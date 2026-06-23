سرگودھا: 8 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل، مرکزی ملزم سمیت 6 افراد گرفتار
سرگودھا کے تھانہ سٹی کی حدود میں 8 سالہ بچی کے قتل کے مقدمے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت چھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں جب کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی۔
سرگودھا میں 8 سالہ بچی منتہا کے قتل کے مقدمے میں پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے مرکزی ملزم ارسلان سمیت چھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں دکان کا مالک حنیف، اس کا بیٹا اور دیگر مشتبہ افراد بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ گزشتہ روز مقتولہ کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، جس میں مرکزی ملزم کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مقدمے کے اندراج کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں لیا اور تفتیش کا آغاز کیا۔
ڈی پی او سرگودھا صہیب اشرف کی ہدایت پر کیس کی تحقیقات کے لیے چھ رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ پولیس کے مطابق مختلف ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعدد مقامات پر چھاپے مارے جبکہ مرکزی ملزم کے مبینہ مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی جا رہی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے۔ انہیں عدالت میں پیش کرکے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا، جس کے بعد مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ابتدائی تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مقتولہ کے والد کی اپنی دکان کے مالک سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق دکاندار کی جانب سے مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، جس زاویے کو بھی تحقیقات کا حصہ بنایا گیا ہے۔
حکام کے مطابق واقعے سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے۔ فوٹیج میں بچی کو ایک دکان کے اندر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم وہ بعد ازاں وہاں سے باہر آتی نظر نہیں آتی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فوٹیج سمیت دیگر شواہد کا فرانزک تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ واقعے کے حقائق مکمل طور پر سامنے لائے جا سکیں۔
دوسری جانب مقتولہ کی میڈیکل رپورٹ تاحال منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ڈاکٹروں کے مطابق رپورٹ کی تیاری میں مزید 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں، جس کے بعد واقعے کی نوعیت اور موت کی وجوہات سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور تحقیقات کے نتائج کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکام کے مطابق کیس کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔
واضح رہے کہ مقتولہ منتہا کو گزشتہ روز نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی مرکزی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ غم سے نڈھال والدین نے واقعے میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے اور فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔