک خاص دن منایا جا رہا تھا.
اس موقع پر اسرائیلی سفارت کار ڈینی ڈینن نے اسٹیج کا استعمال کرتے ہوئے اقوامِ متحدہ کی خاتون افسر پرامیلا پیٹن سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ تیار کی تھی.
اس رپورٹ میں تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کا نام ان ملکوں کی بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا تھا جن پر جنگ کے دوران سنگین زیادتیاں کرنے کا الزام ہے. اسرائیلی نمائندے نے اس رپورٹ کو یکطرفہ اور تعصب پر مبنی قرار دیا.
اسرائیلی سفارت کار نے غصے میں اقوامِ متحدہ کے سب سے بڑے سربراہ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے بڑے افسر کی اس سوچ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں جنہیں اسرائیل کو نشانہ بنانے کا جنون سوار ہے.
یہ سنتے ہی بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی اقوامِ متحدہ کی ایک اور خاتون افسر بیچ میں آئیں اور انہوں نے اونچی آواز میں ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے.
انہوں نے اسرائیلی سفارت کار پر الزام لگایا کہ وہ ذاتی حملے کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پکے اور تصدیق شدہ ثبوتوں کی بنیاد پر بنائی گئی ہے.
اس پر اسرائیلی نمائندے نے مزید غصے میں آ کر عالمی ادارے کی خاتون افسر کو بالکل خاموش رہنے کا حکم دے دیا.
اسرائیلی سفارت کار نے خاتون عہدیدار پر چلاتے ہوئے کہا کہ ہم اس ادارے کے پرمننٹ ممبر ملک ہیں جبکہ تم اقوامِ متحدہ کی ایک ملازمہ ہو، اس لیے اب تم بالکل خاموش رہو گی. تم اور تمہاری یہ شرمناک رپورٹ دونوں خاموش رہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے یہ موقف کیوں اپنایا ہے، ہم تمہیں اس شرمناک مہم کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دیں گے اور میں اپنی بات پوری کر کے رہوں گا.
جب محفل کے منتظمین نے امن برقرار رکھنے کی کوشش کی اور خاتون افسر نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا تو اسرائیلی سفارت کار نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سننا چاہتیں تو ہال سے باہر نکل جاؤ.
رپورٹ تیار کرنے والی خاتون افسر نے اسی ہفتے عالمی ادارے کے سربراہ انتونیو گوتریس کی طرف سے ایک اور وارننگ جاری کی ہے جس کے مطابق اسرائیلی آباد کاروں کے گروپوں کو بھی بچوں کے خلاف سنگین جرائم کرنے والی بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے.
اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی بچوں پر ہونے والے مظالم میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا ہے، اور اسرائیل کا نام پہلے ہی بچوں کو نقصان پہنچانے والے ملکوں کی شرمناک فہرست میں شامل ہے.
پچھلے مہینے جب یہ رپورٹ سامنے آئی تھی تو اسرائیل نے اسے حقیقت سے دور اور سیاست سے متاثرہ فیصلہ قرار دیا تھا. اسرائیل کے محکمہ خارجہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اقوامِ متحدہ کے موجودہ سربراہ سے اپنے تمام تعلقات توڑ دیں گے جن کی ملازمت کا آخری سال چل رہا ہے.
اقوامِ متحدہ کے سربراہ نے پہلے ہی روس اور اسرائیل دونوں کو خبردار کر دیا تھا کہ سچے ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں اس شرمناک فہرست کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، تاہم اسرائیل ہمیشہ ان تمام الزامات کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کرتا آیا ہے.