دنیا کا سب سے بڑا پتنگ بازی میلہ شائع 23 جون 2026 12:32pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Kite Festival | Fanø Island Sky Filled with Colors | World's Biggest Kite Event - Aaj Digital Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اظہارِ تشکر، ایرانی صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اظہارِ تشکر، ایرانی صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف تازہ ترین ایران کے لیے 300 ارب ڈالر کا فنڈ کون دے گا، خلیجی ممالک کو کس بات کا ڈر ہے؟ بارہ ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے دستخط؛ امریکا نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹا دیں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اظہارِ تشکر، ایرانی صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے