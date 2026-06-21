سوئٹزرلینڈ میں امریکا ایران مذاکرات
ایران اور امریکا کے درمیان عارضی امن معاہدے کے تحت آج سوئٹزرلینڈ میں اہم مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی سرکاری وفد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ مذاکرات سے قبل ان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ امریکی وفد میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود ہیں۔ ایرانی وفد بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے جس کی قیادت باقر قالیباف کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی، علی باقری، عبدالناصر ہمتی، کاظم غریب آبادی اور اسماعیل بقائی بھی وفد کا حصہ ہیں۔