ایک میچ میں 5 گول: سینیگال کا یہ کارنامہ نیا ریکارڈ کیسے ہے؟
ٹورنٹو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے میچ میں سینیگال نے عراق کو پانچ صفر سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ سینیگال ایک ہی ورلڈ کپ میچ میں پانچ گول کرنے والی افریقی براعظم کی پہلی ٹیم بن گئی، جبکہ عراقی ٹیم پورے میچ میں کوئی بھی گول اسکور نہ کر سکی۔
اس شاندار فتح کے ساتھ سینیگال نے نہ صرف اہم ریکارڈ اپنے نام کیا بلکہ ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے کی اپنی امیدوں کو بھی برقرار رکھا۔ میچ کے دوران سینیگال نے ابتدا ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا اور عراق کو کسی بھی مرحلے پر واپسی کا موقع نہ دیا۔
دوسری جانب بوسٹن میں کھیلے گئے ایک اور میچ میں فرانس نے ناروے کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے دی۔ فرانس کی کامیابی میں عثمان ڈیمبیلے نے مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے ساتویں، بیسویں اور بتیسویں منٹ میں گول کر کے شاندار ہیٹ ٹرک مکمل کی، جو فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کی دوسری تیز ترین ہیٹ ٹرک بھی قرار دی جا رہی ہے۔
میچ کا آغاز سینیگال کے لیے انتہائی شاندار رہا۔ حبیب دیارا نے چوتھے ہی منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی۔ اس کے بعد تیرہویں منٹ میں عراق کو بڑا دھچکا اس وقت لگا جب دفاعی کھلاڑی ریبن سلاکا نے ساڈیو مانے کو واضح گول کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔
ریفری انتھونی ٹیلر نے ابتدا میں پیلا کارڈ دکھایا، تاہم ویڈیو ریویو دیکھنے کے بعد فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے ریڈ کارڈ جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں عراق کو بقیہ میچ دس کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑا۔
پہلے ہاف میں ایک گول کی برتری کے باوجود سینیگال مزید گول نہ کر سکا، لیکن دوسرے ہاف میں اس کی جارحانہ حکمت عملی نے میچ کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ 56 ویں منٹ میں اسماعیلا سار نے لامین کامارا کی عمدہ پاس پر ٹورنامنٹ کا اپنا تیسرا گول اسکور کیا۔
صرف تین منٹ بعد 59 ویں منٹ میں پاپے گیئے نے شاندار لانگ رینج شاٹ کے ذریعے تیسرا گول کیا۔ 71 ویں منٹ میں پاپے گیئے نے ایک اور زبردست نصف والی کے ذریعے اپنا دوسرا اور ٹیم کا چوتھا گول اسکور کیا، جبکہ 82 ویں منٹ میں ایلیمان ندیائے نے دور سے خوبصورت شاٹ لگا کر سینیگال کی 0-5 کی بڑی فتح مکمل کر دی۔
دوسری جانب عراق کی ٹیم مسلسل تیسرے میچ میں بھی شکست سے دوچار ہوئی اور بغیر کوئی پوائنٹ حاصل کیے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ یہ عراق کی ورلڈ کپ میں دوسری شرکت تھی اور 1986 کے بعد پہلی بار عالمی کپ کھیلنے کا موقع ملا تھا، تاہم ٹیم گروپ مرحلے سے آگے نہ بڑھ سکی۔
ادھر بوسٹن میں کھیلے گئے ایک اور اہم مقابلے میں فرانس نے ناروے کو 1-4 سے شکست دے دی۔ فرانس کی کامیابی میں عثمان ڈیمبیلے نے مرکزی کردار ادا کیا اور صرف 32 منٹ کے اندر شاندار ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ انہوں نے ساتویں، بیسویں اور بتیسویں منٹ میں گول اسکور کیے۔ ان کی یہ ہیٹ ٹرک فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کی دوسری تیز ترین ہیٹ ٹرک بھی قرار دی جا رہی ہے، جس نے اس کامیابی کو مزید یادگار بنا دیا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ مرحلے میں سینیگال اور فرانس کی یہ فتوحات نہ صرف ان کی مضبوط فارم کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ ٹورنامنٹ میں کئی نئے ریکارڈ بھی قائم کر گئی ہیں، جس سے آئندہ مرحلے کے مقابلے مزید دلچسپ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔